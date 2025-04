La moda degli anni Duemila è tornata ufficialmente protagonista: lo vediamo nei jeans a vita bassa e gamba svasata, nello stile degli occhiali da sole e in quello delle borse e in certe tendenze make-up. Ma lo vediamo anche negli hair-style, dai mullet alle ciocche a contrasto che incorniciano il viso. Direttamente da quel periodo arrivano anche i cristalli liquidi, cha donano ai tuoi capelli luce e morbidezza. Se desideri che la tua chioma sia lucida e vigorosa, non potrai più farne a meno.

Cosa sono i cristalli liquidi

I cristalli liquidi sono un trattamento per capelli che contrastano l’effetto crespo sigillando la cuticola. Il nome deriva dal fatto che le loro caratteristiche uniscono quelle dei prodotti in cristalli a quelle dei liquidi. La loro formulazione è a base di oli essenziali, proteine vegetali, collagene, siliconi leggeri, estratti idratanti e keratina. Insomma, un vero concentrato di nutrienti per la tua chioma che risulterà più setosa e anche più gestibile.

L’effetto sui capelli

A differenza del passato, l’effetto dei cristalli liquidi non è più solo cosmetico ma anche nutriente. Se hai capelli secchi, fragili o spenti ti basteranno poche gocce per ridare vita alla tua chioma. L’utilizzo costante rivitalizzerà anche i capelli più sfibrati a causa di trattamenti e decolorazioni. Ma non solo: applicare il siero prima dell’asciugatura faciliterà la piega e i tuoi capelli saranno visibilmente più luminosi. Inoltre regala anche una protezione dagli agenti esterni che danneggiano i capelli e, se non elimina le doppie punte, almeno le rende meno visibili.

Come si utilizzano

Ci sono due modi per utilizzare i cristalli liquidi, la scelta di quale adottare dipende dal risultato che vorrai ottenere. In entrambi i casi è importante non esagerare con la quantità perché l’applicazione di una quantità eccessiva di prodotto appesantisce la chioma. Inoltre se esageri con la quantità otterrai l’effetto contrario e invece che creare una barriera dallo smog, farai sì che questo venga assorbito più velocemente.

L’applicazione sui capelli bagnati

Applica i cristalli liquidi sui capelli bagnati se vuoi renderli più districabili e proteggerli dal calore del phon e della piastra. Versa poche gocce sulle mani, scaldale tra i palmi e distribuisci il siero sulle lunghezze (ma attenta a non applicarla sulle radici!). In questo modo i tuoi capelli saranno più morbidi e facili da gestire.

L’applicazione sui capelli asciutti

Puoi applicare i cristalli liquidi sui capelli asciutti per esaltare la lucentezza e definire lo styling. Applicane una piccola quantità sulle lunghezze con un pettine a denti larghi e otterrai un effetto che ti stupirà. Inoltre se sei riccia o mossa potrai definire la texture del capello senza appesantirlo, semplicemente tamponando l siero con le dita. Qualche goccia sulle punte permette di sigillarle, nascondendo le doppie punte e donando un aspetto più sano alla chioma.

