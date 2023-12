Microblading alle sopracciglia, cos’è e quanto costa: tutto quello che devi sapere

J ulianne Moore è ricorsa al microblading per avere sopracciglia più piene, folte e durature. E anche altre star lo hanno fatto. Ma di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme

Probabilmente hai sentito parlare del microblading, la tecnica di tatuaggi che promette di rendere le sopracciglia più belle e ben delineate in maniera permanente. Molte star vi hanno già fatto ricorso. Una tra tutte: Julianne Moore.

L’attrice premio Oscar per Still Alice ha confessato che, a causa dei danni provocati alle sue sopracciglia dalla moda di tenerle sottilissime degli Anni Novanta, per rimediare è dovuta ricorrere a questa tecnica.

Anche Julia Roberts di recente ha ammesso che strapparsi le sopracciglia da giovane non è stata una bella idea. Lei, però, non ha avuto bisogno del microblading, che a quanto pare è diventato l’ultima spiaggia per le donne che, a furia di strapparsi le sopracciglia, non sono poi più riuscite a farsele ricrescere.

Tatuare con questa tecnica le sopracciglia si sta sempre più diffondendo anche tra chi vuole avere le proprie più piene, folte e durature. Se anche tu stai prendendo in considerazione questa tecnica, ecco tutto quello che devi sapere.

Che cos’è il microblading

Il microblading è un trattamento di trucco semipermanente che serve per risolvere i problemi delle sopracciglia. Si esegue con uno strumento manuale con minuscole lame costituite da spilli. A seconda di come sono raggruppati gli spilli, si possono creare tratti di sopracciglia o ombreggiature, o una combinazione dei due.

In pratica, è una tecnica di tatuaggio avanzata e super intricata che offre risultati estremamente dettagliati. Può aiutare a riempire gli spazi vuoti nelle sopracciglia, estenderne la lunghezza, rimodellarle e definirle, e aiutare le sopracciglia irregolari a sembrare più simmetriche.

Può anche aiutare a ricostruire il diradamento delle sopracciglia e anche coloro che ne hanno poche possono trarne beneficio.

Il microblading è sicuro?

Il microblading non è in alcun modo dannoso ed è temporaneo, quindi non dovrebbe essere un problema per la maggior parte delle persone.

Tuttavia, il colorante utilizzato può causare allergia da contatto in alcune persone, quindi meglio fare sempre un piccolo patch test del colorante o dell’inchiostro sulla pelle dietro l’orecchio prima di sottoporsi a questo tipo di procedura.

Quanto dura

Si tratta di un trattamento semipermanente, il che significa che puoi aspettarti che le tue nuove sopracciglia durino fino a un anno. Dopo saranno necessari eventuali ritocchi. Specie se hai la pelle più grassa, perché il pigmento potrebbe sbiadire più facilmente.

Quali svantaggi

Non c’è davvero alcun aspetto negativo in questo trattamento cosmetico. Ma bisogna considerare che, dopo il tatuaggio, ci sarà un processo di guarigione e i veri risultati non si vedranno per almeno un mese.

Sottoporsi ai rabbocchi necessari e seguire i corretti consigli post-vendita è importante tanto quanto scegliere il tecnico giusto.

A chi è consigliato il microblading

Il microblading è consigliato soprattutto a chi ha sopracciglia diradate o rade, ma può aiutare a migliorare l’aspetto delle sopracciglia di tutte. Anche di chi vuole solo riempire eventuali spazi vuoti o desidera una forma più definita.

Differenza tra microblading e sopracciglia tatuate

Anche il microblading è un tatuaggio. La differenza sta nelle tecniche e nell’inchiostro utilizzato. A differenza dei tatuaggi tradizionali, che utilizzano una pistola per tatuaggi, il microblading utilizza uno strumento a forma di lama con una fila di minuscoli aghi appena visibili per creare tratti simili a peli lungo le sopracciglia mentre depositano il pigmento nella pelle.

I tatuaggi tradizionali usano l’inchiostro, mentre il microblading è fatto con il pigmento. Rispetto a quest’ultimo, gli inchiostri hanno particelle più piccole, che sono più forti e luminose e durano più a lungo nella pelle. Alla fine, però, migreranno o si sfocheranno, assumendo magari tonalità di colore indesiderate.

I pigmenti sono l’opzione più sicura. Anche questi sbiadiscono nel tempo, ma hanno cambiamenti di colore più prevedibili. Inoltre, le formulazioni moderne non subiscono cambiamenti di colore indesiderati. Il fattore di dissolvenza è importante per il viso, poiché i volti cambiano, le mode cambiano e i gusti cambiano e il tuo viso non può essere coperto con inchiostro come un braccio o una gamba.

Il risultato del microblading è che i peli delle sopracciglia hanno un aspetto realistico che mantengono per un anno o più. Si tratta, comunque, di un trucco “permanente”, perché anche se l’intensità del pigmento svanisce nel tempo, rimarrà sempre un residuo.

Quanto costa

I prezzi variano dai 600 ai 1000 euro. Molto dipende dal centro estetico e dalla bravura del professionista al quale ci si rivolge.