Le labbra secche sono un vero è proprio inestetismo che tutte noi donne odiamo. Le cause possono essere molteplici, quali, ad esempio, le rigide temperature invernali che restringono i vasi sanguigni, impedendo il normale ricambio cellulare, ma anche l’assenza di ghiandole sebacee, che determina una maggiore sensibilità al freddo e agli sbalzi di temperatura. Non sempre il burrocacao ci aiuta a mantenere delle labbra morbide e setose. Per questo motivo di seguito trovi alcuni consigli tutti al naturale su come mantenere delle labbra sane e morbide attraverso scrub fatti in casa, semplici ed economici. Vediamo insieme come si applica e alcune ricette fai da te.

Labbra da baciare con lo scrub

È risaputo che la pelle del viso è delicata e ha bisogno di cure continue; ma altrettanto delicate sono le nostre labbra, una parte del nostro viso esposta continuamente agli agenti atmosferici, allo smog e ad altri fenomeni che in poco tempo le rendono screpolate e disidratate, a volte perfino sanguinanti. La prima regola da seguire per mantenere le labbra morbide riguarda l’idratazione. È necessario, infatti, bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Ricordiamo che l’acqua svolge un ruolo fondamentale su tutto il nostro corpo, favorisce la digestione e fa bene alla salute del cuore e del cervello, ha un’azione diuretica e aiuta il sistema linfatico. Nella vostra dieta non dovrà mancare l’apporto di frutta, verdura e cereali e soprattutto vitamine A, E, e C. Questi, ovviamente, sono solo dei piccoli accorgimenti, estremamente utili per avere una pelle sana e luminosa che ci aiuteranno, inoltre, ad avere delle labbra prive di screpolature. Per fortuna in commercio sono disponili tanti prodotti adatti a difenderle, come il classico burro cacao. Ma possiamo creare noi stessi uno scrub tutto naturale e casalingo: risparmieremo, avremo la certezza della genuinità degli ingredienti usati e godremo dei risultati soddisfacenti.

Scrub labbra: azioni preliminari

Prima di procedere con la realizzazione e l’applicazione dello scrub labbra fatto in casa, dovrai mettere in atto alcune azioni preliminari. Come prima cosa assicurati che le labbra siano struccate di qualsiasi prodotto e risciacqua con cura. Poi inumidisci le labbra: in tal modo, rendendole più soffici, riusciremo a rimuovere facilmente tutte le pellicine. Aiutiamoci in questa fase con uno spazzolino dalle setole morbidissime. Eliminiamo quindi le cellule morte superficiali con dei delicati movimenti circolari. Evitiamo assolutamente di tirate le pellicine con le dita, eludendo così il rischio di ferirci. Dopo aver accuratamente risciacquato, tampona tutta la zona con un asciugamano. Ora sei pronta per l’applicazione dello scrub labbra: bisogna prelevare il composto con la punta delle dita o dei bastoncini di legno e devi applicarlo sulle labbra, massaggiando delicatamente e a lungo così tutte le cellule potranno venir via.

Il primo scrub che ti proponiamo da realizzare in casa è composto da zucchero di canna, che svolge un’azione levigante e dunque mira ad eliminare le cosiddette “cellule morte” e l’olio d’oliva che nutre ed ammorbidisce.

Procedimento

Prendiamo ora una tazzina da caffè e versiamo al suo interno due cucchiaini di zucchero di canna (sostituibile eventualmente con quello bianco) insieme ad un po’ di olio d’oliva. Mescoliamo fino a rendere il composto grumoso e semi liquido, aiutandoci con un cucchiaino per amalgamare bene gli ingredienti. Se la consistenza ci sembrerà troppo liquida, basterà aggiungere altro zucchero. Viceversa, uniremo altro olio, se la riterremo troppo densa e difficile da impastare. Il nostro scrub per labbra è ormai pronto. Prendiamolo con le dita pulite e sfreghiamolo sulle labbra, con movimenti circolari non troppo violenti, per evitare di irritarle. Infine sciacquiamo la zona con dell’acqua tiepida. Le nostre labbra saranno morbide e setose. Ora potrai tranquillamente stendere un bel rossetto! Conserva lo scrub in eccesso dentro un piccolo contenitore con coperchio. Lo potrai usare nei giorni immediatamente successivi.

