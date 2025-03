Sei stanca dei peli incarniti e cerchi una soluzione fai da te tutta al naturale? Tutte noi ci troviamo sempre a combattere con gli antiestetici e fastidiosi peli incarniti e magari abbiamo provato a risolvere il problema con costosi peeling ed estetiste ma senza alcun risultato. Ecco alcuni modi per evitare questo fastidio.

Peli incarniti

La crescita anomala di un pelo che ripiega su sé stesso e rimane intrappolato sotto pelle non è di per sé un disturbo grave, ma può dar luogo ad infiammazioni, rossori, papule e può essere fonte di disagio.

I peli incarniti sono, in via generale, la conseguenza di un processo di rimozione del pelo frettoloso o errato e possono essere localizzati ovunque con una predilezione per mento, guance e collo nell’uomo e inguine e gambe nelle donne.

Nonostante la prevenzione nei confronti dei peli incarniti non sia del tutto efficace è comunque possibile attuare una serie di comportamenti virtuosi per prevenire ed evitare i peli incarniti.

Come prevenire i peli incalliti: depilarsi correttamente

Per evitare i peli incarniti, la prima regola è quella di depilarsi nel modo corretto. Come? Prima di tagliare i peli è bene inumidire la pelle con acqua tiepida poiché la rasatura a secco aumenta considerevolmente il rischio di peli incarniti. La rimozione del pelo, indipendentemente dal metodo utilizzato, inoltre, deve avvenire contropelo senza esercitare un’eccessiva pressione. Al termine della depilazione, infine, è opportuno idratare e nutrire la pelle allo scopo di favorire la ricrescita naturale del pelo.

Scegli la biancheria giusta

Un’altra causa piuttosto comune della formazione di peli incarniti è da ricercarsi nell’utilizzo esasperato di biancheria stretta che genera cattiva traspirazione e, induce, con il continuo sfregamento una rottura dei peli che faticano a ricrescere correttamente. Per questa ragione è consigliabile indossare capi in tessuto traspirante (come il cotone) e non troppo aderenti.

Come prevenire i peli incalliti: esfoliazione

Al fine di favorire la ricrescita corretta dei peli è essenziale prendersi cura della propria pelle non trascurando di porre in essere, di tanto in tanto, una procedura di esfoliazione della stessa. L’eliminazione dello strato superficiale della pelle ricco di piccole particelle di detriti e di cellule morte, permette alla cute di ossigenarsi e libera i follicoli piliferi. Vediamo un trattamento che puoi provare per prevenire i peli incarniti.

Scrub contro i peli incarniti

Per questo scrub per prevenire i peli incarniti servono:

olio extravergine di oliva

zucchero di canna

Ecco come preparare uno scrub facilissimo con ingredienti naturali che puoi trovare facilmente in cucina: olio extravergine di oliva e zucchero di canna. Versa in una ciotola due cucchiai di zucchero di canna e aggiungi l’olio lentamente, mescolando sino a quando il composto non risulterà ben amalgamato e cremoso. Dopo la normale doccia, sulla pelle ancora bagnata, spalma energicamente questo composto su tutto il corpo facendo dei massaggi circolari e una leggera pressione per qualche minuto. Questo scrub è adatto per tutto il corpo ma il consiglio per il nostro obiettivo è quello di insistere maggiormente con il massaggio sulle gambe e nei punti in cui hai più peli incarniti. Non preoccuparti se vedrai comparire un leggero arrossamento sulla pelle, soprattutto se hai una pelle sensibile: si tratta di una normale reazione allo sfregamento. Una volta terminato il massaggio risciacqua abbondantemente con acqua. Terminata la doccia tampona dolcemente la pelle con un asciugamano morbido e sentirai subito la pelle più liscia, splendente e libera dalle impurità. Se vuoi rendere la pelle ancora più morbida puoi far seguire a questa operazione l’uso di una buona crema idratante da applicare con un massaggio.

Quante volte fare lo scrub

All’inizio conviene ripetere questo trattamento 1-2 volte alla settimana, soprattutto se come metodo di depilazione usi il silk-épil che facilita la formazione di peli incarniti. Dopo le prime settimane, invece, potrai effettuare lo scrub anche una volta ogni 7-10 giorni. Utilizzando regolarmente questo consiglio la pelle migliorerà sempre di più. La comparsa dei peli incarniti diminuirà notevolmente perché la pelle risulterà costantemente idratata e i pori saranno sempre liberi da tutte le impurità.

Come eliminare i peli incarniti

Se la prevenzione non è stata del tutto efficace può essere necessario rimuovere i peli sotto pelle. Per farlo il metodo più utilizzato è senza dubbio quello manuale che prevede l’utilizzo di una pinzetta disinfettata. In taluni casi, ma mai su pelle abrasa o ferita, può essere parzialmente risolutivo l’utilizzo di creme depilatorie che, oltre a rimuovere il pelo, lo indeboliscono e riducono il rischio di formazione di peli incarniti.