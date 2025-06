L’imperatore della moda, aka Valentino Garavani, l’ha reso il colore principe del dna del marchio da lui fondato. E fino al 31 agosto lo celebra anche una mostra a Roma. Quindi, avrai già capito che il colore jolly di quest’estate che esalta la tua abbronzatura è sua maestà il rosso. Ma attenzione: non parliamo solo della nuance più vivace di questo tono, ma di tutte le sue sfumature. Da quelle più aranciate a quelle tendenti al terracotta, saranno loro le protagoniste delle tue vacanze. Ma se pensi che il rosso sia impegnativo, ti ricrederai una volta che avrai scoperto a quanti abbinamenti si presta questo colore.

Rosso a più non posso e per ogni occasione

Diciamocela tutta: per molto tempo abbiamo creduto che il rosso fosse per le occasioni speciali, un po’ da grande soirée. Ma da quando abbiamo sdoganato le red lips anche di giorno, nessuno potrà più fermare l’alto tasso di gradimento di questo colore. Ce l’ha detto anche Elodie, che all’ultima edizione del Festival di Cannes ha scelto proprio un paio di jeans rossi per calcare la croisette (per di più in pieno giorno). Quindi, se temevi che il rosso fosse un colore difficile, non lo è affatto. Anzi, anche di giorno saprà donarti non solo allegria, ma anche quel pizzico di attitude e autostima che non guastano mai. Anche se vuoi stare spenta, o pensare soltanto al prossimo aperitivo in spiaggia.

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Perché il rosso non è soltanto il colore che esalta l’abbronzatura, più di tutto è la sfumatura per eccellenza, quella capace di fare il look già da sola. E vale anche qualora tu scelga di indossare solo un accessorio o un dettaglio in questa nuance. E se ti stai chiedendo come abbinarla, devi sapere che oltre agli accostamenti più classici, ma non meno d’impatto, con il nero, il bianco e il blu (in pieno stile mariniero), col rosso puoi divertirti. Provalo con il rosa o con il beige per un risultato a prova di chicness. Gioca con il fuxia e altre nuances aranciate per un look vitaminico: il buon umore è garantito e la tua pelle baciata dal sole non potrà che risplendere.

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

I migliori pezzi in rosso: il colore che esalta la tua abbronzatura

Borsa di paglia sfrangiata, Emanuela Biffoli (€65)

Abito plissettato, Lola Casademunt (€219)

Pantaloni fluidi stampati in viscosa, Kaos (€149)

Polo cropped in morbida costina misto cotone, Best Company disponibile da Cisalfa Sport (€39,99)

Abito lungo a maniche corte in cotone, Sézane (€115)

Charm imbottito per borsa, H&M (€19,90)

Occhiali bold con montatura geometrica, Max&Co. (€123)

Gonna di viscosa, & Other Stories con Roksanda (€179)

Abito in puro cotone con stampa tropicale e scollo a V, Benetton (€89,95)

Abito lungo con volant in cotone, Lola Casademunt (€149)

Anello di resina, Parfois (€ 12,99)

Orecchini tarallo, Bea Bongiasca (€530)

Espadrillas di pelle con zeppa, Pitillos (€99,95)

Leggi anche La moda mare più irresistibile dell’estate 2025 è animalier