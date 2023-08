L 'olio essenziale di rosmarino si presta a tantissimi utilizzi per il benessere di capelli e pelle. Inoltre, a livello topico questa sostanza aiuta ad eliminare tossine e liquidi in eccesso.

L’olio essenziale di rosmarino viene apprezzato in particolare per le sue doti depurative. I suoi benefici però non si esauriscono qui. Esso aiuta la circolazione, è ricco di antiossidanti e stimola la ricrescita dei capelli. Leggendo questo breve tutorial si possono avere alcuni utili consigli e delle corrette informazioni su come usarlo su pelle e capelli.

Occorrente

Olio essenziale di rosmarino

Crema

Olio di mandorle

Shampoo neutro

Vasca

Acqua tiepida

Sale integrale

Spazzola

Guanto da bagno

L’olio essenziale di rosmarino come anticellulite

L’olio essenziale di rosmarino è uno dei più consigliati per combattere la ritenzione idrica e la cellulite. Esso si può utilizzare solo (sempre diluito in olio vegetale) oppure in combinazione con altre essenze che favoriscono il drenaggio dei liquidi. Per un’azione mirata ad effetto anticellulite bisogna diluire 10 gocce di olio in una crema corpo adatta al massaggio. Si deve eseguire un movimento circolare dall’alto verso il basso sulle zone interessate. In alternativa si possono diluire 5 gocce in un cucchiaio di olio di mandorle e massaggiare con decisione. In questo modo si stimola l’azione lipolidica.

L’olio essenziale di rosmarino per lo shampoo

Il rosmarino ha anche un effetto anticaduta sui capelli. Infatti, esso ha la capacità di migliorare il microcircolo e riesce quindi ad avere una funzione rinforzante. È fondamentale utilizzare uno shampoo neutro ed aggiungere per ogni 100 ml 8 gocce di olio essenziale di rosmarino. Successivamente si deve frizionare il composto sui capelli e lasciare agire per qualche minuto prima di sciacquare. Per avere una crescita di capelli sani e combattere la loro caduta occorre massaggiare il cuoio capelluto con un paio di gocce di olio. Così facendo i capelli risulteranno anche più splendenti.

Bagno

Per un bagno tonificante è fondamentale l’utilizzo dell’olio essenziale di rosmarino. Esso è allo stesso tempo disintossicante, antinfiammatorio, depurativo ed antidepressivo. Dopo aver preparato la vasca con acqua tiepida si devono versare una decina di gocce di olio ed un paio di cucchiai di sale, preferibilmente integrale. Successivamente bisogna immergersi nella vasca e godersi il bagno per almeno 20 minuti. Si può anche decidere, prima di entrare nella vasca, di passarsi sul corpo una spazzola oppure un guanto da bagno per eliminare la pelle morta ed aprire i pori. Inoltre, un’immersione in acqua tiepida aromatizzata con l’olio combatte i dolori muscolari ed i reumatismi.