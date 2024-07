Sapete quali sono gli interessi maggiori delle donne per quel che riguarda il loro aspetto? Al primo posto c’è la forma fisica: i chili di troppo ad esempio non sono mai graditi, e una sana alimentazione unita a una moderata ma costante attività fisica può fare davvero la differenza. Al secondo posto però ci sono i capelli; infatti, la maggior parte delle donne vogliono che le loro chiome siano sempre in perfetto ordine, sane e luminose. Per questo motivo, vi proponiamo alcune idee semplici e veloci per realizzare impacchi per capelli fai da te: i risultati vi lasceranno senza parole!

Leggi anche Come proteggere i capelli d’estate

Il phon, la piastra, lo stress, gli agenti atmosferici e l’inquinamento ambientale, le malattie e molto altro tendono a rovinare i capelli e la loro crescita. Ricordiamo che una bella chioma è apprezzata da tutti, uomini e donne, e che se i capelli sono stanchi e sfibrati non resiste alcuna acconciatura. Quindi, per mantenere il cuoio capelluto sano ed in grado di generare capelli lucenti e vigorosi, dobbiamo prenderci cura durante tutto l’anno di lui e particolarmente durante il cambio delle stagioni o nei momenti in cui siamo più stanchi e debilitati. Non sempre è il caso di affidarci a cure chimiche: spesso i risultati migliori si ottengono con rimedi naturali. Di seguito troverete alcune ricette per realizzare degli impacchi per capelli fai da te adatti a tutte le esigenze.

Impacchi per capelli ai semi di lino

I semi di lino sono un alimento dalle molteplici proprietà benefiche per l’organismo; infatti, oltre ad essere ricchi di antiossidanti, forniscono minerali, proteine e sono anche molto economici. Rappresentano un ingrediente molto utilizzato nella cosmetica eco biologica, e in particolare per la preparazione di prodotti che riguardano la cura dei capelli perché sono in grado di renderli perfettamente lisci, togliere l’antiestetico effetto crespo e nutrirli in profondità dalle radici fino alle punte. Per realizzare un impacco per capelli ai semi di lino, recatevi in erboristeria e comprate questo prezioso ingrediente.

Occorrente

200 ml di acqua

40 grammi di semi di lino

Succo di mezzo limone

20 ml. di olio di rosmarino

Bollire i semi di lino

La prima cosa da fare è mettere sul fuoco a fiamma bassa un pentolino dai bordi alti con circa 200 ml di acqua, e quando quest’ultima comincerà a bollire, si possono versare i semi di lino avendo l’accortezza di mescolarli continuamente con un cucchiaio in legno. L’operazione va eseguita fin quando il colore dell’acqua non assumerà una colorazione giallastra e una consistenza quasi gelatinosa. Una volta che ciò si verifica, è possibile spegnere la fiamma e lasciar raffreddare il tutto almeno una decina di minuti per poi aggiungervi il succo di mezzo limone. Fatto ciò, è necessario mescolare ancora in modo da ottenere il perfetto amalgama degli ingredienti, per poi procedere come descritto nel passo successivo della seguente guida

Filtrare il liquido con un colino

Il liquido gelatinoso ottenuto dalla bollitura dei semi di lino prima di utilizzarlo sui capelli, va filtrato con un colino a maglie abbastanza strette e riposto in una bottiglia ben sterilizzata e a chiusura ermetica. Premesso ciò, è possibile utilizzarlo subito sulla chioma oppure conservarlo in un luogo asciutto della casa. L’impacco ai semi di lino può essere usato sia prima dello shampoo come una maschera nutriente ed idratante dall’effetto anticrespo che dopo il normale lavaggio. In questo caso l’impacco sarà ottimo anche per modellare la chioma dopo l’asciugatura. Da come si evince preparare un impacco per capelli ai semi di lino è facilissimo ed economico; infatti, con meno di due euro avrete un prodotto che potrete conservare fino a cinque giorni anche in frigorifero.

Aggiungere l’olio essenziale

Per ottimizzare la ricetta a base di semi di lino è importante sottolineare che la preparazione indicata nei passi precedenti della presente guida è ideale per qualsiasi tipo di chioma. Tuttavia se i capelli sono tendenzialmente secchi, è possibile idratarli utilizzando alcuni oli essenziali aggiungendoli al composto. Uno particolarmente adatto è sicuramente quello di rosmarino che tra l’altro vanta anche notevoli proprietà antimicotiche, quindi ideale per disinfettare la cute e nel contempo ripristinare il normale equilibrio naturale dell’olio presente nei follicoli piliferi.

