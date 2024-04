L e creme con filtri solari si sono evolute. Quelle per l'uso cittadino non si avvertono sul viso, e poi sono pensate per ogni tipo di pelle. Così si è invogliati a usarle tutti i giorni, anche perché ci sono almeno 7 motivi per cui non andrebbero dimenticate

Negli ultimi anni le abitudini cosmetiche sotto il sole sono radicalmente cambiate. I due terzi applica regolarmente un filtro solare al mare e in montagna, un po’ meno tutti i giorni in città o quando pratica sport. Secondo un sondaggio ISDIN, a fare uso della protezione solare quotidiana è circa il 40% delle persone dell’Eurozona, un dato che in assoluto non è bassissimo, ma che potrebbe crescere.

Il merito di questo virtuoso cambiamento è senz’altro delle campagne di informazione sul melanoma, che hanno avvicinato agli SPF fasce di consumatori che in altri tempi non ci avrebbero mai pensato a causa della convinzione errata sulla difficoltà di abbronzarsi se protetti da un filtro.

7 motivi per cui usare la protezione solare quotidiana

Il prossimo passo è senz’altro far comprendere perché conviene usare una protezione solare tutti i giorni in città, come ultimo step della beauty routine. Non fa differenza se si preferisce adottare il layering, la pratica della sovrapposizione di più prodotti (quindi crema idratante + schermo solare) oppure applicare direttamente una crema da giorno con filtri solari.

L’indice di protezione più adatto? SPF 15 per un uso occasionale, per esempio per andare in ufficio, SPF 30 se si prevede di stare più di 2 ore all’aria aperta, sino a SPF 50 o 50+ per essere più coperti o in caso di trattamenti dermatologici. Inoltre, la protezione solare dovrebbe essere indossata anche nei giorni nuvolosi, poiché le nuvole schermano solo il 20% dei raggi UV (dati Skin Cancer Foundation).

Launchmetrics

Il dato interessante è che i nuovi prodotti con filtri solari adatti all’uso quotidiano sono leggerissimi, invisibili e impalpabili, anzi è come non indossarli. Dimentica la sensazione appiccicosa e talvolta pesante di alcune creme con SPF per le esposizioni intense: la protezione solare quotidiana è formulata appositamente per essere piacevole da usare e soprattutto non occlusiva dei pori. Anzi, a tal proposito, ci sono creme solari specifiche per la pelle grassa.

Vediamo i 7 motivi per cui inserire una protezione solare quotidiana nella propria beauty routine! Il primo è perché la pelle resta diventa più sana e bella, ma andiamo nello specifico.

1) La protezione solare quotidiana rende la pelle più forte

Indossare tutti i giorni la protezione solare può aiutare a costruire la barriera protettiva della pelle. L’esposizione al sole è esposta a uno stato di infiammazione, e ciò può peggiorare la condizione di pelle sensibile, oltre che aggravare patologie cutanee come la couperose, la psoriasi o la dermatite atopica.

può amplificare alcune condizioni della pelle come la rosacea, l’eczema e l’acne. Indossando la protezione solare, puoi aiutare a prevenire le riacutizzazioni e a gestire queste condizioni.

2) Previene le rughe

L’esposizione ripetuta ai raggi UVA (quelli a onda lunga presenti tutto l’anno in qualsiasi condizione atmosferica) danneggia le fibre di collagene e di elastina, le proteine che donano compattezza alla pelle. Ciò comporta un cedimento della cute che si manifesta anche sotto forma di rughe e solchi più o meno profondi. Per fortuna, si possono prevenire con l’uso quotidiano della protezione solare.

3) Evita la formazione delle macchie (o non peggiora quelli presenti)

Le macchie cutanee si formano in seguito a un complesso mix di fattori tra cui l’eccessiva esposizione solare è solo un potente acceleratore. Per difendersi dai raggi, la pelle produce melanina, ma se questa è eccessiva può distribuirsi in maniera disomogenea. Ebbene, la protezione solare quotidiana mette a riposo i melanociti (le cellule che producono melanina) “riabituandole” lavorare in modo più organizzato. Per questo motivo, chi ha già sofferto di macchie dovrebbe indossare uno schermo solare anche se le ha già eliminate per mezzo di trattamenti dermatologici.

4) Protegge i capillari del viso

Hai mai notato sul volto di alcune persone la presenza di piccole venuzze rosse intorno al naso e alle guance? Sono tutti segni causati dall’esposizione ai raggi UV (in gergo medico si chiamano teleangectasie). Si formano a causa della rotture della fibre di elastina che normalmente mantengono tesi i vasi sanguigni. Quando queste fibre vengono danneggiate dall’esposizione al sole, i vasi sanguigni si allargano e diventano visibili.

5) Non fa venire i punti neri

Sembra quanto di più lontano dall’esposizione solare, ma il sole preso in eccesso fa venire i punti neri! Il motivo? Il danneggiamanto delle fibre di elastina provoca l’allargamento dei pori della pelle, intrappolando così lo sporco e il sebo che, a causa dell’ossidazione, diventa nero.

