La forma a mandorla è un grande classico della manicure che non passerà mai di moda, ma se vuoi essere davvero di tendenza dovresti sfoggiare unghie a mandorla russa. Dalla lunghezza XXL e dalla forma spigolosa, sono molto più grintose di quelle tradizionali. Perfette per chi ama farsi notare e non ha paura di osare, sono amatissime anche sui social dove non è per nulla difficile trovare spunti da copiare.

Come sono le unghie a mandorla russa

Le unghie a mandorla russa sono l’evoluzione brat della classica forma a mandorla. Se questa si arrotonda dolcemente verso la punta mantenendo una forma slanciata e affusolata, la nuova versione ha i bordi più lunghi e la punta più accentuata. La parte laterale è dritta e parallela, fino a formare un angolo netto e la caratteristica curva a C. Giocando sull’equilibrio tra linee morbide e angoli netti, donano un aspetto audace e glamour. È una nail art che, proprio per la sua forma caratteristica, ha bisogno di un’unghia di base molto lunga che va necessariamente creata con il gel. Proprio per questo motivo, realizzarle da sola non è semplice: meglio affidarsi alle mani esperte di una nail artist.

A chi sono adatte le unghie a mandorla russa

Lunghe e affilate come sono, le unghie a mandorla russa non sono le più pratiche da portare. Eppure anche in questo caso l’apparenza inganna: sono molto più resistenti di quanto potresti pensare al primo sguardo. Con la loro forma affusolata, valorizzano la mano e fanno risultare slanciate anche le dita più paffute. Risulteranno perfette anche se hai un letto ungueale grande. Ma al di là delle caratteristiche anatomiche, ci sono anche quelle caratteriali da considerare. È una manicure che non passa certo inosservata, perciò sceglila se ami farti notare e stare al centro dell’attenzione, se hai un carattere forte e deciso e pronto a graffiare.

Le idee per la manicure

Le unghie a mandorla russa sono fatte per essere notate, quindi è importante valorizzarle con la giusta nail art. La french manicure è l’ideale per questa forma, che risulterà enfatizzata ed evidenziata. Per un tocco glam puoi scegliere la versione con glitter. Anche le decorazioni 3D sono il completamento perfetto per una manicure del genere: applicazioni come strass o fiocchetti daranno alle tue unghie un carattere unico. Oppure falle brillare di bagliori inaspettati con smalti perlati, metallizzati o con effetto cat-eye. Se lo scopo è stupire, non ci sono limiti alla fantasia.

