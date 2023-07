Errori di bellezza in spiaggia: sì, ce ne sono alcuni che fai anche tu

N on c'è nulla di meglio di un'abbronzatura perfetta da sfoggiare nei mesi più caldi, ma presta attenzione a questi errori piuttosto comuni

Arriva l’estate e le spiagge si affollano. Teli mare coloratissimi, bikini sgargianti, bimbi che giocano a riva e tu hai solo una gran voglia di stenderti al sole. Un perfetto colorito da mostrare con orgoglio è ciò che desideriamo tutte ma per raggiungere il risultato ottimale devi porre particolare attenzione ai più comuni errori di bellezza in spiaggia.

Dall’abbronzatura non uniforme alle antiestetiche scottature, dal trucco ingestibile allo smalto “sabbioso”, abbiamo raccolto i fattori che potrebbero rendere vani i tuoi sforzi e rovinare le lunghissime ore passate sotto i raggi solari. Ecco gli errori da evitare assolutamente quando vai in spiaggia!

L’effetto “panda”

Il più comune in assoluto tra gli errori di bellezza in spiaggia, particolarmente frequente tra coloro che proprio non riescono ad andare al mare struccate.

L’effetto panda deriva dall’aver messo il mascara non water proof che con il primo calore si è inevitabilmente sciolto colando su tutto il viso. Andare in spiaggia struccate fa parte di quei piccoli lussi che dobbiamo concederci: sulla sabbia dobbiamo rilassarci completamente e prendere il sole in assoluta libertà… senza pensare al trucco imperfetto!

I piedi a strisce

A me capita molto spesso perché indosso infradito e saldali non solo per uscire con le amiche ma anche per le passeggiate a riva. Nulla di più sbagliato: l’effetto piedi a strisce sarà inevitabile.

Se vuoi passeggiare sul bagnasciuga evita di farlo con le ciabatte e preferisci i piedi nudi. Non tralasciarli, inoltre, quando spalmi accuratamente la protezione solare. I piedi sono la parte del corpo più trascurata ma ti posso assicurare, per esperienza, che bruciano parecchio in caso di scottature!

Le scottature

A proposito di scottature, ognuna di noi ha una (o più) parti del corpo particolarmente sensibili ai raggi del sole, quelle che tendono ad arrossarsi più velocemente e a scottarsi con estrema facilità.

Sono le prime sulle quali devi spalmare generosamente la protezione solare, quelle che devi tenere sotto controllo costante senza aver paura di ripetere l’operazione con una certa frequenza.

Le ginocchia, il collo del piede, le spalle, il naso: qual è la tua parte più sensibile?

L’abbronzatura non uniforme

Tra protezione solare e scottature non potevo trascurare un altro dei più frequenti errori di bellezza in spiaggia. L’abbronzatura non uniforme è legata a due cause specifiche: o non hai spalmato la protezione in modo uniforme (e magari qualche zona del corpo l’hai addirittura trascurata) oppure hai preso il sole sempre sullo stesso lato, magari stesa in posizione supina sul lettino.

Come rimediare? Ricorda di porre particolare cura nello spalmare la protezione solare e fai in modo di prendere il sole in modo uniforme, esponendoti sia in posizione prona che supina, alternandole.

La scarsa idratazione

La scarsa idratazione porta ad un fastidioso ed incontrollabile prurito. In questi casi, evitare di grattarsi è davvero un’impresa ardua e il risultato è una serie di graffi antiestetici su tutto il corpo, come se fossi caduta sugli scogli.

Il mio suggerimento consiste nella prevenzione: una corretta idratazione della pelle, evita secchezza e prurito e i graffi saranno solo un lontanissimo ricordo. Scopri altri consigli per non stressare la pelle.

Lo smalto con la sabbia

Cosa puoi fare in spiaggia mentre prendi il sole? Ai libri e alla musica, molte donne preferiscono la stesura dello smalto, in modo da avere il tempo necessario per lasciarlo asciugare. Niente di più sbagliato!

Seppur steso con maniacale attenzione, sarà praticamente impossibile evitare che microscopici granelli di sabbia vi finiscano sopra. L’effetto ruvido sabbioso è l’epic fail di manicure e pedicure, tra gli errori di bellezza in spiaggia.