Leggi anche Cura dei capelli in estate: la guida in 10 domande

Impacchi per capelli secchi

Il problema dei capelli secchi non rappresenta solamente un semplice inestetismo, ma spesso può trasformarsi in un vero e proprio problema di salute per il cuoio capelluto. Ecco perché occorre in ogni caso fronteggiare il problema con tempismo ed efficacia, fin dal suo primo insorgere. Preparare ed applicare un impacco nutriente per capelli secchi rappresenta la soluzione migliore per risolvere e combattere questo inestetismo. Vediamo dunque come fare questo impacco.

Occorrente

2 cucchiai di olio vergine di ricino

1 cucchiaio di olio vergine d’Argan

10 gocce di olio essenziale alla lavanda

5 gocce di olio alla salvia

Pennellino

Recipiente di vetro

Asciugamano

Pellicola per alimenti

Analizzare le caratteristiche dei capelli

Prima di preparare l’impacco, occorre sempre analizzare con attenzione le caratteristiche del proprio cuoio capelluto. A tal proposito, esistono alcuni specifici sintomi-spia che consentono di capire se i propri capelli sono soggetti a secchezza. Tali sintomi sono rappresentati dalla presenza di doppie punte, di capelli che si sfibrano facilmente e di cute in generale secca o grassa. Infine, anche quando i vostri capelli sono soggetti a caduta, questo sarà un segnale inequivocabile della loro eccessiva secchezza. In tutti questi casi, non indugiate ed apprestatevi a preparare in casa un impacco nutriente.

Preparare l’impacco

Per un ottimo ed efficace impacco nutriente, prendete un recipiente pulito (possibilmente di vetro) e mescolate al suo interno 2 cucchiai di olio vergine di ricino, 1 cucchiaio di olio vergine d’Argan e 10 gocce di olio essenziale di lavanda. Dopo aver fatto ben amalgamare il tutto, unite 5 gocce di olio essenziale di salvia. Fate riposare il composto appena qualche minuto per consentire a tutti gli ingredienti di unirsi fra loro in modo armonico. Avrete così realizzato una sorta di maschera, pronta per essere applicata lungo il cuoio capelluto.

Applicare l’impacco

Prendete una piccola porzione di prodotto e stendetelo sui capelli, aiutandovi con un pennellino. Applicate una quantità maggiore di impacco nelle zone del capello che più vi sembrano secche o sfibrate. Applicate dunque l’impacco per almeno un’ora, avvolgendo i capelli dapprima con una pellicola per alimenti e successivamente con un asciugamano tiepido. Questa operazione andrebbe effettuata almeno un paio di volte a settimana, possibilmente la mattina presto o la sera, prima di coricarsi per il riposo notturno.

Effettuare il risciacquo

Trascorso il tempo di un’ora dalla realizzazione dell’impacco nutriente, togliete l’asciugamano e iniziate il risciacquo dei capelli con abbondante acqua fresca. A questo punto, lavate i capelli con uno shampoo che dovrà essere di tipo neutro e non aggressivo. Asciugate poi la chioma e donatele la piega che più vi piace. Noterete immediatamente che i vostri capelli saranno diventati più voluminosi, lisci, morbidi e in salute. Infine vi ricordiamo che, per mantenere la vostra chioma in perfetta forma e priva di secchezza, dovrete ogni giorno seguire un’alimentazione di tipo sano, composta cioè da tanta frutta e verdura fresca. Questi alimenti sono ricchi di antiossidanti, come le vitamine C ed E. Inoltre sarà bene assumere anche cibi ricchi di acidi grassi essenziali, che si trovano nel pesce e nella frutta secca. In questo modo, grazie agli impacchi nutrienti e ad un’alimentazione appropriata, riuscirete a dire addio per sempre alla secchezza dei vostri capelli.

Impacchi per capelli all’aceto

L’aceto, nonostante il suo odore non sia molto apprezzato, ha molteplici vantaggi. È infatti in grado di ammorbidire, nutrire e fornire lucentezza ai capelli sfibrati. Ristabilisce inoltre il PH naturale del capello, previene e cura la forfora, con oligo-elementi e minerali.

