Chanel Totti ha ereditato da mamma Ilary Blasi la passione per la moda e il fiuto per le nuove tendenze. Appena 18enne sa già il fatto suo in quanto a stile e sui social sfoggia look da cui prendere ispirazione. Abiti, make-up, ma anche hairstyle: i suoi capelli da sirena sono quanto di più cool potrai scegliere per questa stagione. Le neptune waves sono onde morbide e luminose, che le incorniciano il viso e scorrono sulle spalle. Richiamano il sole, il mare, la libertà… insomma: in una parola, l’estate.

Per Chanel Totti l’ispirazione sono gli anni Duemila

Il primo decennio degli anni Duemila, Chanel Totti (nata nel 2007) lo ha vissuto a malapena. Eppure da quegli anni ha saputo trarre ispirazione per il suo hair style, rendendolo fresco e attuale. Le neptune waves sono parenti strette delle beach waves, con le quali condividono l’essenza ma hanno uno styling più definito. Queste ultime erano popolarissime un paio di decenni fa e ora, con tutte le varianti, sono tornate di tendenza.

Come realizzare le neptune waves

Se vuoi realizzare delle neptune waves come Chanel Totti, potrai adottare due metodi differenti: con o senza calore. Nel primo caso, inizia spruzzando uno spray termoprotettore sui tuoi capelli per proteggerli dalle alte temperature del ferro. A questo punto serviti di un ferro a tre tubi per delle onde definite con poche mosse. Questo è il metodo ideale se vuoi un risultato preciso in poco tempo, e se hai capelli sottili o molto lisci ti garantisce il risultato ottimale. Se però preferisci un metodo senza calore, potrai creare una o due trecce alla francese (dipende da quanto è folta la tua chioma e dal risultato che desideri). In questo caso lava e asciuga i capelli, poi applica un prodotto per lo styling e lascia in posa per tutta la notte. Al mattino sarai meravigliosa come una sirena. In entrambi i casi, una spruzzata di lacca ti garantirà la tenuta per tutto il giorno.

Personalizza le tue onde

Chanel Totti lascia le sue neptune waves libere e sciolte sulle spalle, ma tu potrai decidere di personalizzarle come desideri. Per un tocco colorato e allegro potrai aggiungere ad esempio qualche mollettina, oppure un bel fermaglio per una virata bon-ton. Per uno stile gipsy, potrai realizzare qualche piccola treccia a cui attaccare dei piercing per capelli: in questo modo riuscirai a unire in un solo hair style ben due tendenze degli anni Duemila.

L’hairstyle di Chanel Totti è perfetto per tutte

Non farti ingannare dal fatto che Chanel Totti sia giovanissima: le neptune waves sono adatte a qualunque età. Serena Williams, Simone Ashley, Shakira, Gigi Hadid, Miley Cyrus e Beyoncé (che di segreti su come gestire i capelli ne conosce parecchi) sono solo alcune delle celebrità che le hanno sfoggiate. Se il tuo capello è robusto o già naturalmente mosso sarai avvantaggiata, mentre se è molto liscio dovrai ricordare di applicare prima un prodotto texturizzante. Pratiche e semplici da realizzare, sono perfette soprattutto in città, quando tra gli impegni quotidiani e la canicola ti fanno sognare di essere al mare.