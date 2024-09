Anche tu sei colpita dai punti neri e vorresti disfartene una volta per tutte? In questo articolo andremo a vedere non solo come eliminare i punti neri ma anche come prevenirli! Sei pronta? Andiamo allora!

Cosa sono i punti neri

I punti neri possono essere definiti impurità cutanee dovute all’apertura dei comedoni chiusi (detti anche punti bianchi), tipico delle aree più ricche di ghiandole sebacee.

Bisogna prestare attenzione al loro insorgere perché, talvolta, possono anche infiammarsi e diventare davvero spiacevoli.

Basta davvero poco quindi per evitare l’insorgenza di questo fastidioso inestetismo! Ma che fare se ti ritrovi ad averli già e volessi liberartene?

Come eliminare i punti neri

I punti neri sono l’inestetismo più diffuso della nostra pelle, in particolare del viso. Per eliminare i punti neri ci sottoponiamo periodicamente ad una pulizia del viso, ma sappiamo bene che questi tendono a ripresentarsi dopo poco, motivo per il quale è bene imparare come eliminare i punti neri autonomamente e, perché no, come prevenirli.

È noto che molti punti neri hanno spesso la tendenza ad infiammarsi e a mutare in veri e propri brufoli, a volte anche dolorosi, e dunque questo è un motivo in più per debellare queste fastidiose impurità della pelle.

Come eliminare i punti neri: pulizia del viso

Innanzitutto, per eliminare i punti neri ciò che dobbiamo fare è imparare a eseguire una bella pulizia del viso.

Vapore per dilatare i pori

Per effettuare una buona pulizia del viso la prima cosa che dobbiamo fare è dilatare i pori, e per farlo dobbiamo far bollire l’acqua in una pentola, dopodiché abbassare la fiamma e rimuovendo il coperchio avvicinare il viso ai vapori. Per una maggiore efficacia possiamo usare un asciugamano dietro la testa per coprire i lati del viso e far entrare il vapore giusto al centro.

Eliminare i punti neri

Quando il nostro viso sarà totalmente bagnato dal vapore ci accorgeremo che i punti neri saranno più visibili e esterni e dunque possiamo procedere alla loro rimozione. Per farlo possiamo comprare in farmacia qualche strumento specifico. È consigliabile non spremerli, ma se proprio non resistiamo alla tentazione facciamolo con l’aiuto di una garza sterile che ci eviterà irritazioni. Per eliminare i punti neri sul naso (i più difficili) possiamo usare gli appositi cerotti.

Chiudere i pori

Dopo aver finito la nostra pulizia dobbiamo lavare il viso con acqua fredda per far chiudere i pori ed evitare di fare entrare nuovamente le impurità. Dopo aver eliminato i punti neri e chiuso i pori è necessario idratare la pelle prima con una buona maschera e dopo con la crema che usiamo quotidianamente.

Come eliminare i punti neri: maschere viso

Per contrastare l’antiestetica presenza dei punti neri sul viso, sul mercato ci sono tantissimi cosmetici specifici. Tuttavia è importante sottolineare che anche con il fai da te è possibile realizzare delle maschere utilizzando prodotti di uso comune e di facile reperibilità. Ecco una lista con 5 maschere viso da fare in casa per eliminare i punti neri.

Maschera bicarbonato di sodio e limone

La prima maschera fai da te che può ritornare utile per eliminare i punti neri sul viso e di facile realizzazione è quella che prevede l’uso di bicarbonato di sodio. Tale sostanza infatti essendo per natura granulosa, svolge un effetto esfoliante senza minimamente danneggiare la pelle né tantomeno irritarla. Premesso ciò, per preparare la maschera è sufficiente mescolare in una tazzina tre cucchiaini di bicarbonato di sodio con uno di succo di limone creando una pasta piuttosto densa. Fatto ciò, basta applicarla sul viso e lasciarla in posa per 15 minuti circa, dopodiché si risciacqua con acqua fredda.

Maschera miele e zucchero di canna per eliminare i punti neri

La seconda maschera fai da te per eliminare i punti neri sul viso, consiste nel miscelare in parti uguali del miele (preferibilmente d’ape) e dello zucchero di canna fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto. Una volta pronta prima di procedere all’applicazione sul viso, è importante struccarlo e lavarlo con acqua. Premesso ciò, si può poi procedere con l’uso della maschera appena creata e che va lasciata in posa per 15 minuti circa prima di provvedere al risciacquo finale.

Maschera argilla verde e sale

La terza maschera fai da te per rimuovere gli antiestetici punti neri che si formano sul viso consiste nell’utilizzare del sale da cucina di tipo grosso e aggiungervi poi dell’argilla verde, quest’ultima facilmente reperibile nelle erboristerie e che per natura è un eccellente antibatterico. Una volta amalgamati bene i due prodotti, il composto cremoso si può stendere sul viso evitando la zona occhi e la bocca. Dopo aver lasciato agire la maschera per circa 20 minuti, alla fine è sufficiente provvedere ad un abbondante risciacquo.

