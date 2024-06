Leggi anche Capelli: trattamenti top prima del mare

Riduci il calore

Limita l’uso di strumenti di styling caldi (asciugacapelli, piastre, arricciacapelli) per prevenire danni. Usa strumenti a temperatura basse e considera l’uso di un prodotto protettivo termico. Quando possibile, lascia asciugare i capelli all’aria.

Dieta e vitamine

Segui una dieta bilanciata con grassi sani, proteine e vitamine. Le carenze nutritive possono influenzare la salute dei capelli. Includi cibi ricchi di vitamine A, B, C, D ed E (essenziali per la salute dei capelli) come per esempio patate dolci, uova, spinaci e agrumi.

Shampoo e prodotti addensanti

Utilizza uno shampoo senza solfati per non rimuovere gli oli naturali. Lava i capelli meno frequentemente per mantenere l’idratazione naturale. Prova shampoo, balsami e spray addensanti. Considera l’uso di balsami senza risciacquo o sieri per domare l’effetto crespo.