A chi piace curiosare tra i trattamenti per capelli fai-da-te, TikTok è un grosso contenitore in cui pescare trovate beauty divertenti e altre un po’ scontate. I meccanismi per cui molte diventano virali in breve tempo ci sfuggono (parlare di visualizzazioni non basta), un po’ più chiaro è il fatto che questa stessa viralità si esaurisce in breve tempo. E non c’è più traccia di ciò che è stato lanciato, almeno nella memoria.

Ma ci sono alcuni trattamenti beauty, come quelli per capelli che ti presentiamo sotto, che resistono alla prova del tempo di TikTok. Vuoi perché non sono poi tanto nuovi (ma il social cinese è specializzato nel far sembrare tutto appena creato!), vuoi perché sono effettivamente stravaganti, fatto sta che vale la pena provarli per vedere se funzionano. A noi questi trattamenti curiosi per capelli su TikTok hanno funzionato, e a te?

Issey Miyake – Launchmetrics/Spotlight

I trattamenti per capelli su TikTok: tra curiosità e semi-efficacia

Foglio di alluminio anti-crespo

In mancanza di un prodotto per capelli crespi, uno dei trattamenti curiosi TikTok suggerisce di lisciarli con un semplice foglio di alluminio da cucina. Si divide la chioma in 2 parti uguali, e a turno vi si passa ripetutamente la carta stagnola. Se alcune ciocche sono più ostiche di altre, si può eliminare l’effetto frizz avvolgendole nel foglio di alluminio per poi pressare bene. Risultato? In meno di un minuto i capelli appaiono meno ribelli. La durata? Non è eterna, ma il metodo della carta stagnola salva la capigliatura dal crespo sicuramente per una uscita! Sarà perché l’alluminio elimina l’elettricità statica? Agli esperti di fisica la risposta.

Acqua micellare a mo’ di shampoo secco

A nominarli insieme sembrano un ossimoro: com’è possibile che un’acqua micellare possa funzionare come il re dei prodotti senz’acqua, cioè lo shampoo secco? È ciò che promette uno dei trattamenti per capelli più curiosi su TikTok. In realtà, non è un’alternativa allo shampoo secco ma è da considerarsi un’emergenza nell’emergenza. Tipo: stai per uscire dalla palestra e non hai avuto il tempo di lavarti i capelli? Tampona alcuni dischetti di cotone (vanno bene anche quelli riutilizzabili) sulle radici dove spruzzeresti lo shampoo secco. Attendi qualche minuto, e guarda il risultato. I capelli sembreranno più freschi perché l’acqua micellare avrà assorbito le particelle di sebo, sudore e sporcizia. Ideale per il terzo, massimo quarto giorno dall’ultimo shampoo.

Hui – Launchmetrics/Spotlight

Shampoo secco mixato con acqua come booster

Questa volta lo shampoo secco si usa per davvero. Certo, in un modo un po’ insolito per essere uno dei più noti trattamenti per capelli senz’acqua, cioè unito a un po’ d’acqua, appunto. In realtà, l’acqua si vaporizza, quindi se ne usa giusto pochissimo e serve come “booster” dell’azione detergente dello shampoo secco. Ricapitolando, i passaggi sono: shampoo secco, acqua in spray (va benissimo l’acqua termale). Quando? Secondo TikTok, il momento ideale per la combo shampoo secco + acqua in spray è la sera prima di andare a dormire.

Il mattino dopo si noterà che i capelli avranno molto più volume alle radici, e che saranno più soffici. Tuttavia, questo trucchetto di TikTok non sostituirà mai un vero shampoo con acqua e schiuma.

Fetherston – Launchmetrics/Spotlight

Filo interdentale per disciplinare i capelli

Ecco un altro trattamento curioso per capelli virale su TikTok: il filo interdentale per disciplinare le ciocche ribelle crespe. Si stacca una porzione di filo interdentale sufficientemente lunga ad attraversare la testa e la si passa sui capelli esercitando una certa pressione. Si ripete il gesto finché la maggior parte dell’effetto crespo alle radici non è sparito. Per un risultato migliore è meglio usare il tipo di filo interdentale tipo fascia cerosa con cui è più facile premere a lungo sui capelli.

Non sarà il rimedio della vita contro i capelli crespi, ma di sicuro li disciplina per una mezza giornata.

Balsamo senza risciacquo fai-da-te

Tra i trattamenti home made per capelli virali su TikTok, il balsamo leave-in è pensato per i capelli sciupati e molto secchi. La base di partenza è un conditioner che si ha in casa (di quelli a risciacquo), a cui vanno aggiunti alcuni ingredienti nutrienti. Si procede così: in una ciotolina si amalgamano balsamo, olio di argan, olio di jojoba, siero idratante all’acido ialuronico per il viso. Il segreto per non appesantire i capelli è usare pochissime quantità e distribuire il prodotto solo sulle lunghezze e sulle punte, dopo aver lavato e tamponato i capelli. Se al tatto si ha l’impressione che il prodotto è comunque tanto, si può ulteriormente tamponare con un asciugamano in fibra.

Il balsamo così potenziato con gli oli naturali e l’acido ialuronico funziona, ma è indicato solo per i capelli molto secchi e stopposi!

Zimmerman – Launchmetrics/Spotlight

Acido glicolico contro la forfora

Se contro la forfora le hai provate tutte senza successo, potresti ricorrere al trucchetto suggerito su TikTok: il tonico all’acido glicolico da usare come pre-shampoo. Grazie alle molecole dalle piccole dimensioni, l’acido glicolico rimuove le cellule morte dal cuoio capelluto, aiutando a scomporle e sollevarle per poi eliminarle del tutto. Si applica sui capelli asciutti prima di fare lo shampoo, e si lascia in posa per mezz’ora. Come tipo di prodotto va benissimo una lozione esfoliante per il viso. La frequenza? Una o due volte alla settimana per due settimane di seguito. Se si esagera, si rischia di irritare il cuoio capelluto.

Acqua di riso per fortificare i capelli deboli

Infine un trattamento che ingolosirà chi ha sbagliato taglio e desidera che i capelli ricrescano in fretta. Secondo il popolo di TikTok l’acqua di riso aumenterebbe la crescita dei capelli, addirittura raddoppiandola. Quindi da 1,5 cm al mese si passerebbe a 3 cm. Naturalmente non ci sono evidenze scientifiche sull’efficacia di questo metodo ma “giocare” con l’acqua di riso per nutrire i capelli e renderli più lucenti non farebbe tanto male, anzi!

Ma di cosa si tratta di preciso? L’acqua di riso è il liquido torbido che rimane dopo aver risciacquato il riso per eliminare l’amido, quindi non serve cottura. Nei Paesi asiatici la utilizzano da secoli, ma TikTok, si sa, ama riscoprire questi antichi metodi spacciandoli per miracolosi. Tornando alla nostra ricetta: una volta recuperato il liquido lattiginoso del risciacquo del riso, riponilo in un contenitore sigillato a temperatura ambiente per 24-48 ore, permettendo così all’acqua di riso di fermentare. È proprio questo il segreto: la fermentazione che aumenta i benefici della stessa acqua di riso.

Come si usa l’acqua di riso sui capelli? Come bagno di bellezza dopo shampoo e balsamo, poi opportunamente risciacquato. Oppure come pre-shampoo con un tempo di posa di 20 minuti, un trattamento che fortifica i capelli indeboliti.

