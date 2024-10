Jennifer Lopez parla senza filtri della sua estate tormentata, affrontando per la prima volta il divorzio dall’attore Ben Affleck. In un’intervista esclusiva rilasciata a Interview Magazine, la popstar si è soffermata sul fallimento del suo quarto matrimonio, celebrato a Las Vegas nel 2022. Dopo le unioni con Ojani Noa, Cris Judd e Marc Anthony, anche la storia d’amore che ha fatto sognare i fan di mezzo mondo fra la popstar e il divo di Hollywood si è conclusa con una separazione che ha lasciato la Lopez profondamente segnata.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, una relazione travagliata

La love story tra Jennifer Lopez e Ben Affleck ha avuto inizio nei primi anni 2000, ma dopo qualche tempo i due hanno preso strade diverse. Nel 2021 hanno scelto di dare una seconda possibilità alla loro relazione, sposandosi poi nel 2022. Tuttavia, il 20 agosto scorso, la loro favola si è conclusa definitivamente con la presentazione dei documenti per il divorzio da parte della Lopez.

Lopez: «Il divorzio mi ha quasi affossata»

Jennifer Lopez, intervistata da Interview Magazine, ha raccontato il periodo di grande difficolta che è seguito al divorzio da Affleck. Un dolore che si è andato a sommare ad altre congiunture negative per l’iconica cantante americana: il flop del suo ultimo album This is Me… Now e la cancellazione del suo tour. In merito al divorzio, Jlo ha dichiarato: «Mi ha quasi affossata, ma dall’altra parte della storia, ora penso a me stessa. Ora mi trovo esattamente dove ho bisogno di essere, grazie a Dio. Mi dispiace che mi ci è voluto tanto tempo e tante volte. Avrei dovuto imparare la lezione due o tre volte fa».

Il senso di solitudine dopo il divorzio da Ben Affleck

«Quest’estate – ha spiegato la cantante – mi sono detta ‘devo andare via e stare da sola. Voglio dimostrare a me stessa che posso farlo’. Però è dannatamente difficile. Ti senti sola, isolata, spaventata. Ti senti triste e disperata».

«Devo avere la felicità dentro di me»

Jlo ha sottolineato come sia importante, prima di tutto, amare se stessi prima ancora di aspettarsi che qualcuno ti ami, spiegando come sia fondamentale che il proprio partner accetti i tuoi difetti e le tue imperfezioni. «Essere in una relazione non mi definisce – ha detto l’artista 55enne – . Non posso cercare la felicità negli altri. Devo avere la felicità dentro di me. Dicevo di essere una persona felice, ma cercavo ancora qualcosa che qualcun altro potesse darmi per riempirmi. E inoltre rincorrevo la perfezione, perché pensavo ‘non potrà amarmi con questi difetti, devo essere perfetta per essere amata’. Non è vero! Un uomo che ti ama veramente ti aiuterà a guarire quelle parti di te stesso e abbraccerà le tue imperfezioni. Questo è ciò che ho imparato sull’amore». L’artista ha inoltre sottolineato che al momento non è alla ricerca di una nuova relazione: «Adesso nella mia vita non c’è nessuno perché non sto cercando nessuno».

