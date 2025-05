Avere una capigliatura curata è molto importante, ci rende sicure di noi stesse e ci infonde autostima.

Ma spesso, per impegni o per noncuranza, i capelli non vengono curati abbastanza e il risultato è una chioma spenta e secca. Per risolvere il problema serve una giusta hair care routine, a cominciare dalla maschera per capelli, che permetterà di riassorbire il nutrimento perso.

Ecco la lista delle maschere naturali per capelli più facili e veloci.

Maschera per capelli secchi e danneggiati

Con lo smog, l’inquinamento, l’utilizzo di piastre e phon, i capelli tendono a seccarsi e a spezzarsi molto velocemente; perciò, è importante riequilibrare l’idratazione del capello.

Basterà mischiare qualche cucchiaio di olio di oliva con 7/8 gocce di olio essenziale di rosmarino, applicare il composto sui capelli e lasciarlo in posa per un’ora prima di procedere al lavaggio.

Maschera illuminante

Per illuminare la chioma, l’ingrediente chiave è lo yogurt. Per una maschera naturale in grado di illuminare i capelli spenti e opachi bisogna unire a un vasetto di yogurt bianco un cucchiaio di olio di oliva o, in alternativa, olio di cocco. Applicare sulle lunghezze e attendere un’ora. Un’altra alternativa consiste nell’utilizzare solo un olio su tutte le lunghezze: l’olio di cocco, l’olio di semi e l’olio di mandorle dolci sono quelli più indicati.

Maschera nutriente per capelli crespi

Il peggior nemico dei capelli ricci è il crespo, che si forma quando la chioma è particolarmente secca e sfibrata. Oltre ad un’adeguata idratazione quotidiana, è consigliabile applicare spesso delle maschere naturali fai da te prima del lavaggio dei capelli. Una miscela di 3 cucchiai di miele e 3 di olio di cocco o olio d’oliva sarà un’ottima opzione per nutrire in profondità il capello. Anche l’aceto, diluito con molta acqua, è un ottimo alleato: va applicato per circa 15 minuti prima di essere risciacquato, per poi procedere con il solito lavaggio.

Maschera per il cuoio capelluto grasso

Quando la cute produce eccessivo sebo, i capelli tendono a sporcarsi in modo molto facile e rapido: al secondo giorno si sente già il bisogno di lavare nuovamente i capelli. Per combattere il sebo in eccesso, l’ingrediente chiave è il tea tree oil, facilmente reperibile in qualunque erboristeria e in molto profumerie.

Per una maschera efficace ed utile a regolare la produzione di sebo serviranno solo poche gocce di tea tree oil, 3 o 4, e due cucchiai di gel di aloe vera.