Occorrente

Aceto

Acqua

Erbe officinali

Asciugamano

Pentolino

Lavandino o vasca da bagno

Shampoo e balsamo neutri

Rosmarino, semi di lino o succo di limone

Unire erbe officinali all’aceto

Innanzitutto, allo scopo di rigenerare la capigliatura donandole contemporaneamente luminosità e vigore, avrete la possibilità di preparare comodamente a casa un impacco naturale al 100% con l’aceto. Questo ingrediente potrebbe essere adoperato da solo, diluito con dell’acqua oppure in combinazione con delle erbe officinali capaci di incrementarne le qualità curative. Inoltre invece del comune aceto è possibile scegliere quello di mele, che ha un aroma meno deciso e la stessa efficacia sui capelli.

Applicare l’impacco di aceto

Per ottenere un impacco di aceto di diluito, bisognerà inumidire i capelli tramite dell’acqua tiepida, avvolgere la chioma all’interno di un asciugamano, mettere un terzo di acqua e due terzi di aceto dentro un pentolino, riscaldare il tutto per alcuni minuti, senza renderlo eccessivamente caldo, in quanto dovrà essere impiegato per risciacquare la capigliatura, versare omogeneamente l’intero liquido sui vostri capelli (collocando la testa nel lavandino o nella vasca da bagno), strizzare leggermente quest’ultimi, raccoglierli nuovamente nell’asciugamano, lasciare agire l’impacco per circa 30 minuti e poi risciacquare con dell’acqua tiepida. Facciamo sempre attenzione alla temperatura dell’acqua, che se troppo calda potrebbe danneggiare i capelli, oltre al cuoio capelluto. Inoltre per asciugare la chioma è bene usare un asciugamano tiepido e morbido e non frizionare troppo intensamente.

Usare l’aceto di mele

Nel caso si decida di utilizzare l’aceto di mele puro, potrete applicarlo direttamente sui capelli umidi e avvolgere la chioma all’interno di un asciugamano, mantenendo in posa l’impacco per circa 45 minuti.

Trascorso questo periodo di tempo, bisognerà risciacquare accuratamente la capigliatura con uno shampoo e un balsamo preferibilmente neutri, in maniera da rimuovere completamente l’odore dell’aceto di mele. La frequenza con la quale occorrerà eseguire tale impacco dipenderà dallo stato dei vostri capelli, sarà sufficiente effettuarlo una volta al mese, se la chioma è sana, oppure ogni 15 giorni, qualora la chioma sia piuttosto rovinata.

Unire gli altri ingredienti

L’aceto di mele o l’aceto tradizionale può essere associato anche ad ulteriori ingredienti, allo scopo di incrementarne l’efficacia. Se è presente un eccesso di sebo, è opportuno valutare l’aggiunta di rosmarino, semi di lino, che sono in grado di rendere maggiormente forti i capelli oppure qualche cucchiaino di succo di limone, allo scopo di donare una maggiore lucentezza alla chioma.

Impacchi per capelli nutriente

Per nutrire i capelli spenti è possibile realizzare un impacco con alcuni ingredienti che sicuramente avete in frigorifero.

Occorrente

Olio di oliva

Olio di semi di lino

Un tuorlo d’uovo

Limone

Miele

Burro (o olio) di cocco

Yogurt bianco

Usare l’olio di oliva e di lino

Per realizzare il nostro impacco iniziamo col procurarci un barattolino, meglio se poi possiamo buttarlo via. Versiamo quindi all’interno del barattolo un po’ di olio extravergine di oliva (basteranno 10ml). L’olio extravergine di oliva è un ottimo alleato dei nostri capelli, esso infatti gli ammorbidisce ed evita che si creino le tanto odiate doppie punte. Un altro olio benefico sia per la cute che per la chioma è l’olio di semi di lino. Ne aggiungiamo circa 10 ml alla composizione.

Aggiungere il tuorlo dell’uovo

A questo punto aggiungiamo il tuorlo dell’uovo: ha anch’esso proprietà idratanti e ammorbidenti. Prima di aggiungerlo, però, assicuriamoci di aver rimosso bene l’albume. Prendiamo anche un cucchiaino di succo di limone e versiamolo nel barattolo: rimuove il calcare dall’acqua, permettendo alle cuticole di abbassarsi e rendendo quindi i capelli più lucenti; inoltre, questa soluzione aiuta anche a contrastare la fragilità e la caduta dei capelli.

