Avere mani curate e unghie sempre perfette è diventato per molte un vero e proprio rituale di bellezza. Le manicure di tendenza sono ormai irrinunciabili. Tuttavia, l’utilizzo frequente di smalto semipermanente o gel può, nel tempo, compromettere la salute delle unghie. Se dopo l’ennesima rimozione vi siete accorte che le vostre unghie si spezzano facilmente, sono opache e si sfaldano, è il momento di correre ai ripari. Ecco tre consigli fondamentali per rafforzarle e riportarle al loro stato naturale.

Fare una pausa dalle manicure semipermanenti

Il primo passo per recuperare unghie sane è, per quanto possa sembrare difficile, sospendere per un po’ l’utilizzo di prodotti come gel e smalti semipermanenti. Anche se le manicure resistenti e durature sono irresistibili, concedere un periodo di riposo alle unghie è essenziale. Il processo di rimozione, soprattutto se eseguito con poca attenzione o troppa fretta, può danneggiare la superficie ungueale, rendendola sottile e fragile. Lasciar «respirare» l’unghia tra una manicure e l’altra permette alla lamina di rigenerarsi, recuperando spessore e robustezza. È importante quindi non cedere alla tentazione di rimettere subito lo smalto, ma aspettare che le unghie riacquistino una base sana e uniforme.

Curare le unghie con trattamenti mirati

Oltre alla pausa, è fondamentale adottare una routine di cura che preveda l’uso di trattamenti specifici. In farmacia sono disponibili numerosi prodotti rinforzanti, sotto forma di smalti curativi o oli nutrienti. Non esitate a chiedere consiglio al vostro farmacista di fiducia per individuare la formula più adatta alle vostre esigenze.

L’esfoliazione dell’unghia

Un altro suggerimento utile è l’esfoliazione leggera dell’unghia: si può utilizzare uno scrub chimico delicato a base di acido glicolico, utile per rimuovere le cellule morte e stimolare il rinnovamento della superficie. Dopo l’esfoliazione, è il momento dell’idratazione. Usate una crema ricca, preferibilmente contenente urea, nota per le sue proprietà emollienti e idratanti. Per potenziare l’effetto, potete provare la tecnica dello slugging: consiste nell’applicare uno strato di vaselina (o un altro prodotto occlusivo) sopra la crema per sigillare l’idratazione e migliorare l’assorbimento dei principi attivi. Il momento ideale per questa routine è la sera, prima di andare a dormire. Al risveglio, noterete già un miglioramento visibile nell’aspetto delle vostre unghie.

Sostenere la salute delle unghie dall’interno

Un valido supporto può arrivare anche dall’interno. Diversi studi hanno evidenziato come l’assunzione regolare di biotina (una vitamina del gruppo B, nota anche come vitamina H) possa contribuire al rafforzamento delle unghie, rendendole più resistenti e meno soggette a rotture. In molti casi, la biotina è consigliata proprio per contrastare fragilità e sfaldamento. Tuttavia, è importante ricordare che gli integratori vanno assunti con responsabilità. Prima di iniziare qualsiasi trattamento, è sempre meglio consultare un medico o un farmacista, che potrà valutare eventuali controindicazioni o interazioni con altri farmaci. Inoltre, è buona norma informare il proprio medico curante di qualsiasi supplemento si decida di introdurre nella propria routine.

