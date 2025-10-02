Con la sua ultima apparizione sui social, Jennifer Lopez ha riportato al centro della scena una delle tecniche di colorazione più iconiche degli anni ’90. La cantante e attrice ha mostrato una chioma lunga e voluminosa, impreziosita da riflessi chiari che incorniciano il volto, segnando il ritorno delle mèches in una versione rivisitata, più naturale e raffinata.

Schiariture leggere che illuminano il viso

Le mèches sono sottili schiariture che si fondono con il colore di base dei capelli, creando un effetto dinamico e luminoso. A differenza delle versioni più marcate degli anni passati, oggi questa tecnica punta a un risultato più delicato. L’obiettivo è ottenere un effetto luce discreto ma efficace, capace di valorizzare i tratti del viso e dare profondità alla capigliatura.

Un tocco di luce che ringiovanisce

Questo tipo di colorazione si conferma vincente perché si adatta a moltissime tonalità di pelle e stili di taglio. La sua forza sta nella versatilità: non richiede ritocchi frequenti e permette una crescita dei capelli armoniosa, senza stacchi netti. È una scelta ideale per chi desidera ravvivare il proprio look senza cambiamenti drastici. La naturalezza delle mèches moderne consente di ottenere una chioma dall’aspetto sano e curato, con un effetto luminoso che attenua i segni del tempo.

Le mèches, una tecnica evergreen tornata di moda

Non è solo una questione di nostalgia. Il ritorno delle mèches si inserisce in un contesto più ampio di riscoperta di look semplici, curati ma non eccessivi. Dopo stagioni dominate da colori intensi o effetti cromatici più estremi, la bellezza riscopre la delicatezza delle sfumature leggere. Le mèches, con la loro capacità di adattarsi a stili differenti, si impongono di nuovo come scelta di tendenza, sostenuta anche dalla popolarità crescente presso modelle, personaggi dello spettacolo e creator digitali.

La manutenzione semplice delle mèches

Prendersi cura delle mèches non è complicato, ma è importante dedicare qualche attenzione in più alla chioma. Gli esperti consigliano l’uso di shampoo formulati per capelli trattati, con azione idratante e protettiva. Prima dell’utilizzo di strumenti a caldo come phon o piastra, è opportuno applicare un prodotto che crei una barriera termica. Per mantenere la brillantezza delle schiariture, sono utili maschere nutrienti settimanali e trattamenti antigiallo, ideali per conservare il tono freddo o dorato desiderato. Un gloss periodico può contribuire a ravvivare la luminosità tra un appuntamento in salone e l’altro, senza appesantire la fibra capillare.

Dalle passerelle ai social, il trend delle mèches è confermato

Le sfilate delle collezioni autunno 2025 hanno già dato segnali chiari: la tendenza dei capelli effetto «sun-kissed» è tornata a dominare il panorama beauty. Le chiome illuminate da riflessi dorati o caramello hanno sfilato con decisione sulle principali passerelle, anticipando ciò che sarebbe poi esploso anche sui social. Jennifer Lopez, con il suo stile inconfondibile, ha confermato e rafforzato questo orientamento, mostrandosi con una capigliatura che unisce glamour e naturalezza.