Le irritazioni da ceretta

La ceretta va fatta un paio di giorni prima di esporsi al sole, o almeno 24 ore prima. Se non è possibile, scegli un altro metodo di depilazione.

Spesso, infatti, la cera calda che viene strappata via insieme ai peli lascia un’irritazione sulla pelle assolutamente normale ma antiestetica e fastidiosa se la parte viene poi esposta ai raggi del sole.

La ricrescita da lametta

Ancora più antiestetica e fastidiosa della ceretta appena fatta è la ricrescita trascurata da lametta. Se sei solita passare il rasoio, conoscerai ormai i tempi di ricrescita dei tuoi peli per evitare che spuntino ovunque dal bikini mentre si prende il sole.

Non sono solo brutti alla vista, sono anche fastidiosi e a contatto con la salsedine potrebbero generare prurito e irritazioni.

La depilazione frettolosa

Tra la ricrescita da lametta e la ceretta appena fatta non posso non fare un accenno alla depilazione frettolosa, tra gli errori di bellezza in spiaggia più comuni.

Capita spesso infatti di trascurare alcune parti del corpo o alcune aree ristrette, prese dalla fretta di togliere più peli possibili. Potresti così trovarti ciuffetti di peli orrendi nelle aree più improbabili.

Il segno degli occhiali da sole

So che il sole può dare fastidio agli occhi, soprattutto in caso di esposizione prolungata. La tentazione di indossare gli occhiali da sole in spiaggia è fortissima ma devi resistere onde evitare di tornare a casa con un antiestetico segno bianco attorno agli occhi.

Per ripararti dal sole preferisci piuttosto un cappello di paglia o con visiera. In alternativa, riparati sotto l’ombrellone o regola il tettuccio del lettino.

Come essere belle anche in spiaggia

Capiti gli errori da evitare, la domanda sorge spontanea: come essere belle in spiaggia? Innanzitutto sii te stessa: curata, seguendo i nostri consigli sugli epic fail da non commettere, ma senza esagerare e soprattutto senza snaturarti. Rivedi il tuo look: l’estate è la stagione giusta per osare e per azzardare outfit che, durante l’inverno e in città, non indosseresti. Non dimenticarti poi di prenderti cura dei tuoi capelli: spesso ci occupiamo della pelle, dello smalto e del trucco, senza però acconciarci nel modo giusto. Tenere i capelli in ordine anche quando ci si reca in spiaggia è fondamentale per apparire al meglio. Infine, indossa il tuo sorriso migliore: l’atteggiamento da ‘vamp’ non paga. Molto meglio essere sorridenti e gentili con chi ti circonda: questo ti consentirà di fare nuove amicizie e di goderti la vacanza nel migliore dei modi.

Il trucco in spiaggia

Il trucco in spiaggia c’è, ma non si vede! Come abbiamo detto, il make up per il mare deve essere rigorosamente water proof e soprattutto non deve essere esagerato. Concediti quindi lo sfizio di mettere solo i prodotti essenziali e di cui non puoi fare a meno, evitando quelli che, al contrario, potrebbero causarti fastidio durante una giornata sotto al sole. Dimentica il fondotinta, per esempio, mentre un mascara a prova di schizzi renderà il tuo sguardo più seducente.

Come vestirsi in spiaggia

Il look da spiaggia deve farti sentire a tuo agio. Partendo dal costume: due pezzi, sgambato, a vita alta o intero non importa, purché esalti le tue forme e non ti faccia sentire in imbarazzo. Libero sfogo poi alla fantasia con i copricostume: il total white è sempre di grande eleganza, ma sono ben accetti anche colori sgargianti e motivi floreali. Lascia a casa, invece, il nero e i colori scuri: è estate, osa un po’! Approvati e sempre comodissimi gli shorts di tutti i tipi. Non possono mancare cappelli (di paglia, super chic!), occhiali da sole e borse mare. Infine, le ciabattine: vietati i tacchi in spiaggia, sono invece perfetti i sandali flat e le infradito gioiello.