Tra le tendenze più raffinate e sorprendenti della stagione estiva 2025, spicca una manicure che abbina eleganza e sobrietà: si tratta delle unghie corte effetto marmo. Un’estetica eterea e leggera che gioca con sfumature delicate come il bianco latte, il grigio perla e tenui tocchi di azzurro. Questo tipo di nail art sta rapidamente guadagnando consensi, soprattutto tra chi cerca un’alternativa discreta ma sofisticata alle manicure lunghe e appariscenti.

L’unicità delle unghie effetto marmo

L’effetto marmo sulle unghie corte è l’emblema di uno stile silenzioso ma potente. I colori utilizzati per questa manicure (bianchi vellutati, grigi chiarissimi, tocchi di lilla e polvere d’azzurro) evocano la texture levigata dei minerali naturali. Ogni unghia diventa unica, grazie a pennellate imperfette e sfumate che riproducono fedelmente le irregolarità del marmo. Una manicure che sembra fluttuare, sospesa tra materia e luce, perfetta per chi ama distinguersi con discrezione.

Perché la lunghezza fa la differenza

In un panorama dominato da unghie lunghissime e sagome ardite, le versioni più corte tornano a imporsi come simbolo di praticità ed eleganza. Le unghie effetto marmo, quando corte, esprimono al meglio la loro natura raffinata. Le forme più apprezzate sono quelle ovali o leggermente squadrate, capaci di coniugare funzionalità e bellezza. Questa lunghezza è ideale per chi ha uno stile di vita attivo, per chi lavora con le mani o semplicemente per chi predilige un’estetica ordinata e semplice. Il vantaggio, poi, è che si possono portare in ogni contesto, senza apparire mai fuori luogo, anche con i look più minimal.

Come realizzare l’effetto marmo

Per ottenere una manicure effetto marmo, la tecnica è fondamentale. Tutto parte da una base trasparente o lattiginosa, che funge da tela. Poi si procede con piccoli tocchi di smalto bianco, grigio chiaro o azzurro, applicati con pennelli sottilissimi. La sfumatura è essenziale: per ottenerla si possono usare tamponi d’acqua o micro-spugne che rendono le venature irregolari e naturali. Ogni unghia ha un disegno leggermente diverso, esattamente come accade nelle lastre di marmo vero. È proprio questa unicità a rendere il risultato finale autentico e affascinante.

A chi dona di più?

Questa nail art si adatta a molti stili e carnagioni, ma brilla in modo particolare su mani dalle dita sottili e affusolate. La palette fredda, pur rimanendo tenue, valorizza le pelli chiare o rosate, donando un aspetto elegante e riposato. Perfetta per chi apprezza un’estetica curata ma mai eccessiva, questa manicure è l’evoluzione artistica del cosiddetto «clean look». Ideale per chi desidera mani impeccabili ma con un tocco in più, raffinato e contemporaneo.

Come farle durare nel tempo

La bellezza dell’effetto marmo sta anche nella sua durata, a patto di seguire qualche accorgimento. Prima di tutto, è indispensabile sigillare il tutto con un top coat effetto vetro: deve essere lucido e resistente, capace di proteggere il disegno sottostante. Le cuticole vanno idratate regolarmente con oli nutrienti, meglio se a base di jojoba o vitamina E. Per eventuali ritocchi, è bene usare lime in vetro o ceramica, che evitano di danneggiare lo smalto. Chi sceglie la versione semipermanente o in gel, dovrebbe programmare un refill ogni due settimane per mantenere l’effetto pulito e definito, evitando che la ricrescita alteri il disegno delle venature.

Come abbinare le unghie effetto marmo

Una manicure così delicata merita un make-up all’altezza, pensato per esaltare il viso senza rubare la scena. La parola d’ordine è freschezza. Si parte con una base luminosa, effetto rugiada, ottenuta con fondotinta leggero e primer illuminante. Nessuna cipria, per non appesantire. Sugli occhi si consigliano ombretti shimmer dai toni freddi (champagne, argento, lavanda) e una linea di eyeliner sottilissima, oppure solo tanto mascara e sopracciglia ben pettinate. Le labbra, invece, devono restare leggere e lucide: vanno bene balsami trasparenti, rosati, o rossetti nei toni pesca, malva o lilla. Il tocco finale è un blush satinato sfumato verso le tempie, nei toni del rosa cipria o berry chiaro.

Leggi anche Unghie senza smalto, da tabù a tendenza