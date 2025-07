Le unghie coloratissime e le nail art pazze sono sempre una buona idea, ma la vera tendenza di questo momento è un effetto il più naturale possibile. Dalla BB manicure alle soap nails, fino all’estremo delle unghie lasciate nude e senza smalto, la ricerca è quella del minimalismo. Seguendo questa scia si inserisce perfettamente la manicure effetto vetro: dal finish glossato, super trasparente e lucidissimo. Provale per l’estate, non potrai più rinunciare.

Cos’è la manicure effetto vetro

La manicure effetto vetro sono la quintessenza del minimalismo. Sono caratterizzate da uno smalto trasparente, sul quale dovrai applicare un top-coat dalla finitura lucidissima. L’effetto è naturale ma allo stesso tempo brillante, esalta la salute e la robustezza dell’unghia e ti dona un aspetto curato ma non costruito, come se non ti sia costato alcuno sforzo.

Lo smalto c’è ma non si vede

Per una manicure effetto vetro, il segreto è che lo smalto si veda il meno possibile. Il suo punto di forza sta proprio nello scomparire, e di creare l’illusione che sia l’unghia di per sé ad essere così lucida e robusta. La ricerca è quella del minimalismo estremo, che mai come in questo periodo sta diventando la nuova frontiera del lusso.

Le celebrità amano le glass nails

La manicure effetto vetro è talmente versatile ed elegante da conquistare anche le celbrità. Il nail artist Tom Bachik l’ha creata per Selena Gomez ma le sue unghie sono state talmente tanto apprezzate che anche Hailey Bieber e Anne Hathaway hanno voluto copiare lo stile. Le glass nails sono state un vero successo, perché sono un inno alla semplicità senza rinunciare al glamour.

Come realizzare la manicure effetto vetro

Semplice e minimal com’è, la manicure effetto vetro ha bisogno di un’unghia estremamente curata. Perciò, se vuoi realizzarla a casa, devi prima di tutto partire da una nailcare senza difetti, perché lo smalto trasparente non coprirà eventuali imperfezioni. Spingi indietro le cuticole con il bastoncino d’arancio e poi rimuovile. A questo punto lima le unghie dando la forma che preferisci. Non ce n’è una migliore di un’altra, quindi puoi adottare quella a cui sei abituata. Tieni presente però che il punto di forza delle glass nails è il loro aspetto naturale, perciò unghie troppo lunghe o affilate potrebbero non essere l’opzione più in linea con il risultato che cerchi. Al contrario potresti valutare l’unghia corta, per massimizzare l’effetto. Qualunque sia la shape, dopo averla realizzata esfolia e leviga delicatamente l’unghia con una spazzola. Solo a questo punto tocca allo smalto. Scegline uno trasparente e passalo sulle unghie. Termina con un top coat lucido e il gioco è fatto.

Piccole variazioni di colore

Più è minimal, meglio è. Per la manicure effetto vetro l’ideale sarebbe scegliere uno smalto trasparente, che faccia sembrare nuda l’unghia. Se però non vuoi rinunciare a un tocco di colore, puoi puntare su tonalità leggermente rosate che non facciano perdere l’effetto naturale. Puoi provare anche con nuance nude, oppure uno strato sottile di bianco lattiginoso. Il risultato a cui devi mirare è il più naturale possibile, quindi meglio mantenersi su shade delicate e non troppo coprenti.

I vantaggi delle glass nails

La manicure effetto vetro non solo è tra le più chic in circolazione, ma ha anche altri vantaggi da non sottovalutare. Facilissima da realizzare, puoi farla anche da sola se hai un minimo di manualità. Inoltre dura a lungo perché con lo smalto trasparente l’unghia cresce liberamente senza che si noti troppo. Questo ti consentirà di goderti l’estate e la vacanza senza il pensiero di avere le mani in cattive condizioni. E in ultimo, proprio perché semplici e pulite, le glass nails si adattano praticamente ad ogni occasione: dalla giornata in spiaggia alla cena elegante, dall’appuntamento formale di lavoro alla notte folle in discoteca. Le tue mani saranno sempre perfette.