Maschera limone e zucchero di canna

La quarta maschera fai da te per rimediare all’antiestetica presenza dei punti neri sul viso è una delle più semplici di tutte ma non per questo meno efficace. Nello specifico si tratta di utilizzare soltanto del succo di limone, anche se per ottimizzare la detersione della cute interessata conviene amalgamarlo con dello zucchero di canna che conferisce al composto un aspetto compatto e granuloso. Grazie a ciò, è sufficiente spalmarlo con un pennellino su tutto il viso e lasciarlo asciugare prima di provvedere ad un risciacquo.

Eliminare i punti neri con una maschera pomodoro e miele d’api

La quinta maschera fai da te per rimediare ai punti neri prevede l’uso di un ortaggio comune come il pomodoro. Quest’ultimo oltre a svolgere un’efficace azione antibatterica, se abbinato al miele puro d’api diventa un eccellente esfoliante per il viso ed ideale quindi per contrastare i suddetti punti neri. Una volta amalgamati i due prodotti in pari dosi, è fondamentale lasciar agire il composto ottenuto per 15 minuti circa prima di provvedere ad un abbondante risciacquo.

Come eliminare i punti neri: patch naturali

Ormai da molto tempo, esiste un rimedio molto semplice e veloce da usare contro i punti neri. Si tratta dei patch, ovvero cerotti, che si applicano sul viso nelle zone in cui sono presenti i punti neri in maggior concentrazione, ad esempio sul naso o sotto gli occhi. In commercio se ne trovano di moltissimi tipi e di moltissime marche, anche se spesso non sono né biologici né naturali.

Per una corretta skincare routine è invece importante usare prodotti naturali. Inoltre, l’adesivo con il quale sono realizzati la maggior parte dei cerotti potrebbe irritare alcuni tipi di pelle particolarmente sensibili. Per risolvere questi problemi si possono realizzare in casa dei patch naturali contro i punti neri, semplici da usare e con pochi ingredienti.

Patch per punti neri a base di zucchero

Per realizzare questi cerotti sono sufficienti un pentolino, 3 cucchiai zucchero, 2 cucchiai di miele, il succo di un limone e qualche goccia di glicerina. Basta unire tutti gli ingredienti (tranne la glicerina) nel pentolino e riscaldare il composto a fuoco medio. Quando si otterrà una consistenza omogenea, si possono aggiungere 2 o 3 gocce di glicerina.

A questo punto è sufficiente spalmare il prodotto sul naso, lasciarlo indurire per circa 20 minuti e poi rimuoverlo, liberando delicatamente i pori da tutte le impurità.

Patch per punti neri a base di latte

Per realizzare questi patch bisogna sciogliere un cucchiaio di polvere di gelatina in un cucchiaio di latte dentro una ciotola. Dopo aver fatto ciò, va fatto scaldare il composto nel microonde per circa 3 minuti finché non è ben caldo, per poi applicarlo sul naso e attendere che si secchi per circa mezz’ora.

Anche in questo caso sarà sufficiente rimuovere delicatamente il cerotto per fare sparire tutti i punti neri e le impurità in pochi secondi. Oltre a ciò, grazie alle proprietà lenitive del latte, questo cerotto evita anche gli arrossamenti dovuto allo strappo.

Con quale frequenza applicare i patch naturali anti punti neri?

Naturalmente la risposta a questa domanda varia in base alle singole esigenze. Ad esempio, le pelli grasse, pertanto più ricche di ghiandole sebacee, sono generalmente più predisposte alla comparsa di punti neri rispetto alle pelli secche. Però abbiamo visto che incidono parecchio anche i fattori esterni. In linea generale, è consigliabile eseguire regolarmente, almeno con una cadenza trimestrale, questo trattamento per la pulizia della pelle del viso che, anche se priva di punti neri, assorbe quotidianamente stress, smog ed è esposta alle intemperie. Pertanto, i patch anti punti neri sono anche un ottimo intervento di purificazione e apertura dei pori della pelle. Ciò le dona salute e luminosità.

Come prevenire i punti neri

Come abbiamo visto, eliminare i punti neri è possibile, ma sarebbe meglio cercare di prevenirli. Vediamo come.

Non schiacciare i punti neri

In realtà ci sono molti metodi per eliminare i punti neri, alcuni più validi di altri.

Innanzitutto sarebbe meglio evitare l’azione più comune in assoluto, e cioè quella di schiacciarli come fossero brufoli. È vero, così facendo si elimina la parte interna e, apparentemente, ci si libera del punto nero ma, così facendo, si rischia di incorrere in brutte e insperate cicatrici oltre ad esserci la possibilità che la parte interna, una volta rimossa, vada a toccare e infettare un altro punto.

Curare i punti neri

Preferisci invece prodotti cosmetici o trattamenti dermo-estetici? Un peeling chimico o creme esfolianti hanno effetti davvero beneficenti sulla pelle, essi infatti vanno ad eliminare gli eccessi di sebo favorendo la rigenerazione cellulare e la scomparsa dei punti neri.

Insomma: come al solito è meglio prevenire che curare ma, in questo caso, la dura battaglia ai punti neri può essere facilmente vinta seguendo i consigli che abbiamo appena letto!