Usare il burro di cocco

Aggiungiamo anche un cucchiaino di burro di cocco (in alternativa possiamo usare anche dell’olio di cocco): questo burro è molto nutriente, tanto che viene utilizzato anche dopo la stagione estiva, per rigenerare la chioma stressata. Infine aggiungiamo un cucchiaino di yogurt bianco, che rigenera la fibra capillare e protegge da smog e agenti atmosferici, e due cucchiaini di miele (anch’esso dalle proprietà idratanti, viene usato per combattere forfora e dermatite, riduce il prurito ed è un antibatterico).

Applicare l’impacco

A questo punto non ci resta che mescolare gli ingredienti con un cucchiaino, finché non otterremo un composto omogeneo. Prima di applicarlo sui capelli asciutti, pettiniamoli bene, poi stendiamolo con le mani oppure, ancora meglio, con una spatolina per le tinte. Assicuriamoci di averlo spalmato bene, soprattutto sulle lunghezze e sulle punte, poi copriamo la chioma con della pellicola trasparente. Lasciamo agire per una mezz’oretta, poi laviamo bene i capelli con un normale shampoo e asciughiamoli per bene.

Leggi anche Capelli sottili: come rinforzarli e come gestirli

Impacchi per capelli all’hennè

Soprattutto quando si hanno capelli molto lunghi, per il loro benessere, è consigliabile utilizzare prodotti naturali almeno di tanto in tanto. Nella guida a seguire vedremo come fare un impacco all’henné neutro, un prodotto assolutamente naturale che da secoli viene utilizzato per ridare vita ai capelli lunghi rendendoli forti e lucidi.

Occorrente

4 cucchiai di henne neutro Cassia obovata)

4 cucchiaini di miele d’acacia

2 cucchiaini di olio di semi di lino

2 cucchiaini di olio di mandorle dolci

2 cucchiaini di olio di germe di grano

acqua q.b.

cannella in polvere

Scegliere l’henné

L’henné non è difficile da reperire, questa preziosa polvere è acquistabile presso qualsiasi erboristeria o presso market ben forniti.

In commercio si trovano diversi tipi di henne, alcuni possono essere utilizzati per creare riflessi o colorare i capelli senza ricorrere a tinture chimiche. Ne esistono di diversi, capaci di fornire un gran numero di colorazioni differenti. Se non avete intenzione di modificare il colore scegliete l’henné neutro, ideale per la preparazione di impacchi rigeneranti e nutrienti. Per assicuravi di scegliere un prodotto naturale al cento per cento, controllate che la polvere sia composta solo dalla cassia obovata di origine vegetale. Acquistate anche degli oli essenziali, del miele di acacia e della cannella: vi serviranno per la preparazione dell’impacco e contribuiranno a ridare lucentezza e nutrimento ai capelli.

Preparare l’impacco

Iniziate ponendo la polvere in una ciotola e versandovi dell’acqua calda. Mescolate fino ad ottenere una pappetta densa. Scaldate da parte gli oli essenziali insieme al miele di acacia e alla cannella utilizzando il metodo del bagnomaria. Incorporate gli oli caldi all’hennè e mescolate ancora con molta cura. Lasciate, a questo punto, la preparazione a riposare in un posto caldo e buio per alcune ore, in questo modo sprigionerà tutte le sue proprietà.

Applicare l’impacco

Dopo qualche ora potrete procedere finalmente all’applicazione dell’impacco. Stendete il composto sui capelli umidi in modo che ricopra tutta la lunghezza. Aiutatevi con un pettine per stendere la maschera all’henné dalla radice sino alle punte. Quando avrete ricoperto tutti i capelli, coprite la testa con della pellicola trasparente, quella da cucina, e scaldate con l’asciugacapelli. In questo modo gli oli agiranno con maggiore efficacia. Lasciate in posa da un minimo di trenta minuti ad un massimo di quattro ore. Ovviamente, maggior tempo riuscirete a tenere il pappone in testa, maggiormente nutriti risulteranno i vostri capelli alla fine del trattamento. Risciacquate con abbondante acqua tiepida e procedete, poi, con il normale lavaggio cercando di utilizzare uno shampoo non troppo aggressivo.