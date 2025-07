Tutta la giornata in spiaggia sotto il sole, dopo esserti cosparsa abbondantemente di crema con protezione SPF, e alla fine riesci a ottenere la tintarella che desideravi. Dopo una bella doccia rinfrescante sei pronta per uscire a goderti la serata in compagnia, ma come fare a far risaltare la tua abbronzatura anche al buio? Conoscendo qualche piccolo segreto potrai valorizzarla al meglio, così da poter sfoggiare il risultato della giornata di mare.

Pelle idratata

La prima cosa a cui dovrai fare attenzione, è mantenere la pelle idratata. Dopo essere stata esposta al sole tutta la giornata, è normale che si secchi e si disidrati quindi dovrai correre ai ripari. Scegli una crema doposole nutriente, che sia a base di aloe vera (con proprietà lenitive e idratanti), burro di karité (che ammorbidisce e rende la pelle elastica) o olio di cocco (con proprietà antiossidanti). Così il film idrolipidico sarà ripristinato e la tua pelle apparirà morbida e soffice. Inoltre, non dimenticare mai di bere tanta acqua.

Shimmer sofisticato con l’illuminante

Per brillare come una stella, prima di uscire non dimenticare di applicare sul corpo un illuminante con pigmenti dorati. Avrai uno shimmer sofisticato che valorizza la tua abbronzatura sotto le luci artificiali. In alternativa puoi optare per una lozione con microperle riflettenti, che donano luminosità alla pelle. Le opzioni sono tante, dai dry oil ai gel alle creme. Scegli quella giusta per le tue esigenze e stendila su spalle, clavicole, gambe e décolleté.

Il maek-up per enfatizzare l’abbronzatura

Per quanto riguarda il viso, scegliendo il trucco giusto potrai dare risalto all’abbronzatura. Quest’anno sono di tendenza quelli che creano un effetto sun kissed, come il cherry make-up. In generale comunque, affidati a tonalità calde capaci di amplificare l’effetto che la tintarella ha sulla pelle. Ricorda che la terra scalda l’incarnato e scolpisce, mentre un blush rosso dona un effetto bonne mine: sta a te decidere su quale puntare. Per gli occhi punta su oro e colori metallici che sprigionino mille bagliori la sera sotto le luci, mentre per le labbra meglio optare per un gloss neutro o magari dorato. Se l’obiettivo è brillare, il finish dovrà necessariamente essere glow. Perciò, come hai fatto con il resto del corpo, anche sul volto dovrai applicare l’illuminante dorato sugli zigomi e sulla zona T.

La manicure perfetta

Anche la manicure ti aiuta a enfatizzare l’abbronzatura. Puoi scegliere colori accesi come il fucsia o il giallo limone, oppure più delicati come quelli pastello. Il corallo è sempre un’opzione valida, ma quella più chic e di tendenza sono le coconut nails: uno smalto bianco lattiginoso proprio come il latte di cocco che, abbinato a un finish luminoso, farà risaltare ancora di più la tua tintarella.

I colori giusti per l’outfit

Anche la scelta dell’outfit giusto farà sì che al tua abbronzatura risulti valorizzata. Il bianco è il più classico, ma non è l’unico su cui puntare la sera per sembrare abbronzatissima. Per esempio il rosso esalta la tintarella, dona grinta e personalità ed è perfetto per una serata romantica. Oppure il giallo è una valida opzione, così come il corallo, il verde e il turchese. Per una notte folle in discoteca diverti a sperimentare i colori fluo.

