Le nuove tendenze vogliono la manicure sempre più delicata, sobria e neutra. Senza arrivare a rinunciare del tutto allo smalto, come hanno fatto molte celebrità, si possono scegliere tra diverse opzioni che puntano su un aspetto naturale delle unghie: da quelle ice cream a quelle con effetto bb cream. Ma a preannunciarsi come le più cool dell’estate sono le foggy nails: un’evoluzione della french manicure in cui gli stacchi di colore si fanno sfumati e impalpabili, come se fossero nascosti dalla nebbia.

Cosa sono le foggy nails

L’inverno è ormai alle spalle, ma l’effetto che la nebbia ha sul paesaggio lo conosci bene. I confini si fanno meno definiti, l’orizzonte appare impalpabile e sfocato. Allo stesso modo sono le foggy nails, in cui la linea netta a contrasto che caratterizza la french manicure diventa sfumata e poco percettibile. Si ottiene così un effetto vedo-non-vedo, con l’applicazione di smalti lattiginosi che giocano su nuances simili tra loro tanto da rendere indefiniti gli stacchi cromatici. Una leggera e morbida dissolvenza percorre tutta l’unghia, con un risultato chic e poco appariscente ma allo stesso tempo glamour.

Come realizzare le foggy nails

Per ottenere delle foggy nails impeccabili, la prima cosa da fare è prendersi cura dell’unghia. Non basta applicare correttamente lo smalto per raggiungere i risultati che cerchi. Avere unghie in salute e forti è fondamentale sempre per una manicure impeccabile. Limale con la forma che preferisci, l’ideale è quella ovale e ben affusolata con lunghezza media (ma puoi anche variare a seconda dei tuoi gusti). A questo punto realizza una classica french manicure, con uno smalto rosato alla base e uno bianco sulla lunetta superiore. Applica poi al di sopra uno smalto lattiginoso su tutta l’unghia: questo ti permetterà di cancellare lo stacco netto e uniformare in tutto. In ultimo, sigilla come al solito con un top coat.

Le celebrità le amano: da Elsa Hosk a Bella Hadid

Così eleganti, delicate e di classe, le foggy nails non potevano certo passare inosservate al radar delle celebrità. Bella Hadid le ha sfoggiate sul red carpet del Festival di Cannes con un look sensualissimo ma minimal. Anche Elsa Hosk ha scelto lo stesso stile per le sue unghie, abbinandolo però a un look decisamente più appariscente a dimostrazione della versatilità di questa manicure. Tra le fan dell’effetto vedo-non-vedo per le unghie, anche Madison Beer e Khloe Kardashian che le hanno scelte in più di un’occasione.

Quando sfoggiarle

Ovviamente non hai bisogno di un red carpet per sfoggiare anche tu le foggy nails. Il bello di questa manicure è la sua capacità di adattarsi a qualunque stile e situazione senza risultare mai fuori luogo. È irrinunciabile per gli eventi serali, magari con le dita impreziosite da anelli vistosi, ma è ideale anche di giorno quando la parola d’ordine è praticità. Proprio in virtù della sua semplicità apparente, ma che nasconde tanta eleganza, questa manicure si adatta a qualsiasi stile di vita e a ogni outfit. E con l’estate in arrivo, cosa da non sottovalutare, risulterà perfetta anche in spiaggia.

Leggi anche Pink latex manicure, unghie piene di luce come quelle di Jennifer Lopez