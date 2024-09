Burgundy, questa la sfumatura di rossetto scuro che si farà notare di più durante l’inverno. Ma anche bordeaux, melanzana, granata. Dopo qualche stagione di rossi vivaci e squillanti, infatti, le labbra tornano a vestirsi di tinte decisamente più scure, per look carichi di mistero. Un trend senza tempo quello dei lipstick dark che ha attraversato epoche diverse, influenzando e riflettendo i cambiamenti culturali e social, da simbolo di emancipazione a icona del glamour. Scopriamo la sua evoluzione.

Da sempre il rossetto scuro è un simbolo di audacia

Negli anni ’20, il rossetto scuro esplode sulle labbra delle flapper girl, giovani ribelli pronte a rompere le regole con il loro caschetto e la bocca a cuore. Tra tutte spicca Clara Bow, tanto che il suo iconico cupid’s Bow rende il burgundy irresistibile, trasformandolo nel colore del momento. Negli anni ’40 e ’50, le labbra nei toni più dark diventano sinonimo di seduzione. Le dive di Hollywood come Rita Hayworth, Ava Gardner e, più avanti, Liz Taylor sfoggiano con sicurezza lipstick dai toni del borgogna aggiungendo un tocco di mistero al loro fascino intramontabile. Poi arrivano gli anni ’90, e il rouge scuro si reinventa ancora una volta. Winona Ryder e Gwen Stefani lo riportano in auge: è il bordeaux la nuance del momento, una sfumatura che aggiunge un vibe sofisticato, meno ribelle. Oggi, infine, icone come Rihanna e Taylor Swift lo hanno trasformato in un elemento chiave del loro look, dimostrando che questo rossetto è più attuale che mai. In fondo, il burgundy è più di un semplice colore: è una dichiarazione di stile, perfetto per chi vuole distinguersi con un tocco di audacia.

Scopri le nuance che fanno tendenza

Spotlight launchmetrics – Ashi Autunno-Inverno 24-25

Meno scontato del classico rosso, da solo regala subito grinta al look con una nota rock-chic che non guasta. Sarà per questo che gli stilisti hanno rivalutato il rossetto scuro? Sono labbra bordeaux con finish vinilico quelle proposte in sfilata da Ferrari. È prugna scurissimo il rossetto scelto da Iceberg. Un rosso tendente al viola dal finish semi lucido, invece, spicca sulle labbra delle modelle di Bally. Quest’inverno le sfumature di lipstick scuro sembrano essere le preferite anche dagli stilisti per creare look d’impatto. Un trend da seguire soprattutto in autunno quando l’abbronzatura svanisce e tutte le carnagioni sembrano più spente e grigie.

Il burgundy è la sfumatura più richiesta

Tra tutte le nuance di rossetto scuro, il burgundy è sicuramente la più facile. Racchiude nel suo mix di pigmenti anche quello blu che aiuta l’incarnato a risplendere. E funziona con tutti i tipi di carnagione. Crea un bel contrasto con la pelle molto chiara e valorizza tono su tono quella scura. Matt, satinato oppure glossy, scegli tu la texture che ti piace, ma, attenzione, in ogni caso va abbinato a un make up occhi molto leggero (ti basta anche solo una passata di mascara) e sempre in armonia. La bocca, insomma, da sola deve restare il punto focale di tutto il viso, proprio come dettano le passerelle.

Spotlight launchmetrics – Anna Sui Autunno-Inverno 24-25

Le dritte giuste per applicare il rossetto scuro

Matita e temperino saranno indispensabili per un risultato professionale. Già, perché il rossetto scuro non ammette imprecisioni. Sceglila della stessa tonalità del rossetto o in una versione nude se cerchi qualcosa di più delicato. Per quanto riguarda la stesura del colore, con l’applicazione classica, su tutte le labbra, non sbagli mai. Vuoi osare? Prova l’effetto labbra ombré di tendenza ora. Consiste nel disegnare il contorno con una matita di un tono più scuro del rouge (bene un marron cioccolato) e stendere poi il colore sui bordi lasciando volutamente il centro più chiaro. Per un risultato volumizzante, invece, vai di matita e, poi, stendi un burgundy in versione glossy super shine.

Rossetto scuro: scegli il tuo tra le novità

Melanzana, bordeaux, burgundy oppure marrone. Sono tante le sfumature di lipstick scuro da provare quest’inverno. Declinate in versione mat, satin o glossy a seconda del finish desiderato, aggiungono subito un tocco glam al look. Scopri qui le più aggiornate.

Regala un finish satinato il nuovo rossetto In the bloom’light di Essence (2,99 €).

Colore pieno fin dalla prima passata con il Rossetto Lip Creamynal nella nuance Marlene di Astra

(5,90 € ), un burgundy pieno e intenso.

La formula ultra pigmentata del rossetto Kind Words Gifted di Rare Beauty (24 € , da Sephora) assicura un make up a lunga durata.

Il Rossetto Hydramatic Shine Burgundy di Avon (11,99 € ) ha un cuore di acido ialuronico che nutre le labbra.

Per un colore a effetto lucido, c’è Gloss Bomb Stix nella nuance Riri di Fenty Beauty (24 € , da Sephora) che racchiude principi attivi leviganti e rimpolpanti.

K.I.S.S.I.N.G Night Crimson di Charlotte Tilbury (36 € , su charlottetilbury.com) contiene una miscela di cere che rende la texture del rossetto scuro super morbida.

Ha una formula liquida ad alta tenuta, Infaillible Matte Resistance n. 560 di L’Oréal Paris (14,50 €) e, grazie al suo speciale applicatore, definisce il contorno labbra con precisione.

La formula no-transfer di ColorStay Suede Ink In the Money di Revlon (16,50 €) promette 8 ore di tenuta.