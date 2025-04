Con l’arrivo dell’estate, torna puntuale anche la rincorsa alla prova costume e, con essa, l’impennata nella richiesta di trattamenti estetici per il corpo. Scrub, linfodrenaggi, fanghi e impacchi sono tra i trattamenti più richiesti nei centri estetici, che tra maggio e giugno registrano un aumento significativo di clienti. L’obiettivo è sentirsi più in forma, tonici e leggeri, pronti per la spiaggia, ma anche per riscoprire un rapporto più armonioso con il proprio corpo.

Esplosione stagionale nei centri estetici

Non si tratta solo di una questione estetica per la prova costume. I trattamenti corpo vengono scelti anche per il benessere che riescono a offrire, a partire da una pelle più levigata fino a una sensazione generale di leggerezza. Le esperienze di diversi esperti di bellezza raccontano che da fine aprile in poi si registra ogni anno un incremento netto di prenotazioni. Il focus si sposta dal viso al corpo. Tutti vogliono arrivare all’estate curando gambe, addome, glutei. Il fenomeno coinvolge anche gli uomini, sempre più attenti alla propria immagine e benessere fisico.

Scrub corpo: la base per una pelle luminosa

Tra i trattamenti più gettonati in questo periodo c’è lo scrub corpo, che permette di esfoliare la pelle, eliminare cellule morte e impurità, stimolare la circolazione e favorire l’assorbimento di creme o oli attivi. Una buona esfoliazione è essenziale, soprattutto prima dei trattamenti snellenti o tonificanti, ma anche prima dell’esposizione al sole. Serve a preparare la pelle, che abbronza meglio e più a lungo. Gli scrub possono essere a base di sale marino, zucchero, polvere di caffè o microgranuli vegetali, spesso abbinati a oli essenziali per un effetto rilassante e nutriente.

Linfodrenaggi e pressoterapia per la prova costume

Altro trattamento in forte crescita in vista dell’estate è il linfodrenaggio manuale, una tecnica di massaggio delicato che stimola il sistema linfatico, favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso e migliora la circolazione. Le gambe gonfie, soprattutto con il caldo, sono una delle problematiche più comuni. Un ciclo di linfodrenaggi aiuta moltissimo, non solo a livello estetico ma anche funzionale. In alternativa o in combinazione, si utilizza la pressoterapia, una tecnica meccanica che agisce attraverso una tuta a pressione graduata che stimola il flusso venoso e linfatico. I risultati sono spesso visibili già dopo le prime sedute.

Fanghi e impacchi: il ritorno dei classici detox

Tra i trattamenti stagionali, i fanghi corpo sono un evergreen. A base di argilla, alghe, caffeina o estratti vegetali come centella, edera e fucus, sono apprezzati per le proprietà drenanti e rimodellanti. Vengono applicati su gambe, addome e glutei, avvolti in pellicola o sottoposti a calore, per aumentare l’effetto. Il fango agisce sui tessuti congestionati, aiuta a contrastare la cellulite e migliora la compattezza della pelle. Molti centri propongono pacchetti completi: esfoliazione iniziale, applicazione di fango, massaggio finale con oli specifici. Un vero e proprio rituale detox.

Il mercato conferma la tendenza

Secondo i dati di Cosmetica Italia, il comparto dei trattamenti corpo ha visto nel 2024 un incremento del 12% rispetto all’anno precedente, con un picco nelle richieste durante i mesi primaverili ed estivi. Cresce anche il settore dei trattamenti domiciliari, con l’aumento delle vendite di dispositivi portatili per uso personale (come massaggiatori anticellulite, strumenti per vacuum therapy o radiofrequenza) che consentono di continuare il lavoro iniziato in cabina anche a casa.

Leggi anche Pelle morbida come la seta? Prova a fare lo scrub al sale