Mentre l’estate entra nel vivo, le tendenze per la stagione calda sembrano non finire mai. L’ultima riguarda i capelli ed è un vero e proprio ritorno agli Anni Novanta. Si tratta del bixie, un taglio unico pronto a conquistare le teste di personaggi famosi, influencer e comuni mortali.

Che cos’è un bixie

Ma cos’è esattamente il bixie? Come suggerisce il nome, si tratta di un ibrido tra due tagli iconici: il bob e il pixie. Più corto di un bob classico, ma più lungo di un pixie, il bixie si distingue per i suoi stili versatili e la sua facilità di gestione. Se negli Anni Novanta era sfoggiato da star come Winona Ryder, Meg Ryan e Gwyneth Paltrow, oggi questo particolare taglio è stato rilanciato da molto celebrities, ma non solo. Sui social è già un trend in continua crescita, con migliaia di hashtag e tutorial che ne mostrano le diverse varianti.

Leggi anche Bridgerton 3, il segreto dietro i capelli di Nicola Coughlan

La versatilità del bixie

I motivi del successo di questo taglio Anni Novanta sono molteplici. Innanzitutto, è un taglio estremamente versatile. Si adatta a tutti i tipi di viso e a diverse texture di capelli, dai lisci ai ricci. Inoltre, è un taglio pratico e poco impegnativo da gestire, soprattutto in estate quando dedicare tanto tempo alla piega può essere impegnativo. Il bixie è, quindi, perfetto per chi desidera un look chic e ordinato senza troppo sforzo.

I vari tipi di bixie

Le possibilità per portare il taglio bixie sono infinite. Si può optare per un bixie classico, con linee definite e una frangetta sbarazzina. Oppure, si può giocare con scalature e volumi, per creare un look più personalizzato e dinamico. Per quanto riguarda lo styling, il bixie si presta a mille interpretazioni. Può essere portato liscio, mosso, riccio o con un effetto spettinato.

Leggi anche Capelli sottili: come rinforzarli e come gestirli

Come curare il taglio

In base al tipo di capelli questo taglio deve essere gestito in modi diversi. Per i capelli lisci, una crema o una cera a tenuta forte e una lacca aiuteranno a definire il look e a mantenere la piega. Per i capelli ricci, invece, un prodotto texturizzante aiuterà a valorizzare le onde naturali e a dare volume ai capelli. Con la sua versatilità, il suo fascino senza tempo e la sua praticità, il bixie si candida a essere il taglio di capelli must-have del 2024. L’importante è affidarsi a un professionista e chiarire bene, magari aiutandosi con delle foto, il look desiderato perché da un taglio così corto non si torna indietro facilmente.