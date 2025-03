In principio era la BB cream. Poi i cosmetici multiuso, chiamati anche all in one, ibridi o multifunzione, si sono diffusi sempre più. E adesso sono un must have, soprattutto tra le più giovani, complici anche i social su cui stanno spopolando da un po’ di tempo. Perché piacciono così tanto? Per diversi motivi: sono molto pratici perché con un solo prodotto svolgono più funzioni, permettendo un notevole risparmio di tempo, oltre che di denaro. Poi, sono facili da utilizzare. E, rispetto ai cosmetici tradizionali, altrettanto efficaci. «La Gen Z è anche molto sensibile alle tematiche ambientali e preferisce i cosmetici clean, i prodotti cosiddetti “senza” (senza siliconi, parabeni o sostanze chimiche potenzialmente dannose), che spesso privilegiano ingredienti di origine vegetale. Apprezza anche le confezioni riciclabili che riducono gli sprechi» conferma Carla Cimmino, cosmetologa.

Cosmetici multiuso: su quali puntare?

«Molto amati sono i detergenti solidi 3 in 1, per la pulizia delicata di viso, corpo e capelli. Sono a base di oli ed estratti vegetali e hanno formulazioni naturali al 100%. Senza dimenticare che permettono un grande risparmio di plastica» prosegue l’esperta. Piacciono anche i detergenti in polvere che, a seconda della quantità di acqua utilizzata, svolgono in più un’azione esfoliante. Un grosso vantaggio è che questi prodotti, privi di alcool e conservanti, sono ideali per le pelli sensibili e in particolare per quelle con impurità. Un altro prodotto tutto-in-uno è la crema multifunzione, allo stesso tempo idratante, struccante e maschera viso. Oppure l’acqua micellare, che non solo rimuove il make up ma contiene anche alfa idrossiacidi e ha quindi un’azione esfoliante. «Esistono poi specialità idratanti e lenitive viso-mani-corpo. Anche in questo caso, il consiglio è puntare su ingredienti di origine naturale: olio di cocco e di argan, burro di karité, aloe, fitoestratti come calendula, camomilla e lavanda. Tutti ingredienti dermocompatibili che restituiscono alla pelle il giusto livello di idratazione e nutrimento» conclude la cosmetologa Cimmino.

Multiuso: gli speciali per il make up

Rossetti che fanno anche da blush, matite da utilizzare sia per il trucco occhi sia per le labbra, stick che diventano ombretti oltre che illuminanti: non c’è che l’imbarazzo della scelta per chi desidera un make up minimalista. Soprattutto se sei alle prime armi, punta sulle formule in crema, in assoluto la texture più facile e modulabile. Con un solo prodotto, infatti, puoi ottenere sfumature accese o velature sottili ed estremamente naturali. Per stenderlo, niente pennelli né spugnette, ma direttamente i polpastrelli: i burri e le cere che compongono molti dei cosmetici multitasking, infatti, si scaldano a contatto con le dita e consentono di applicare il prodotto con maggiore precisione.

Tre in uno da provare subito

Antietà, solare e fondotinta in un unico prodotto: Second Skin Mesh Cushion SPF50 PA+++ di Miamo nella nuova nuance Fair (56 € ; refill 39,50 € , in farmacia).

Grazie alla formula con acido ialuronico, Easy Color Blush&Lipstick di Deborah Milano (15 € ) valorizza labbra e guance e intanto le idrata.

La formula con centella asiatica di CC Body di Erborian (48 € ) uniforma il colorito, nutre e regala un effetto leggermente abbronzato.

Ceramidi e polvere minerale di diamante per Glowy Makeup Serum di Laneige (28 € , da Sephora), che nutre come un siero, regola il sebo come un primer e illumina.

Con ingredienti idratanti, agenti illuminanti, vitamina C e E, Make up + Care Serum Foundation di Avon (15,99 € , su avon.it) cura, perfeziona e protegge dagli UV.

3in1 Caring Beauty SPF 30 Nude Pink di Labello (4,99 € ) protegge dal sole, illumina labbra e guance e combatte la perdita di collagene indotta dal sole.

Leggi anche Skincare low cost: sieri e creme accessibili