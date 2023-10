T ra le vie di una soleggiata e gaia Roma, un beauty lunch annuncia la collaborazione tra adesso, brand di clean beauty & wellness, e Le Tre Sarte, sartoria romana zero waste. Il risultato è un set in edizione limitata, must have della stagione

Al civico 15 di Via dei Pianellari, nel centro di Roma, c’è una sartoria piccola e deliziosa. Annunciata da una vetrina color carta da zucchero, il suo interno è un viaggio sensoriale tra molte più tinte. I polpastrelli sono attirati da stoffe e scampoli in velluto; gli occhi, invece, da abiti romantici e friulane senza tempo. Nel naso, il profumo di antico e fiori secchi. Nelle orecchie, il suono dell’artigianato, quello di forbici che tagliano uno spesso tessuto. L’atelier de Le Tre Sarte è la location scelta per annunciare la collaborazione con adesso, il brand fondato da tre sorelle e che porta nel nome (e nel mondo) la semplicità di una beauty routine a prova di donna moderna.

adesso: semplice e sostenibile

adesso è un brand di clean beauty & wellness franco-italiano. Nasce a Parigi alle fine del 2020 con l’obiettivo di semplificare la beauty routine della donna contemporanea. La prima linea sviluppata parlava di skincare e delle 4 azioni per avere una pelle sana: detergere, proteggere, idratare e nutrire. Per ognuna, il brand ha sviluppato uno o due trattamenti essenziali per garantire ottimi risultati con un’applicazione semplice e pratica e un approccio inside-out completo ed efficace. Dal suo lancio, adesso si è anche unita all’associazione internazionale “1% for the planet”, dedicando l’1% del suo fatturato ad associazioni che preservano il pianeta.

Il brand nasce tre anni fa da un’idea di Cecilia, Enrica e Mariolina, le tre sorelle Sangalli. «Siamo tre sorelle che, come molte di voi, vivono una vita dinamica tra impegni di lavoro, casa e famiglia, cercando di dedicare ogni giorno del tempo a noi stesse. Abbiamo così creato trattamenti di skincare facili da utilizzare e multi-azione per una beauty routine semplice ed efficace (in soli 3 minuti)». Facile sì, ma anche di qualità. «Una di noi è farmacista qualificata. Grazie alla sua expertise abbiamo attentamente selezionato ingredienti naturali ad alta performance, e sviluppato formulazioni con texture leggere a rapido assorbimento (senza risciacquo), adatte a tutti i tipi di pelle».

Winter Duo, dalla collaborazione tra adesso e Le Tre Sarte

A Roma, tra una cacio e pepe e una fettuccina, adesso e Le Tre Sarte hanno presentato la loro prima collaborazione in limited edition. L’amore per la bellezza, l’attenzione al dettaglio e la passione creativa hanno unito i due brand in un progetto unico che celebra il Made in Italy.

Dalla collab è nato il set Winter Duo, che combina due trattamenti di skincare iconici per la stagione invernale. «Abbiamo deciso di collaborare per creare un limited edition set, pensato come essential per l’inverno (anche se tarda ad arrivare!). I nostri prodotti sono tutti trasversali, facili da utilizzare, pratici. Non ci sono tempi di posa o necessità di risciacquo. I prodotti del Winter Duo sono perfettamente allineati a questa filosofia», ha detto Enrica Sangalli, co-founder del brand.

Il primo prodotto è la Multi-protective Face Mask, un trattamento leave-on (senza risciacquo) che idrata e protegge la pelle da fattori esogeni. «Anche se di fatto è una crema, la chiamiamo maschera perché contiene dei texturizzanti che creano un film invisibile sulla pelle che protegge da sole, vento, freddo e inquinamento. È perfetta quindi per essere applicata tutte le mattine, come base trucco e/o come trattamento di idratazione e protezione», prosegue Enrica. Il secondo prodotto contenuto nel set, invece, è l’Oily Lip Treatment, un balsamo labbra idratante a base di olii naturali. «Può essere utilizzato a piacere per idratare le labbra o come maschera notte. Ha anche un finish glossy, pur non essendo un prodotto makeup». La mano esperta delle artigiane de Le Tre Sarte ha poi aggiunto una pochette handmade in lana e lino, disegnata in esclusiva. Un accessorio on the go da portare sempre con sé.

Il Winter Duo è già in vendita: online, sui siti e-commerce dei brand e in alcuni loro rivenditori selezionati, al prezzo di 65 euro. Buono shopping!