Il caldo ci mette a dura prova creando spesso fastidi prettamente stagionali: è il caso di gambe e piedi gonfi, un problema che molte donne sperimentano con la bella stagione anche se in genere non si hanno problemi di gonfiore e circolazione. Niente paura, per fortuna esistono le creme rinfrescanti gambe e piedi. Ecco qualche pratico rimedio naturale fai da te adatto ad ogni tipo di pelle, anche le più sensibili e reattive, per donare leggerezza, tonicità e idratazione alle tue gambe trattamento dopo trattamento. In una parola: freschezza!

Gambe e piedi gonfi: i motivi

Gambe e piedi gonfi rispondono quasi sempre a problemi di circolazione. Anche chi non ne soffre si trova in difficoltà con il caldo per un semplice motivo. Il nostro corpo mette in atto tutta una serie di strategie per resistere al caldo, tra le quali una delle principali è rallentare un po’ tutte le funzionalità per risparmiare energia e “surriscaldarsi” il meno possibile. Il rallentamento del nostro corpo è generale, e possiamo notarlo nella costante spossatezza che ci assale in questo periodo. Tra le funzionalità rallentate c’è anche quella della circolazione, che rallentando crea il fastidioso effetto gonfiore alle estremità. Tutto quello che possiamo fare è cercare di prevenire il più possibile il gonfiore, ma anche lenirlo a posteriori, con una serie di accorgimenti:

camminare il più possibile, magari nelle ore fresche come il mattino presto, perché il movimento migliora la circolazione

il più possibile, magari nelle ore fresche come il mattino presto, perché il movimento migliora la circolazione fare pediluvi con acqua molto fredda

con acqua molto fredda a sera tenere le gambe alzate quanto possibile

quanto possibile utilizzare creme rinfrescanti per alleviare il fastidio

Crema rinfrescante gambe e piedi: come funziona

Di certo non si tratta di un rimedio risolutivo, ma le creme rinfrescanti per gambe e piedi sono perfette per alleviare il fastidio, e anche molto pratiche da utilizzare non solo la sera a casa, ma anche durante tutto il giorno fuori di casa.

Si tratta di creme che spesso contengono ingredienti come mentolo o aloe, o altre sostanze che hanno un effetto rinfrescante sulla pelle. Il sollievo e la sensazione di benessere sono immediati, e in più molte di queste creme hanno anche l’effetto di riattivare il microcircolo, di decongestionare la zona e di drenare. Andiamo a vedere quali sono le migliori da realizzare in casa.

Crema rinfrescante e drenante

Prima di procedere con la nostra ricetta fai da te, sveliamo il segreto della nonna: un bel bagno caldo con l’aggiunta di bicarbonato, sale marino e rametti di rosmarino. Ovviamente, puoi sostituire il rosmarino con gli oli essenziali, altrettanto efficaci ma più pratici.

Vediamo ora insieme come preparare una crema drenante e rinfrescante contro il gonfiore e il rossore delle tue gambe, a base di ingredienti 100% naturali. Ti occorreranno: 3-4 cucchiai di olio extravergine d’oliva (dalle proprietà idratanti e antiossidanti), 2 cucchiai di sale grosso (per un effetto scrub), qualche goccia di limone (dall’azione sbiancante), 2 cucchiai di aloe vera gel (dalle proprietà lenitive e rigeneranti) e 5 cucchiai abbondanti della tua crema per il corpo preferita. Quest’ultima farà da base per la nostra crema casalinga. In alternativa, puoi usare il burro di Karité.

Crema rinfrescante gambe e piedi: anti-fatica

Per un immediato sollievo alle tue gambe stanche e pesanti si consiglia una semplicissima crema anti-fatica, da usare almeno 3-4 volte al giorno, che puoi preparare comodamente a casa. Gli ingredienti sono: 5 cucchiai di crema base neutra, 10-15 foglie di menta tritate finemente (in alternativa, 4 gocce olio essenziale di Menta piperita o di Eucalipto), 3 gocce di olio essenziale di Ippocastano e 3 gocce di Ginepro.

Curiosità: la menta possiede un’elevata concentrazione di mentolo, perciò ha delle proprietà detossinanti e un’azione rinfrescante profonda. È, inoltre, un ottimo antibatterico e antistress naturale, rende la pelle più luminosa ed elastica.

Crema rinfrescante gambe e piedi: anti-cellulite

È scientificamente dimostrato che i benefici del freddo sulla pelle sono innumerevoli. In soli pochi minuti puoi creare un gel anticellulite effetto ghiaccio che rassoda, tonifica e rinfresca. Ti serviranno 2 cucchiai di caffè, 5 cucchiai di Aloe Vera gel, 4 gocce di olio essenziale di Eucalipto e 2 di Menta. Per realizzare l’effetto “frozen” devi lasciare riposare il composto per almeno 1 ora in frigorifero, o 15-20 minuti in freezer.

Crema rinfrescante gambe e piedi: quando applicarla

Bisogna applicare le creme rinfrescanti per le gambe massaggiando con cura, con movimenti circolari, per almeno 5-10 minuti. In questo modo, stimolerai e riattiverai la circolazione sanguigna.

Puoi conservare le tue creme bio fatte in casa in frigorifero, per un massimo di 3-4 giorni. Ecco perché è sempre meglio preparare piccole dosi, in base alla specifica zona da trattare.

Gambe gonfie: 5 creme rinfrescanti, perfette per l’estate

1. Goovi Legs On Top – Gel gambe rinfrescante e defaticante

Gel defaticante con il 97 % di ingredienti naturali, tra cui mentolo, escina, caffeina e rusco. Dona un effetto fresco intenso e una sensazione di leggerezza immediata. Perfetto da tenere in frigorifero per un boost di freschezza estiva.

2. Equilibra Gel Gambe Leggere

Gel al 96 % naturale con aloe vera biologica; formato pratico e prezzo accessibile. Studiato per un uso quotidiano e in caso di stress del microcircolo: tacchi alti, sovrappeso, indumenti costrittivi, sedentarietà, caldo intenso.

3. DuLac Omniven Gel Effetto Ghiaccio

Con diosmina, mirtillo e centella asiatica, questo gel rinfrescante dona sollievo immediato a gambe pesanti e caviglie gonfie. L’effetto freddo è potenziato dal mentolo, ideale da usare in estate o dopo giornate intense. Ottimo anche in caso di microcircolo rallentato.

4. Puressentiel Crema Freschezza Idratante Circolazione

Crema naturale con 17 oli essenziali, tra cui menta, lavanda e patchouli, perfetta per stimolare la microcircolazione e donare una sensazione di leggerezza alle gambe. Idrata, rinfresca e rilassa, con una texture piacevole e profumazione aromaterapica. Ottima da usare la sera o dopo una giornata in piedi.

5. Collistar Crio‑Gel Anti‑Cellulite a effetto freddo

La sensazione di freschezza, ispirata alla crioterapia, dona leggerezza alle gambe, mentre gli oli essenziali offrono benefici aromaterapici per vitalità e benessere. Minimizza le imperfezioni, stimola la microcircolazione e il drenaggio dei liquidi, previene, tratta e contrasta gli inestetismi.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Partecipando a diversi programmi di affiliazione se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.