Un’alternativa sana sempre naturale, è quella di sostituire l’olio con del miele. Renderà lo scrub più cremoso e appiccicoso, molto più facile da stendere sulle labbra. Il miele riesce a curare le screpolature più profonde e difficili da risanare.

Procedimento

Prendi il miele, mettine un po’ su un dito e spalmalo sulle labbra come se fosse un rossetto, ricoprendole interamente e massaggiando con delicatezza. Lascia quindi agire per cinque minuti e procedi prendendo dello zucchero; spalmane una piccola quantità sempre massaggiando, tenendo presente che non deve essere un movimento in alcun modo aggressivo. Sarà appunto lo zucchero a fungere da scrub per le labbra. Successivamente sciacqua abbondantemente con acqua tiepida per togliere tutti i residui di miele e zucchero e, dopo aver ripulito le labbra, tamponale con un asciugamano sempre delicatamente. Per completare l’opera e renderla efficace al massimo, puoi applicare un velo di burro cacao stendendolo con il polpastrello, in modo che aderisca a tutta la zona interessata.

Per realizzare questo scrub ti serviranno: 1 cucchiaio di olio di cocco, 1 cucchiaio di miele e 2 cucchiai di zucchero di canna. In alternativa, si può usare l’olio d’oliva o di mandorle.

Procedimento

Mescola l’olio di cocco, il miele e lo zucchero di canna in una piccola ciotola fino a ottenere uno scrub granuloso ma idratante. Prendi un cucchiaino dello scrub per le labbra fatto in casa utilizzando un cucchiaio o un utensile pulito. Massaggialo delicatamente sulle labbra e intorno ad esse per 30-60 secondi. Risciacqua con acqua. Applica un burrocacao per idratare le labbra. Utilizza questo scrub per le labbra non più di una volta alla settimana per ottenere ottimi risultati. Conserva il tuo scrub per le labbra in un contenitore pulito e sigillato. Dovrebbe durare almeno un mese. Puoi utilizzare oli o zuccheri diversi, ma evita lo zucchero a grana grossa per non irritare la delicata pelle del viso.

Per realizzare altri scrub potrai usare il miele, lo zucchero di canna, il succo di limone e del cacao amaro. Ovviamente, anche in questo caso dovrai mescolare tutti gli ingredienti e applicarli. Oppure esiste anche un’altra variante: potrà essere utilizzato il famoso olio di Argan che svolge un’azione esfoliante e potrà ridare vigore alla nostra pelle. Occorre, semplicemente, mischiare lo zucchero di canna, l’olio di Argan, il succo di limone e il miele. Potrai utilizzare anche un altro semplice rimedio come il burro da cucina che renderà le nostre labbra morbide e setose.

Scrub volumizzante per labbra al peperoncino

Chi non ritiene sensuali le labbra carnose? Certamente non è indispensabile ricorrere a cure chirurgiche per averle. Anche in casa è possibile fare uno scrub volumizzante per le labbra. Burro di karité, oli vegetali e acido jaluronico sono ingredienti molto importanti per idratare e nutrire le labbra, rendendole più voluminose. Verrà stimolata la produzione del collagene, responsabile della morbidezza e del turgore della nostra bocca. Il burro di karité, l’olio di ricino e cere d’api o vegetali, come quelle di mimose, mescolate in parti uguali, ci forniranno un ottimo balsamo e scrub naturale. Ma per uno scrub volumizzante irresistibile prova quello al peperoncino: basterà mescolare olio, sale, peperoncino e bicarbonato e le tue labbra saranno extra voluminose!

Come conservare lo scrub labbra fatto in casa

Questi scrub dovranno essere conservati in barattoli puliti e disinfettati ma soprattutto in un luogo asciutto poiché il troppo calore potrebbe fondere lo zucchero e tutti gli ingredienti potrebbero perdere il loro potere rigenerante. Ricorda di chiudere bene i coperchi ogni volta che li utilizzi per evitare che si rovinino perché sono comunque fatti con ingredienti naturali. Essendo scrub privi di acqua non è necessario aggiungere conservanti, si manterrà intatto per diverso tempo e quindi potrai farne una quantità superiore. Gli scrub possono essere personalizzati con coloranti alimentari o fragranze (ad esempio potrai scegliere l’olio che più ti piace o che semplicemente trovi in casa come quello d’oliva, di jojoba o di argan). Gli scrub, a questo punto, potranno essere utilizzati come utilissimi ed originali regali da fare alle amiche.

