Ogni donna ha uno stile di trucco che la rappresenta di più, e che deve sentirsi libera di adottare. Potresti preferire il delicatissimo make-up watercolor o quello monocromatico, potresti voler abbondare con il blush oppure puntare tutto sulle labbra. Qualunque sia la tipologia che ti si addice di più, quello che non dovrai dimenticare mai di fare è di preparare la pelle in maniera adeguata. Una skincare corretta è il primo e indispensabile step per un risultato ottimale.

Perché è importante preparare la pelle al make-up

Preparare la pelle al make-up è fondamentale per ottenere un effetto impeccabile. Una base più liscia e uniforme permette al make-up di aderire meglio e di durare più a lungo. Ma soprattutto, scegliendo i prodotti giusti per le tue esigenze, manterrai l’epidermide nutrita e idrata ed eviterai anche fastidi cutanei come irritazioni, secchezza o eccesso di sebo.

Detersione

Non importa se ti sei appena svegliata e pensi che la tua pelle sia già pulita dopo la skincare notturna. La prima cosa da fare prima di applicare il make-up è una corretta detersione. L’ideale è lavare il viso con un detergente schiumogeno leggero, in modo da rimuovere cellule morte e sebo in eccesso. Perciò sfrega delicatamente tra le mani una piccola quantità di prodotto fino a ottenere una schiuma, poi passala su tutto il viso massaggiandola con movimenti circolari per circa un minuto, insistendo sulla zona T (fronte, naso e mento). Poi risciacqua e tampona delicatamente con un asciugamano, senza sfregare.

Tonico

Un tonico, soprattutto se lattiginoso, dona idratazione e favorisce l’assorbimento dei principi attivi, per questo non dovrai dimenticarlo quando prepari la pelle al make-up. Dopo aver imbevuto un dischetto di cotone col prodotto, picchettalo su viso e collo evitando il contorno occhi. Non deve essere risciacquato ma lasciato agire sulla pelle.

Siero e contorno occhi

Per preparare la pelle al make-up, scegli un siero che sia adatto al tuo tipo di pelle e alle tue esigenze specifiche. Non è necessaria una grande quantità di prodotto, perciò dosalo con attenzione. Per distribuirlo in maniera ottimale, applicane un punto al centro della fronte, uno sul naso, uno sul mento e uno su ogni guancia. A questo punto, con movimenti delicati, stendilo dal centro del viso verso l’esterno. Per il contorno occhi invece usa prodotti specifici che garantiscano la giusta idratazione: così facendo non solo favorirai il benessere dell’epidermide, ma renderai più semplice la stesura del correttore. Per applicarlo, stendili con il viso muovendoti dall’angolo interno a quello esterno.

Crema idratante e protezione solare

A questo punto è il momento della crema idratante. Prelevane una piccola quantità e massaggia delicatamente sul viso con movimenti circolari fino al completo assorbimento. Muovi le dita dal centro del viso verso l’esterno e dal basso verso l’alto. Prima del make-up applica anche una protezione solare: non importa se sia estate o inverno, se devi andare in spiaggia oppure in ufficio. Riparare la pelle dagli effetti indesiderati del sole è fondamentale non solo per massimizzare gli effetti del trucco, ma soprattutto per mantenerla in salute. Per evitare un passaggio, puoi scegliere un prodotto che combini l’azione idratante a quella anti UVA.

Il momento del make-up

Ora che la tua pelle è pronta, idratata e compatta, puoi passare al make-up vero e proprio. Se vuoi puoi partire dal primer per minimizzare i pori e affinare la grana della pelle. Ricordati che utilizzare prodotti di qualità e applicarli nel modo corretto è importantissimo, ma quello che è davvero fondamentale è avere alla base una pelle sana, luminosa e in salute.

