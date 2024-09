Se stai cercando una bella tonalità di capelli per l’autunno, il “Cherry blonde”, letteralmente “biondo ciliegia”, sta diventando virale. Lo dimostra il fatto che sul social network Pinterest le ricerche del colore per capelli “rosa ciliegia” sono aumentate a dismisura. Il motivo per il quale questa nuance piace così tanto? È fresca senza sembrare esagerata e richiede una manutenzione alla portata di tutte.

Cherry blonde: che cosa è

Letteralmente, Cherry blonde significa “biondo ciliegia”. Ma si tratta di un colore caratterizzato da una morbida tonalità rosso-rame con un sottotono rosa più caldo. È più intenso e vibrante rispetto alle tonalità pastello e offre un tocco ricco e originale. Non è troppo scuro, somiglia un po’ a quando diluisci il succo di ciliegia puro con acqua: i toni che risaltano sono rosa e zenzero.

Un colore che piace alle star

Tra le star che negli ultimi tempi hanno sfoggiato look ispirati al rosa ciliegia ci sono Kate Beckinsale, Kaia Gerber, Ava Phillippe e Rosé delle Blackpink. Megan Fox e Dua Lipa hanno optato per tinte ciliegia più pionieristiche.

Perché il Cherry blonde è di tendenza

In autunno molte persone propendono per tonalità più calde. Il Cherry blonde può aggiungere calore alla tua carnagione man mano che si avvicinano i mesi più freddi. Con alcune sottili regolazioni, questa tonalità può essere personalizzata per adattarsi a qualsiasi colore della pelle.

C’è da dire anche che lo scorso anno i rossi profondi erano ovunque. Ci sta, quindi, che tutte stiano guardando al rosso, ma diluendolo in un colore più chiaro. In fondo, il Cherry blonde è una perfetta miscela di toni autunnali, ed è molto armonioso. Inoltre, ricorda un po’ il colore dell’anno 2024, cioè il Pantone “Peach Fuzz”.

Quali sono i vantaggi

Il rosa ciliegia è personalizzabile: puoi optare completamente per il rosa o il pesca oppure optare per una tinta più vicina allo zenzero. Sfumare la tua tonalità naturale con il balayage, intrecciarne solo dei tocchi sui capelli o provare i riflessi su una base più neutra come papaya o ramato, in modo che sembri naturale, ma non del tutto.

Come mantenerlo

Per ottenere il tuo rosa ciliegia ideale, chiedi al tuo parrucchiere una tonalità rosa-rame calda più intensa di un pastello tenue e porta qualche foto dei capelli ai quali vorresti ispirarti. La manutenzione del colore Cherry blonde è facile: i colpi di sole vengono solitamente ritoccati ogni 8-10 settimane con gloss per tenere il passo con il tono e il balayage può essere ritoccato ogni pochi mesi.

Se i tuoi capelli sono naturalmente scuri, dovresti pianificare di vedere il tuo parrucchiere o colorista ogni cinque o sette settimane, in modo da mantenere il tono e anche i tuoi capelli freschi e lucidi. In ogni caso, non lasciarti scoraggiare: il bello del biondo ciliegia è che non deve essere perfetto.