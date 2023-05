Come nascondere il doppio mento con il trucco

S e in mezzo a tanti rimedi non sai come muoverti, sappi che il trucco ti viene in aiuto: basta seguire piccoli accorgimenti per nascondere con il make up quel doppio mento che proprio non sopporti

Ci sono donne che mettono sui fianchi quei chili di troppo che proprio non sopportano. C'è chi deve fare i conti con il lato B e chi con la propria pancia. E poi ci sono le donne a cui la "ciccia" si accumula sotto il mento. Il problema riguarda anche le donne un po' più mature, la cui pelle perde tonicità ed elasticità e comincia a cedere. Insomma, se il doppio mento è diventato il tuo peggior nemico sappi che la soluzione che fa al caso tuo esiste e non dovrai necessariamente ricorrere alla chirurgia estetica. Armati di pennelli, creme e fondotinta per nascondere il doppio mento: anche contro l'odiato inestetismo del viso, il trucco ti viene in soccorso.

Nascondere il doppio mento con il trucco è possibile

Il doppio mento è una sporgenza indesiderata che si forma al di sotto del mento ed è particolarmente diffusa, modificando persino i lineamenti del viso e rendendolo piuttosto disarmonico. Qualche chilo di troppo o l'età non più giovanissima potrebbe favorirne l'insorgenza. Spesso il problema riguarda persone che hanno preso diversi chili e stanno cercando di rimettersi in forma. Qualsiasi sia il motivo, niente paura: con la tecnica del chiaroscuro coprire il doppio mento non è mai stato così semplice. Non solo: ricorda che usare prodotti cosmetici di qualità si rivela un aiuto fondamentale per camuffare in maniera quasi impercettibile quel difetto che non riesci ad accettare.

Parola chiave? Sfumare. Fallo con cura, accertandoti che non ci siano contrasti cromatici troppo netti e ponendo particolare attenzione al collo. Comincia scegliendo un fondotinta che garantisca un effetto lifting. Applica sul doppio mento una tonalità più scura, per porlo ancora più in ombra. In seguito, sfumalo verso il collo usando un fondotinta più chiaro, lo stesso che hai steso sul viso. Come sempre, non puoi dimenticarti la cipria per fissare il make up e ricorda anche in tal caso di applicare sul doppio mento una sfumatura di tonalità più scura del tuo viso. Per un effetto chiaroscuro che sia davvero impeccabile, è da preferire una cipria opaca e dal sottotono freddo. Inoltre, per creare un'ombreggiatura coi fiocchi il contouring è quello che ci vuole: il tono più scuro va sempre applicato sotto al mento, da illuminare poi con la sfumatura più chiara. Per preservare la durata del gioco di luci e ombre che hai creato sul tuo viso, non puoi fare a meno neppure di terra e illuminante in polvere.

Se non vuoi limitarti a nascondere il doppio mento, cerca di distogliere l'attenzione da quell'inestetismo. Per farlo, sfuma sugli zigomi un blush luminoso. Adele, la celebre cantante inglese, lo aveva fatto con successo.

Se preferisci, distrai chi ti guarda puntando su labbra seducenti: opta allora per gloss luminosi o rossetti dal tono intenso. Se non ci credi, segui l'esempio di Noemi...

Altri consigli per coprire quell'odiato doppio mento

Sebbene i numeri attestino che il doppio mento sia diffuso maggiormente tra gli uomini, siamo noi donne a lamentarcene di continuo. E non c'è nulla di male a farlo: si tratta, infatti, di un inestetismo del viso che tende ad appesantirlo e talvolta ne modifica l'aspetto. Oltre al trucco per nascondere il doppio mento, alcune accortezze si riveleranno dei preziosi consigli per combattere il problema.

Comincia dalla postura: chi trascorre intere giornate seduto davanti al pc o conduce una vita prevalentemente sedentaria potrebbe essere più incline alla formazione del doppio mento, soprattutto dopo una certa età. Per migliorarla, dedicati con regolarità a una sessione di stretching ogni sera: è l'ideale anche per sciogliere le contratture. Utili anche pilates e yoga. Tenere la testa alta si rivela quindi importantissimo per rendere meno visibile il doppio mento, aiutando persino a migliorare la postura. Insomma, perché non combattere gobba e doppio mento in una volta sola? "Sguardo alto e schiena dritta" deve essere il tuo mantra. Presta attenzione anche all'alimentazione: è importante definire un piano alimentare equilibrato e bilanciato, che eviti perdite di peso troppo rapide. In tal caso, infatti, la pelle che prima era compatta rischia di cedere. Ricordati che anche l'idratazione è fondamentale, passando dall'acqua alle creme.

In medicina estetica esiste oggi un trattamento non chirurgico denominato sculpsure, utile sia per rimuovere il grasso in eccesso sia per tonificare i tessuti coinvolti. In alternativa, a seconda delle caratteristiche della pelle, è possibile optare per le tecnologie a ultrasuoni. Non tralasciare la tua routine quotidiana: hai davvero a cuore la skincare? Contro il doppio mento prova sieri e booster rassodanti, da applicare dal basso all'alto sia sul collo sia sul mento. Per farlo, massaggia energicamente per un paio di minuti. Persino il modo in cui dormi può influire sul problema. Meglio restare con la pancia in su ed evitare due cuscini.

Attenzione ai capelli

E se hai provato tutti gli escamotage, trucco compreso, ma non sei ancora completamente soddisfatta, puoi provare a raccogliere i capelli per un volto all'apparenza più liftato. Anche il taglio giusto - che sia il più adatto al tuo viso - può fare la differenza, nascondendo il più possibile il tuo odiato doppio mento.

Non solo: a seconda del tuo taglio alcuni accessori stanno meglio di altri. Lo stesso vale quando si ha a che fare con il doppio mento: se indossi un paio di orecchini troppo lunghi, che pendono quasi fino al mento, rischi di far notare troppo quel difetto che non sopporti. Meglio allora gli orecchini a lobo.