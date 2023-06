I benefici della seta: scopri il segreto di bellezza orientale

A vvolge il tuo corpo e dona una sensazione vellutata, idrata la pelle e la protegge dalle irritazioni, ma è un ingrediente prezioso anche per i tuoi capelli

Che tu ne sia un’amante o meno, c’è qualcosa della cultura orientale che devi assolutamente conoscere. Sai quali sono i benefici della seta? È il tuo prossimo asso nella manica quando si parla di bellezza.

I benefici della seta

Così affascinante, ancorata alle tradizioni più antiche, legata a leggende che sono a metà tra realtà e falso storico, così saggia e riflessiva, la cultura orientale dilaga nel mondo, conquistando una schiera di fedeli anche al di fuori dei suoi confini. E proprio affacciandoti alle usanze locali puoi scoprire segreti di bellezza che si riveleranno un vero toccasana (e di cui non potrai più fare a meno). Tra questi c’è anche la seta, che a metà tra storia e innovazione esprime appieno la sua estetica affascinante e raffinata. Se vuoi sfoggiare una pelle impeccabile e morbida, bella e luminosa, devi assolutamente conoscerne i benefici.

È l'ingrediente di bellezza che ti permette di sfoggiare una pelle liscia e delicata, che rimanda ai tratti tipicamente orientali. Le sue proprietà estetiche contrastano i segni dell'età e ti aiuteranno a far brillare il viso, donandogli una sensazione di benessere totale. La pelle d’un tratto sarà leggera e delicata, radiosa, idratata e quasi di velluto. Da non dimenticare neppure i capelli: se vuoi che la tua chioma sia impeccabile, un bel cuscino in seta si rivelerà particolarmente utile.

Fa bene alla pelle

Scegliere la seta significa idratare e tonificare la pelle, contrastare l’indebolimento delle barriere protettive cutanee e anche quella sensazione di ruvidità che a volte senti sul tuo viso. Se vuoi che il tuo volto sia liscio e impeccabile, evitando quel tono opaco che proprio non sopporti, prova la seta e scopri quanto è utile per la tua pelle.

Tessuto prezioso e raffinato, da sempre legato all'alta sartoria, perfetto per i capi più chic. Ma la seta è un ingrediente fondamentale anche per il corpo e la skincare. Il motivo? Le sue proprietà garantiscono un effetto idratante e con la sua delicatezza protegge la pelle dalle irritazioni. Che il sonno sia essenziale per il benessere psicofisico di ognuna di noi è ormai assodato, ma non è tutto. Serve dormire bene se vuoi svegliarti fresca e riposata di prima mattina, affascinante ancor prima di dedicarti all'immancabile appuntamento con il trucco. Insomma se hai a cuore la tua bellezza, presta attenzione al modo in cui dormi. Quindi, come rigenerarsi al termine di una giornata fitta d'impegni? Non deve mancare la crema idratante, che nutre la pelle e la mantiene bella. Ma se vuoi potenziarne l'efficacia, ecco che la seta ti viene in soccorso: è l'alleata ideale della tua crema. Indossa allora capi in seta, che sia una canottiera o un pigiama: sono perfetti per prevenire problemi di secchezza e disidratazione e sfoggiare una cute morbidissima.

Presta un po' di attenzione in più anche quando rifai il letto: perché non provi lenzuola e federe in seta? È il modo migliore per rendere liscia la tua pelle. Non solo: grazie alla presenza della sericina, una proteina ricca di carotenoidi e flavonoidi, la seta ha benefici antiossidanti e antibatterici. Per questo motivo, se soffri di particolari allergie o hai una pelle delicata o tendente all’acne, la seta sarà un vero sollievo per la tua cute.

Prova la seta contro rughe e brufoli: ecco i benefici

La seta fa bene alla cute e se hai la pelle sensibile devi assolutamente provarla. Riesce, infatti, a combattere quei brufoli che proprio non sopporti e quelle imperfezioni che solcano il tuo viso. Girarsi in continuazione nel letto potrebbe peggiorare la situazione a causa dei numerosi sfregamenti. L'attrito potrebbe causare una maggiore irritazione della cute. Ecco allora che lasciarsi avvolgere come in un bozzolo è quello che ci vuole (e la tua pelle ti ringrazierà).

A differenza di altri tessuti, infatti, la seta non è assorbente e lascia che creme e oli per il corpo agiscano senza intoppi, garantendo così un'idratazione profonda e duratura. Previene irritazioni e imperfezioni sul viso, ma contrasta persino i segni dell'età. Insomma, anche a letto è bene usare federe in seta, che sono eleganti e piacevoli al tatto. Ti basterà avvolgerti per una notte e non riuscirai più a farne a meno.

Un toccasana per i tuoi capelli

Se non hai ancora definito la tua skincare quotidiana, è arrivato il momento di fare qualcosa. Ricorda che struccarti in fretta e furia non basta: la detersione è fondamentale. Pulirti con cura significa garantire la salute della pelle e mantenerla nelle condizioni migliori nonostante l’inevitabile passare degli anni. E dopo aver lavato il viso e applicato la tua crema del cuore, ti basta andare a letto. Ma attenzione ai tessuti che usi...

Non solo pelle liscia e idratata: le proprietà traspiranti della seta garantiscono a cute e capelli una ventata di freschezza, contenendo la sudorazione notturna. La produzione di sebo sarà inferiore e pelle e chioma ne gioveranno. Ma i benefici per i tuoi capelli non sono ancora finiti: oltre a lasciarli respirare, la seta li rende morbidi e contrasta l'indebolimento. Finalmente noterai una chioma più idratata e meno fragile e potrai dire addio all'odioso effetto crespo (che rischia di peggiore in caso di sfregamento tra la chioma e un cuscino con federa in cotone). Per queste stesse proprietà, la seta previene la formazione dei nodi ed evita che i capelli si spezzino. Riducendone la disidratazione ed evitando la rottura del fusto, la tua chioma appare più soffice e meno arruffata.