Come fare uno scrub per le labbra con lo zucchero di canna

P reparare uno scrub labbra per le labbra con lo zucchero di canna è facile e veloce. Questo composto aiuta ad esfoliare e ammorbidire le labbra, rimuovendo la pelle morta e secca. Ecco la ricetta che prevede l'utilizzo di soli tre ingredienti naturali.

Ingredienti

1 cucchiaio di olio di cocco

1 cucchiaio di miele

2 cucchiai di zucchero di canna

Preparazione

Mescola l’olio di cocco, il miele e lo zucchero di canna in una piccola ciotola fino a ottenere uno scrub granuloso ma idratante. Conserva il tuo scrub per le labbra in un contenitore pulito e sigillato. Dovrebbe durare almeno un mese. Puoi utilizzare oli o zuccheri diversi, ma evita lo zucchero a grana grossa per non irritare la delicata pelle del viso.

Come applicarlo

Prendi un cucchiaino dello scrub per le labbra fatto in casa utilizzando un cucchiaio o un utensile pulito. Massaggialo delicatamente sulle labbra e intorno ad esse per 30-60 secondi. Risciacqua con acqua. Applica un burrocacao per idratare le labbra. Utilizza questo scrub per le labbra non più di una volta alla settimana per ottenere ottimi risultati.