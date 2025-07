Sole? Sì, ma con le dovute precauzioni. E in questo i coreani hanno parecchio da insegnarci. La glass skin, la pelle effetto vetro, nasce proprio lì e racconta molto del loro approccio alla skincare: protezione e trattamento vanno sempre di pari passo. Non stupisce quindi che anche i loro solari abbiano caratteristiche uniche. Le texture sono leggere, quasi impalpabili, e le formule arricchite con attivi lenitivi come la centella asiatica, ingrediente star della cosmesi coreana. Il risultato è che più che una crema solare, sembrano veri e propri trattamenti skincare da usare ogni giorno. Proteggono, sì, ma mentre lo fanno idratano, calmano e rinforzano la pelle.

In Corea, poi, si fa ampio uso anche degli stick solari: pratici, compatti, si applicano facilmente su zone sensibili, ma anche su tutto il viso, addirittura sopra il trucco, per un ritocco veloce durante la giornata. E il prezzo è un altro punto a favore: nonostante le formule affidabili e naturali, molti restano sotto i 25 euro.

Infine, i sieri viso: ideali in estate perché leggeri, non appiccicosi, ma comunque efficaci. Quelli che troverai qui, in particolare, calmano, riducono i rossori, rinfrescano e aiutano a rafforzare la barriera cutanea, spesso messa alla prova da caldo e raggi UV. Un approccio intelligente e completo alla cura della pelle che vale la pena scoprire, anche solo partendo da un prodotto alla volta.

Solari coreani: 5 prodotti da conoscere

1. Ginseng Moist Sun Serum (SPF 50+ PA++++) di Beauty of Joseon

Formulata con il 30% di estratto di ginseng, uno degli ingredienti principali di Beauty of Joseon, che aiuta a idratare e a migliorare le rughe, ottenendo una pelle più soda e luminosa. Contiene anche il 2% di niacinamide, il principio attivo multifunzionale adatto anche alle pelli sensibili che sebo-regola la pelle, migliorandone la texture e uniformandone il tono. Si assorbe facilmente, non è appiccicosa e non lascia segni bianchi sulla pelle.

2. Aloe Soothing Essence Waterproof Sun Gel Face & Body di Holika Holika

Grazie all’estratto di Aloe Vera, questo prodotto fornisce una protezione cutanea multistrato. Ultra idratante e rinfrescante, è particolarmente indicata per le pelli sensibili e con acne.

3. Ceramides & CICA protective Sun Cream di Ondo Beauty 36.5

La formula di questa protezione solare idratante è stata ideata in Spagna, ma ha preso forma nei migliori laboratori coreani, pionieri nella creazione di creme solari ad ampio spettro. La formula di Ceramides & CICA protective Sun Cream è arricchita infatti con principi attivi antiossidanti, idratanti e riparatori. Il contenuto di niacinamide al 2% e di vitamina E la rendono una crema dalle fantastiche proprietà antiossidanti, mentre gli zuccheri idratanti, i probiotici, le ceramidi e la combinazione di centella asiatica (CICA per gli amanti della cosmesi) e acido ialuronico sono ideali per coccolare, riparare e idratare le pelli più sensibili o disidratate.

4. Watermelon Moisture Sun Cream SPF30+ PA ++++ di Plodica

Questa crema solare coreana offre idratazione e un effetto calmante sulla pelle grazie agli ingredienti principali di Plodica: l’estratto di fiore di loto e quello di anguria di Haman. Questo la rende adatta a tutti i tipi di pelle, in particolare è ideale per pelli disidratate, secche e spente. Vegan, leggera e rinfrescante, si assorbe subito senza ungere né lasciare scie bianche.

5. Waterfull SPF50+PA++++ Tone-Up UV Essence di D’Alba

Non lasciarti ingannare dal nome, d’Alba è un brand 100% coreano ed è anche fra i brand coreani più amati al mondo. Si chiama così perché l’ingrediente protagonista di tutte le formule – compresa questa – è il pregiato tartufo bianco estratto in Piemonte. Questo prezioso ingrediente viene poi mixato alla vitamina E per dare vita al Trufferol, ingrediente brevettato del brand ad azione super-antiossidante. Questa crema solare, che mixa filtri fisici e chimici, prende il meglio dei due mondi: la delicatezza dei primi unita alla sensorialità dei secondi. Il risultato? Un solare ibrido, a metà fra protezione e trattamento skincare. In più, la texture è delicatamente rosata e si adatta a ogni tipo di incarnato.

Stick solari: i migliori dei brand coreani

6. The Sunsational di Yepoda

Lo stick solare The Sunsational è diventato un bestseller un attimo dopo il lancio sul mercato. È amatissimo per il suo pack giocoso e pratico, ma soprattutto per la sua texture. È ultra scorrevole, non appiccica e infatti va benissimo anche per il viso (se sudi molto, dovresti provare gli stick!). Inoltre si può applicare sotto o anche sopra al trucco e ogni volta che ne senti l’esigenza.

7. Madagascar Centella Hyalu-Cica Silky-Fit Sun Stick SPF 50+ PA++++ di SKIN 1004

Piccolo prezzo, extra prestazioni. La sinergia tra Centella Asiatica e acido ialuronico aiuta a riparare la pelle e a mantenerla intensamente idratata, con una texture che si stende con facilità lasciando un finish setoso e confortevole. La formula è stata progettata per rispettare la barriera corallina, riducendo al minimo gli ingredienti dannosi per l’ecosistema marino. Dermatologicamente testato per resistenza al sudore e tollerabilità cutanea, è adatto anche alle pelli sensibili. 100% vegan.

