Ti prepari a un autunno ruggente in cui vuoi essere protagonista? Allora la manicure animalier è quella che fa per te. Il pattern ispirato alla pelliccia di animali selvatici, che siano leopardi, zebre o tigri, è apprezzatissimo in questa stagione sull’abbigliamento. Se non ti senti a tuo agio a sfoggiarlo con naturalezza in un total look, o se quello che cerchi è solo un dettaglio ancora più aggressivo da aggiungere al tuo outfit, utilizzarlo nella nail art può essere la soluzione che fa per te. Sofisticata, grintosa, seducente e ambiziosa: sarà questa l’immagine di te che trasmetterai a chi ti osserva.

Una tendenza sempre attuale

Il pattern maculato non ha mai smesso davvero di essere di tendenza, ma negli ultimi anni sta vivendo una nuova età dell’oro. A differenza di altri trend, non si lega a una stagione precisa o a un mood particolare: va bene tanto per un bikini quanto per un cappotto, su un abito da sera o su un look da giorno. Questa versatilità estrema lo rende intramontabile, unita al fatto che permette ampi margini di personalizzazione. Ciò è vero soprattutto per quanto riguarda la manicure animalier, che ti permette di giocare con colori e forme rendendo il tuo stile unico e inimitabile.

Perché scegliere la manicure animalier questo autunno

Amata anche dalle celebrità, una su tutte Kylie Jenner, la manicure animalier ti permette di avere uno stile audace e alternativo che ti renderà la protagonista dell’autunno. Ti garantisce un look versatile, che spezza la monotonia di un tailleur da ufficio portando un tocco inaspettato ma si sposa bene anche con il tuo outfit per una serata di divertimento. Soprattutto se le tue giornate sono ricche di impegni e ti destreggi tra appuntamenti diversi, possono essere una soluzione che ti permette di essere sempre a tuo agio senza rinunciare a un tocco di follia.

Come realizzare la manicure animalier

La manicure animalier risulta piuttosto vistosa: attirando l’attenzione sulle mani, è necessario che queste siano curate alla perfezione. Prenditi cura della pelle con creme idratanti e poi passa alle unghie. Limale dando la forma che desideri: quella quadrata è particolarmente attuale, ma anche quella a mandorla russa si presta alla perfezione. Dopo aver steso uno strato di base coat, applica uno smalto uniforme. Bianco e nuance nude o pastello sono adatte per un risultato più chic e sofisticato, ma niente ti vieta di giocare con tinte accese o addirittura fluo per un risultato più pop. A questo punto, con un pennello a punta fine per nail art, dovrai realizzare le righe della zebra o della tigre, o le macchie del leopardo. Serve un po’ di precisione, ma il risultato ti ripagherà dello sforzo. Concludi come sempre con il top coat.

Il trucchetto per renderla più veloce

Per realizzare da sola una manicure animalier impeccabile, avrai bisogno di tempo, pazienza e dimestichezza con i pennellini. Se non te la senti, ma preferisci il fai da te, allora potrai ricorrere a sticker per unghie che puoi anche acquistare online. In questo caso ti basterà applicarli sullo smalto asciutto e fissarli con uno strato di top coat.

Un twist in più alla tua nail art

La manicure animalier su tutte le unghie delle dieci dita può risultare too much, e forse quello che cerchi è un risultato più leggero che però garantisca la stessa audacia. In questo caso puoi optare ad esempio per una french manicure con il pattern maculato, oppure per qualche dettaglio su alcune unghie o combinare l’effetto con polish glitterati. Puoi anche combinare questo stile di nail art ad altri di tendenza, come righe oppure pois. Anche basi neutre oppure con colori vivaci possono fare la differenza: gli unici limiti sono la tua fantasia e la tua voglia di osare.

Leggi anche Per una manicure calda ed elegante prova il rosé mocha

Leggi anche Le manicure più eleganti se porti le unghie corte