6) La protezione solare quotidiana è utilissima dopo trattamenti dermatologici

Laser, peeling, filler e altri trattamenti dal dermatologo o dal medico estetico non possono che beneficiare di un “cappottino” che scherma la pelle dai raggi UV. Ma lo stesso può dirsi di trattamenti domiciliari a base di acidi esfolianti, principi attivi irritanti come il retinolo e qualsiasi altro cosmetico potenzialmente aggressivo.

7) Riduce il rischio di cancro della pelle

Infine, anche se siamo nel campo della bellezza, non dimentichiamo il motivo principale per cui usare una protezione solare, e cioè che protegge dai raggi UVB, le principali cause di scottature e uno dei principali fattori che contribuiscono allo sviluppo del cancro della pelle.

Le creme adatte alla protezione solare quotidiana

In basso la nostra selezione delle creme con SPF da 30 a 50+ indicate per l’uso in città. Sono tutte caratterizzate da una texture leggera (in alcuni casi più liquida di altre). Possono essere usate sopra la crema abituale o da sole, in caso di pelle sufficientemente idratata. Inoltre, ci sono formulazioni per tutti i tipi di pelle ed esigenze: pelle grassa con imperfezioni, con couperose, macchie, rughe, e persino per chi è a rischio di cheratosi attinica.

Grazie alla tecnologia con Pro DNA Complex®, il fluido solare Advanced Protection Rilastil SPF 50+ protegge il DNA cellulare dal danno ossidativo dei raggi UV.

Il prodotto ideale: per pelli da normali a miste (26,90 euro).

Vitamin C, protezione solare quotidiana di Garnier che aiuta a contrastare la tendenza alle macchie prima ancora che si formino. Oltre alla vitamina C, contiene Niacinamide concentrata al 2%. Ha un filtro SPF 50+, non unge e non appiccica.

Il prodotto ideale: per pelli con tendenza alle discromie che hanno bisogno di luminosità (11,99 euro).

Si applicano come ultimo step sopra la crema idratante e prima dell’eventuale fondotinta. Il sistema di filtri stimola la produzione di Vitamina D da parte del nostro organismo. Gocce magiche protettive di Collistar SPF 50.

Il prodotto ideale: per chi desidera un protettivo leggerissimo come l’acqua (a partire da 12,50 euro).

Se la pelle si arrossa facilmente e tende alla couperose, ci vuole una protezione solare quotidiana specifica come A-R Emulsion di Heliocare 360°: contiene un complesso di principi attivi, che contrastano i fattori scatenanti la comparsa di arrossamenti, in particolare Physavie, Rosabora e Glutatione.

Il prodotto ideale: per pelle facile agli arrossamenti e con tendenza alla couperose.

In caso di pelle con macchie cutanee, la protezione solare quotidiana diventa ancora più imprescindibile. Una novità è Mela B3 di La Roche Posay, un trattamento correttivo protettivo a base di un nuovo ingrediente appena brevettato (Melasyl) che combatte le macchie, comprese quelle resistenti, agendo sui precursori della melanina.

Il prodotto ideale: per pelli con lentigo solari, melasma, macchie e altre discromie cutanee (39,90 euro).

Fusion Water Magic Glow di ISDIN è un fotoprotettore viso dalla texture ultraleggera con un effetto glow immediato che potenzia e prolunga l’abbronzatura della pelle.

Il prodotto ideale: per chi si piace vedersi con il viso abbronzato (28,50 euro).

UV Viso Specialist Derma Skin Clear 50+ di NIVEA protegge quotidianamente dal sole e nel frattempo assorbe il sebo in eccesso. La presenza di niacinamide previene la comparsa di imperfezioni

Il prodotto ideale per chi ha la pelle grassa o mista (14,99 euro).

Calm Barrier Protect di Paula’s Choice è una crema idratante da giorno con filtro solare SPF 30. Contiene diossido di titanio e ossido di zinco. Grazie alla presenza di Alpha-glucano oligosaccaride, un prebiotico naturale, aiuta a ridurre la sensibilità cutanea.

Il prodotto ideale per chi desidera un filtro solare minerale per tutti i giorni (39,90 euro).

In caso di pelle che presenta un rischio elevato con l’esposizione solare, occorre una protezione solare specifica da usare tutti i giorni, e non solo al mare o in montagna. Sunsimed KA di Avène è un dispositivo medico con protezione molto alta (SPF 50+) che contribuisce a prevenire le lesioni cancerose e precancerose, come le cheratosi attiniche e le lesioni del DNA indotte dagli UV. Ha una texture con tocco secco che non unge.

Il prodotto ideale: per chi deve prestare la massima attenzione al sole.

Urban Environment Age Defense di Shiseido è un idratante protettivo che scherma dal sole e dall’inquinamento. Contiene inoltre ingredienti che prevengono la secchezza indotta dai raggi UV e dall’esposizione ai fattori ambientali. Per questo può essere usato come crema da giorno prima del trucco.

Il prodotto ideale: per chi desidera un prodotto unico completo, senza ricorrere a troppe sovrapposizioni di creme.