8. Cotton Soft Sun Stick SPF 50+ PA++++ di Tocobo

È uno dei solari più virali sui social media e naturalmente in Corea. L’ingrediente chiave della protezione solare vegana di TOCOBO è l’estratto di cotone, che ha proprietà idratanti e protegge la pelle dal sole. Ma ciò che la rende così speciale è il suo complesso vegetale con ginseng, enotera e aghi di pino, che aiuta a regolare la creazione di sebo sul viso per dare un effetto opaco ideale per le pelli oleose.

9. Inout Smooth Mineral Sun Stick di Mizon

Protezione, idratazione e luminosità in un solo gesto. Formulato con filtri minerali a base di ossido di zinco, è l’alleato ideale per le pelli sensibili. Ma non si limita a schermare: questo solare nutre e migliora visibilmente l’aspetto della pelle. Al centro della formula c’è Hyallagen, un complesso esclusivo di acido ialuronico e collagene che idrata in profondità e favorisce l’elasticità cutanea, lasciando la pelle più tonica, compatta e rimpolpata. Compatto e pratico, è perfetto da portare sempre con sé per una riapplicazione facile, anche sopra il trucco. Un finish leggermente glow, una protezione completa e un trattamento skincare: tutto in un solo stick.

10. UV Mineral Sun Stick SPF50+/PA++++ di Benton

Altro brand coreano super virale: Benton. Il suo stick solare è realizzato con filtri minerali, quindi adatto a tutti i tipi di pelle, persino a quelle più sensibili, che possono irritarsi facilmente con alcuni protettori chimici. Include biossido di titanio come filtro fisico minerale, tre tipi di acido ialuronico con diverse dimensioni molecolari ad azione idratante e Vitamina E antiossidante.

Cerchi un siero per l’estate? Prova quelli coreani

11. Niacinamide Cucumber Aqua Gel Cream di Meisani

Contiene il 32% di acqua di cetriolo, per idratazione, freschezza e sollievo, oltre che ceramidi, per riparare la barriera della pelle e rigenerarla, acido ialuronico e glicerina, che trattengono e aumentano l’idratazione della pelle levigandola visibilmente. Questa super crema idratante contiene ben il 4% di niacinamide. Un ingrediente che, in questa percentuale elevata, supporta la barriera della pelle, la illumina, aiuta a prevenire la comparsa di punti neri e contribuisce a regolare la naturale creazione di sebo, agendo anche come antiossidante. Senza profumi e, come tutti i prodotti Meisani, 100% vegana. Dermatologicamente testata sulla pelle sensibile.

12. Too Much Fun In The Sun? Soothing And Calming Mask di Leaders

Una maschera rinfrescante da usare 2-3 volte a settimana. Ideale per pelli estremamente irritate, arrossate e disidratate a causa dell’esposizione solare. Ha un alto contenuto di aloe vera e camomilla, ingredienti calmanti, estratti di foglia di ulivo per nutrire la pelle disidratata ed estratti di hamameli, un antinfiammatorio naturale rigenerante e cicatrizzante.

13. Heartleaf 80% Moisture Soothing Ampoule di ANUA

Siero viso lenitivo con l’80% di estratto di Houttuynia Cordata (per noi “Erba pepata” o “Pianta Camaleonte”) ideale per pelli sensibili, arrossate o irritate. Calma, idrata e rinforza la barriera cutanea grazie a betaina, pantenolo e acido ialuronico. Perfetto per l’uso quotidiano, giorno e notte. Ha un’azione lenitiva immediata contro rossori, irritazioni e disidratazione.

14. Black Snail Restore Serum di IUNIK

Siero viso anti-età e rivitalizzante con il 70% di bava di lumaca. Idrata in profondità, illumina l’incarnato e migliora l’elasticità della pelle, riducendo rughe e linee sottili. Ideale per tutti i tipi di pelle, da usare giorno e notte per contrastare segni del tempo, macchie e perdita di tono.

15. Reviving Rose Infusion Serum di Aromatica

Questo siero in texture acquosa contiene sia acqua di rose organica che olio essenziale di rose, a effetto idratante. Contiene anche aloe vera ed estratti di calendula, che lo rendono un siero perfetto per pelli secche ma sensibili.

16. Propolis Light Ampoule di Cosrx

Con una elevata concentrazione di propoli – oltre l’83%! – questo siero vanta proprietà antinfiammatorie, calmanti, antibatteriche e idratanti. Una coccola per le pelli tendenti all’acne o che si irritano o arrossano facilmente.

17. Freshly Juiced Vitamin C Drop di Klairs

Con vitamina C pura concentrata in una formula innovativa e non irritante per rivitalizzare, nutrire e trasformare la pelle.

18. Ginseng Serum di I’m From

Grazie al ginseng rosso ad alta concentrazione è un trattamento energizzante ideale per pelli spente o affaticate. Perfetto per una beauty routine effetto glow, bastano 3-4 gocce.

19. Time Revolution Night Repair Ampoule 5x di Missha

Questo siero del celebre brand Missha lavora contro i 10 segni dell’invecchiamento grazie al principio attivo brevettato Extreme Biome. È composto da 10 principi attivi fermentati più il prezioso lisato di fermenti Bifida.

20. Deep Green Tea Serum di Benton

Questo siero contiene il 53% di acqua di tè verde Boseong per lenire, calmare e regolare l’eccesso di sebo per tutti i tipi di pelle. Grassa, mista, secca, matura e anche sensibile.

