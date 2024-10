A cosa serve il siero ciglia?

Il siero ciglia racchiude un cocktail di attivi come collagene, biotina o peptidi: nutrienti affini alle ciglia stesse che sono composte per lo più da proteine. Accanto a questi ci sono oli e cere vegetali a effetto rinforzanti come l’olio di ricino che, se applicate ogni sera, riparano e fortificano. Risultato: un effetto estetico di ciglia più folte. Poi ci sono gli ingredienti selezionati per promuovere la crescita. È il caso del prostaglandine (PGA), noto per essere un attivo tanto efficace quanto potenzialmente irritante per palpebre e occhio. Quando scegli il tuo siero quindi dai un occhio all’INCI e fai un’applicazione di prova per capire se è quello che fa al caso tuo.

Come applicare il siero ciglia al meglio (attenta allo scovolino!)

L’applicatore cambia da siero a siero, sceglilo in base e ciò che risulta più confortevole sui tuoi occhi. Alcuni hanno la stessa forma dello scovolino del mascara ma si devono stendere nella parte posteriore delle ciglia, in pratica chiudendo l’occhio anziché aprendolo. Altri hanno una punta morbida di precisione da stendere come un eye-liner o da picchiettare (con delicatezza!) all’attaccatura, dove si trova il bulbo. Se invece preferisci un effetto “impacco” che avvolga completamente l’arco ciliare meglio puntare su un prodotto con lo scovolino morbido o addirittura spugnato, da sfregare sulle lunghezze e sull’attaccatura. Un tip importante: proprio come succede per le sopracciglia, è importante stimolare il bulbo perché la circolazione si intensifichi e recepisca gli attivi. Qualunque sia lo scovolino, massaggia, picchietta e distribuisci sempre il prodotto.

Per quanto tempo va usato il siero ciglia?

Per ottenere dei risultati visibili in termini di densità, infoltimento e allungamento applica il trattamento per almeno tre settimane. Il momento ideale è la sera, quando il viso è deterso e pulito. Esistono anche sieri colorati o primer nutrienti per le ciglia che puoi applicare prima del mascara per intensificare volume e lunghezza. Capirai subito se è il prodotto che fa per te. Se utilizzati con costanza, dopo tre mesi vedrai ciglia più dense, forti e con una notevole riduzione della caduta!

I migliori sieri ciglia da provare

Grow Like a Boss di Essence (6,29 euro) rinforza ciglia e sopracciglia grazie ai due diversi applicatori. La texture ultra leggera di Double Cils di Mavala (21,60 euro) si applica e asciuga subito. Il risultato: ciglia rinforzate, più folte, più lunghe e resistenti. Insieme trattamento rinforzante e mascara colorato: MyPushUpToy Lash Primer di Diego dalla Palma Milano (28,90 euro) agisce come primer-trattamento blu che allunga le ciglia e intensifica il nero di qualsiasi mascara rendendolo più deciso e profondo. Con il 96% di formula skincare, SOS Lashes Serum Mascara di Clarins (36 euro) rinforza; il restante 4% è costituito da un velo di pigmenti di caramello essiccato che aggiunge un tocco di colore. Grazie a uno speciale oligopeptide biomimetico, Lash and Brow Peptide Infusion Siero fortificante ciglia e sopracciglia di Teaology (25 euro) stimola la produzione di cheratina, aumenta la lunghezza delle ciglia e fortifica. La Maschera in crema per ciglia e sopracciglia Nourishing Mask di Face D (15,90 euro) ha uno scovolino perfetto per stendere come un impacco gli attivi, fra cui fitocheratine, acido ialuronico e olio di semi di cotone. La tecnologia brevettata del Siero Ciglia di RevitaLash Italia (59,50 euro, su revitalash.it) migliorandone flessibilità, lucentezza e curvatura. Lo scovolino di precisione di Turbo Lash Night Revitalizing Serum di Estée Lauder (41 euro) facilita l’applicazione. Un siero-trattamento che stimola e accelera il ciclo di crescita di ciglia e sopracciglia: Full Lash Serum di Shiseido (59 euro). Super delicato sugli occhi. La speciale formula di Whoop Lash Siero ciglia rinforzante di Benefit Cosmetics (59 euro, da Sephora) contiene un mix di estratti di piante, proteine del riso e vitamine che danno un vero e proprio boost alle ciglia rendendole più belle e nutrite. Il siero per ciglia e sopracciglia Boost Eyes di Matis (28 euro, in istituto) rinforza con olio di ricino, peptidi e Bacche dei Cinque Sapori. La base mascara in siero Diorshow Maximizer 4D di Dior (42 euro) perfeziona le prestazioni del mascara oppure si applica da solo, di notte, come maschera di bellezza rinforzante.