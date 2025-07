Le cose importanti del nostro tempo passano da TikTok. E quindi Anne Hathaway un paio di giorni fa ha pensato bene che fosse il caso di risvegliarci dal torpore estivo con un suo video. In bagno, con il volto di chi non si è svegliata da molto, si lava i denti con uno spazzolino elettrico. Fa capolino davanti alla camera: ha lo sguardo sornione di chi indossa un maglione ceruleo. Non QUEL maglione blu ceruleo, ma l’hashtag #dwp2 (Devil wears Prada 2) non lascia spazio a dubbi. Il Diavolo veste Prada sta tornando.

Le prime foto di Anne Hathaway sul set de Il Diavolo veste Prada 2

Dopo tante voci sul sequel del film uscito nel 2006 e diretto da David Frankel, il video di Anne Hathaway ci ha fatto drizzare le antenne. E quando l’internet ha iniziato ad affollarsi delle foto dell’attrice che dopo quasi vent’anni torna a vestire i panni di Andrea Sachs, è stato evidente che tutte le fashion addict e gli addetti ai lavori da qui al prossimo maggio (data in cui è prevista l’uscita del film) possono dormire sogni tranquilli.

Le nostre chiacchierate in pausa caffè sono salve, perché se la trama del sequel è ancora indefinita, i look di Anne Hathaway nelle prime foto dal set che stanno circolando confermano che la nostra Andy ci darà delle belle soddisfazioni con il suo guardaroba. E ben prima di maggio 2026 desidereremo vestirci come lei: non più la giovane aspirante giornalista, timida e impacciata assistente di Miranda Priestly (Meryl Streep), ma la donna in carriera che ha ben poco da imparare e tutto da insegnare.

Tra vintage e capi griffati, tutto quello che vorremmo già rubare a Andy

Dai primi scatti dal set, sembra che a questo giro Andy Sachs non abbia affatto bisogno dei consigli del buon Nigel (Stanley Tucci), fidato uomo di Miranda Priestly, per dare una svolta al suo look. La ragazza sa il fatto suo e punta molto più in alto: c’è un mondo al di là dei griffatissimi stivali Chanel. E il primo look, chiaccheratissimo e già replicabile, è firmato Gabriella Hearst. Si tratta di un preziosissimo long dress smanicato, realizzato in lino e dipinto finemente a mano, in stile patchwork. Anne Hathaway sul set de Il Diavolo veste Prada 2 lo ha abbinato a un paio di sandali con tacco alto e plateau di Chloé e degli accessori ben poco low budget: layering di collane e bucket hat in paglia firmato Amor y Mezcal della collezione SS 2026.

Inoltre, come ogni donna in carriera che si rispetti, la nostra Andy ha bisogno di molto spazio. E lo ha trovato in una Fendi, la Basket Forty8 in plastica riciclata, e in una valigia firmata The Bridge. Le più curiose avranno già notato il dettaglio del porta abiti con la scritta “Runway”, il giornale diretto da Miranda. Così se nel finale del primo capitolo, il lancio catartico del cellulare in una fontana parigina aveva il sapore di un licenziamento, il personaggio di Hathaway deve averci ripensato.

Courtesy of Press Office

Nuova vita, nuovo power dress

Abbandonata anche la frangetta, la protagonista de Il Diavolo veste Prada 2 inaugura una nuova vita (pare sia anche single, libera del fardello del fidanzato Nate). Un capitolo tutto da scrivere testimoniato dalla scelta di outfit da vera business woman, una che ha responsabilità. Il primo che copieremo subito? Il completo gessato firmato Jean Paul Gaultier, abbinato a stivali texani e una borsa Coach del 1977. Un nome e una garanzia, ma questa mise ci piace ancora di più perché è vintage (che questo sequel faccia riesplodere la passione per la moda del passato?).

Anne Hathaway a New York sul set de Il Diavolo veste Prada 2. Foto IPA

E ha il sapore del passato anche questo outfit: apparentemente è un tailleur grigio, ma a un occhio attento non sfuggirà che non si tratta di un vero e proprio completo, ma di un ensamble da cui prendere subito ispirazione. I pantaloni gessati sono accoppiati con una giacca di una tonalità molto simile, e quello che di primo acchito sembra un outfit mascolino, è arricchito dal tocco femminile di un top nero con bottoncini e scollatura a V.

Foto IPA

Anne Hathaway ispira anche fuori dal set de Il Diavolo veste Prada 2

Tra i look più chiacchierati, anche perché facilmente replicabile, ce n’è uno rubato fuori dal set. Anne Hathaway, infatti, è un’icona di stile corteggiatissima anche dalla moda. In questo scatto rubato, indossa una gonna lunga in denim firmata Agolde, amatissimo brand californiano, tank top Toteme e sandali daddy, di grande tendenza quest’estate, di Chanel. Un look estivo molto semplice arricchito dal twist del gilet sbottonato.

Foto IPA

Leggi anche Il trench dell’autunno? È quello di Rita Ora

Leggi anche Sono i pantaloni a sigaretta la nostra crush dell’autunno?