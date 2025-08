Alcuni tagli di capelli non passano mai di moda e riescono a trasformarsi in icone, diventando parte dell’immaginario collettivo. Tra questi c’è il pixie elegante e deciso che Meryl Streep sfoggiava nei panni di Miranda Priestly, la direttrice di moda più temuta del cinema. Oggi, a quasi vent’anni di distanza, l’attrice lo riporta sul set del sequel de Il Diavolo veste Prada, proponendone una versione aggiornata, sofisticata e perfetta per riaffermare il fascino del taglio corto.

Il ritorno del taglio di Miranda Priesly

Il nuovo look appare più compatto rispetto a quello originale, ma mantiene intatta la sua struttura geometrica. I lati sono netti e puliti, mentre le lunghezze superiori sono scolpite per garantire volume e movimento. Il ciuffo laterale, studiato per incorniciare il viso con decisione, regala allo sguardo quell’intensità che aveva reso celebre il personaggio. A completare l’effetto c’è il colore: un argento luminoso e freddo, che esalta la pelle e cattura la luce con eleganza, trasformando il bianco naturale in un tratto distintivo di stile.

Acconciatura perfetta per Meryl Streep

Sul set, Meryl Streep appare in grande forma e perfettamente a suo agio in questa rinascita estetica. Gli outfit scelti, dai toni caldi e autunnali, si limitano a fare da cornice a un’acconciatura che domina la scena. Il pixie cut, nella sua nuova declinazione, non è solo un taglio corto: è un manifesto di sicurezza, un simbolo di forza e di autorevolezza, capace di trasmettere immediatamente carisma.

La finta naturalezza del pixie cut

Il taglio, pur essendo preciso e strutturato, conserva una naturalezza elegante. Il movimento delle ciocche e la brillantezza del colore rivelano un lavoro tecnico impeccabile, frutto di cura costante e attenzione ai dettagli. Le punte morbide, la texture levigata e la pulizia del bianco mostrano come un taglio così semplice, se ben eseguito, possa trasformarsi in un segno di riconoscimento e in un accessorio di stile.

L’iconicità dei capelli grigi e corti

Il ritorno di questo hair look non è solo un omaggio al personaggio di Miranda Priestly, ma lancia anche un messaggio più ampio. In un’epoca in cui sempre più donne scelgono di valorizzare i capelli naturali, rinunciando a nascondere il grigio, il power pixie diventa simbolo di consapevolezza e libertà. Non è un taglio che punta a uniformarsi a un ideale estetico, ma uno strumento per esprimere personalità e sicurezza. L’icona di Meryl Streep dimostra che i capelli corti e bianchi possono essere eleganti, decisi e moderni. Questo revival, oltre a rievocare la forza del film originale, offre un’ispirazione concreta a chi desidera trasformare un dettaglio beauty in una dichiarazione di stile senza tempo.