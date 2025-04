Con la recente notizia dell’acquisizione di Versace da parte di Prada, non è soltanto l’industria della moda a essere scossa: anche il mondo beauty sembra rispondere al cambiamento, riportando in auge uno dei tagli di capelli più iconici e riconoscibili degli ultimi anni. Parliamo del Prada Bob, un caschetto che ha conquistato l’immaginario collettivo grazie alla sua estetica pulita e senza tempo, e che oggi torna protagonista sulle pagine dei siti specializzati.

L’evoluzione del caschetto firmato Prada

La prima apparizione del taglio risale alla sfilata Primavera/Estate 2017 di Prada, dove il celebre hairstylist Guido Palau propose una versione minimalista e rigorosa del bob, destinata a lasciare il segno. Da allora, il caschetto ha subito diverse rivisitazioni, ma l’essenza è rimasta invariata: una linea netta, precisa, all’altezza del mento o poco sotto, senza scalature né sovrastrutture. Oggi, quella stessa silhouette torna a imporsi come punto di riferimento per chi cerca un look sofisticato e moderno, confermandosi uno dei tagli più duraturi nel tempo.

Semplicità ed eleganza

Il Prada Bob, nella sua attuale interpretazione, viene considerato il taglio assoluto, quello che attraversa stagioni, mode e tendenze senza perdere fascino. La sua forza risiede nella semplicità e nell’eleganza, ma anche nella versatilità: si adatta perfettamente a chi ha capelli lisci, esaltandone la forma e il dettaglio, ma può essere reinterpretato anche su texture diverse.

L’ispirazione nascosta dietro al nome Prada Bob

Nonostante il suo legame indiscusso con la maison Prada, il vero volto dietro al Prada Bob è quello di Anna Wintour. La leggendaria direttrice di Vogue America, a cui si è ispirato anche il celebre film Il diavolo veste Prada, è da sempre fedele al suo inconfondibile caschetto con frangia e rappresenta da anni un’icona di stile e coerenza visiva. Ed è proprio da lei che ha preso spunto l’hairstylist Dimitris Giannetos quando, in occasione del Festival di Cannes 2024, ha creato questo taglio per l’attrice Joey King, coniando il termine “Prada Bob”. Una scelta non casuale. L’associazione tra Anna Wintour e Prada ha dato al taglio un’aura ancor più autorevole.

Perché tutte vogliono il Prada Bob

Oltre all’estetica impeccabile, il Prada Bob presenta vantaggi pratici non trascurabili. È un taglio che si adatta a ogni età e contesto, dalle giovanissime in cerca di uno stile distintivo alle donne mature che desiderano un look curato e contemporaneo. La sua manutenzione, poi, è più semplice di quanto si pensi: richiede regolari spuntate per mantenere la precisione delle linee, ma permette uno styling rapido e lineare, soprattutto per chi ha capelli naturalmente lisci. Il Prada Bob diventa così simbolo di un’eleganza discreta e di una nuova sobrietà, in netta contrapposizione con l’estetica più eccessiva e scintillante che ha dominato gli ultimi anni. Non a caso, il taglio si inserisce perfettamente nella corrente del «quiet luxury», ovvero il lusso senza ostentazione.

Il Prada Bob è un messaggio culturale

Il ritorno del Prada Bob non è solo una questione di bellezza, ma anche di comunicazione. In un’epoca in cui l’apparenza spesso prende il sopravvento sulla sostanza, scegliere un taglio come questo significa sposare una filosofia fatta di essenzialità, rigore e stile personale. È un taglio che parla per chi lo porta, suggerendo una personalità definita e un certo gusto per l’intramontabile. In definitiva, il Prada Bob non è solo un taglio di capelli.

È un’icona rinnovata, un simbolo di stile che attraversa le epoche restando fedele a se stesso, capace di adattarsi e reinventarsi senza perdere identità. Dalle passerelle ai red carpet, dai saloni di bellezza ai social network, questo caschetto lineare e deciso continua a dimostrare la sua rilevanza, stagione dopo stagione.

