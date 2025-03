C’è stato un tempo, non troppo lontano, in cui la manicure doveva essere esagerata a tutti i costi. Le unghie più di tendenza erano quelle lunghissime, coloratissime e con vistose applicazioni 3D. Ora le cose sono cambiate, e non perché questo stile non sia più amato ma perché si è affiancato a un altro che è esattamente il suo opposto. In linea con l’estetica demure e old money, che fanno corrispondere il massimo del lusso al massimo della semplicità tanto nell’abbigliamento quanto nello stile di vita, anche per le unghie il minimalismo è l’opzione giusta. Scegli questo stile se ti piace essere al passo con le tendenze senza rinunciare alla praticità e soprattutto alla raffinatezza.

Unghie corte o di lunghezza media

Le unghie lunghissime lasciano sicuramente a bocca aperta, ma se cerchi l’eleganza e la praticità della manicure minimal questa è la prima cosa a cui devi rinunciare. Le unghie devono essere corte o medie, proprio per dare quel senso di eleganza effortless. Lo scopo è far sembrare tutto naturale e poco costruito quindi è importante trovare la giusta misura.

La forma delle unghie per una manicure minimal

Anche per quanto riguarda la forma, la regola non cambia: per una manicure minimalista è importante che sia più possibile naturale. Sono perfette quelle a mandorla, ovali o squoval (cioè quadrate ma con gli angoli smussati). In questo modo le unghie corte o medie risulteranno valorizzate al massimo.

I colori dello smalto

Anche per quanto riguarda i colori, quelli da preferire sono i più delicati. Le tonalità perfette sono quelle nude, rosate o bianche. Anche gli smalti trasparenti sono perfetti per questa manicure, sia da soli che come finish, così da conferire all’unghia un effetto ultra brillante.

Le manicure da scegliere

Stabilite le basi che riguardano lunghezza, forma e colore delle tue unghie dallo stile minimal, ci sono alcuni tipi di manicure tra i quali puoi scegliere quello più adatto a te. Il fatto che l’effetto finale sia semplice e naturale non significa che non richieda cura e attenzione, ma solo che dovrai rinunciare a ostentarle.

Milky nails

Le milky nails sono perfette nell’ottica dello stile demure. Semplice e delicata come un bicchiere di latte, si realizza con strati sottili di smalto bianco e un finish ultra luminoso.

La bb cream manicure

La bb cream manicure ricrea sull’unghia lo stesso effetto del cosmetico che si usa sul viso per creare una base uniforme ma senza appesantire. Per questo nail look dovrai passare lo smalto in maniera molto leggera in modo da non coprire tutta l’unghia.

Ice cream nails

Quando la raffinatezza della french manicure e il glamour delle ombré nails si incontra, nasce la ice cream manicure. La base è rosa chiarissima e si fa trasparente man mano che si arriva verso la punta, dove si fonde alla lunetta bianca tipica della french. Uno stile delicato e sobrio, ma ricercato allo stesso tempo.

Le soap nails

Le soap nails prevedono un effetto che ricorda una saponetta nella tonalità e nella lucentezza. Uno stile che emana lusso ma che allo stesso tempo rende un’immagine acqua e sapone.

