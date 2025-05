La cellulite, quella che i medici chiamano “panniculopatia edemato-fibro-sclerotica”, non è solo un problema estetico. È una vera e propria condizione infiammatoria dei tessuti, causata da problemi al microcircolo e da un accumulo di liquidi nella pelle. E se la ignori, può peggiorare fino a portare a disturbi più seri, come l’insufficienza linfatica. Insomma, meglio agire subito. Come curare la cellulite? La prima arma efficace è la costanza, certo. Ma la strategia fondamentale per avere risultati duraturi è l’azione sinergica su vari fronti: alimentazione, movimento e beauty routine mirata.

Come curare la cellulite: muoviti, muoviti!

L’attività fisica, e soprattutto i training aerobici come la camminata a ritmo sostenuto, sono fondamentali per ridurre e prevenire la cellulite. Ma anche l’allenamento in palestra può aiutare. «Per chi soffre di buccia d’arancia funziona bene il metodo PHA (Peripheral Heart Action training)» suggerisce Natalia Mihailov, trainer a Bologna. «È un sistema di allenamento a circuito che alterna esercizi per la parte inferiore del corpo, per esempio squat con manubri, a esercizi per quella superiore, come i plank sugli avambracci e con torsioni, a recuperi brevi a ogni giro. Così mantieni il cuore attivo e stimoli la circolazione sanguigna e linfatica, riducendo la ritenzione idrica e scolpendo tutto il corpo». Usa sempre pesi moderati (per una principiante: massimo 2,5 kg per manubrio) e mantieni un battito cardiaco elevato, così da stimolare il metabolismo (sempre per una principiante, il range ideale è circa 108-135 battiti al minuto).

Affidati a una crema urto anticellulite

Per curare la cellulite in modo efficace, i cosmetici vanno applicati tutti i giorni, mattina e sera, magari abbinandoli un paio di volte alla settimana al dry brushing, la spazzolatura a secco della pelle che esfolia, dà sprint al microcircolo e, soprattutto, stimola il drenaggio linfatico. Se poi scegli il prodotto giusto, sicuramente noterai via via maggiori risultati: pelle più compatta e levigata, buccia d’arancia meno visibile. «Le formule cosmetiche più utili abbinano diversi principi attivi “specializzati” che lavorano in sinergia» precisa Leonardo Celleno, dermatologo e cosmetologo presidente AIDECO (aideco.org).

Come curare la cellulite: punta sugli ingredienti “sciogligrassi”

Tra i più potenti ingredienti che caratterizzano le formule contro la buccia d’arancia, ci sono quelli drenanti e lipolitici, come la caffeina e il fucus, e quelli stimolanti del microcircolo, come la centella asiatica e l’escina. Se si parla di leviganti e rassodanti, invece, c’è l’acido boswelico» spiega Celleno.

Tra i principi attivi più nuovi contro la cellulite adiposa funziona bene anche l’estratto della drosera ramentacea. Questa piccola pianta carnivora contiene antinfiammatori e antiossidanti, come i flavonoidi e i polisaccaridi adesivi (quelli che la pianta utilizza per intrappolare gli insetti) che, nelle formule cosmetiche, favoriscono la lipolisi, cioè la scomposizione ed eliminazione dei grassi.

Scegli il massaggio anticellulite giusto

Oltre ai prodotti e agli integratori giusti, non sottovalutare il potere dei massaggi. Se la tua è una cellulite edematosa, cioè di primo stadio, devi drenare i ristagni di liquidi e per questo è imbattibile il linfodrenaggio manuale. Molto efficace anche la pressoterapia con i gambali (per entrambi i trattamenti, è consigliato minimo un ciclo di 10 sedute). Se, invece, hai una pelle a materasso con nodulini ben visibili oppure una cellulite adiposa, meglio un massaggio rimodellante e drenante profondo. Ideale, in questo caso, è la maderoterapia (anche nella nuova versione leggermente rivista del metodo Maderocare, che verrà presentato al Rimini Wellness Festival 2025; info su maderoterapia.site). La tecnica utilizza attrezzini di legno, che stimolano in modo deciso la circolazione sanguigna e linfatica e rimodellano la silhouette (circa 60 euro a seduta, numero di sedute variabile, maderoterapia.it).

Tieni a bada gli zuccheri

Come e forse di più del sale, i troppi carboidrati semplici e lo zucchero raffinato aumentano l’infiammazione e, di conseguenza, le tossine, favorendo la ritenzione idrica, la cellulite e l’accumulo di grasso, soprattutto sul girovita. «Per fare “sugar detox“, prima di tutto non bisogna eccedere con la frutta e preferire quella che contiene antinfiammatori naturali. Come l’avocado, ricco di Omega 3; il mango con il lupeolo; ananas, papaya e pompelmo, vere miniere di bromelina, l’enzima che sconfigge edema e stasi venosa» spiega Arianna Venturoli, nutrizionista a Bologna. Altro tip: quando prepari i dolci, sostituisci lo zucchero con miele, uva passa, datteri o banane mature, ricche di potassio drenante.

Ma, soprattutto, preferisci sempre i carboidrati complessi e integrali, rispetto a quelli raffinati. «Sì a kamut, farro, riso, quinoa e grano saraceno: oltre a contenere tante vitamine e minerali, questi alimenti sono ricchi di fibre che rallentano l’assorbimento di grassi, zuccheri e altri nutrienti. Così, mantenendo più stabile la glicemia, freni l’accumulo di grasso e tieni a bada anche la cellulite» conclude la nutrizionista.

Prova i cosmo-leggings anticellulite

Per ottimizzare gli effetti delle creme anticellulite c’è un aiutino che funziona: i leggings e le culotte anticellulite. Questi capi “cosmetici” permettono, infatti, di continuare la body care contro buccia d’arancia e cuscinetti, di notte, di giorno e in diversi contesti: mentre ti alleni, in ufficio, quando sei in giro o quando ti rilassi a casa. Esistono diverse tipologie di cosmo-pants: ci sono i completini da palestra e tempo libero con una trama a onde tridimensionali che massaggia la pelle; quelli che, nelle fibre, hanno minerali incorporati in grado di assorbire il calore del corpo restituendolo sotto forma di raggi infrarossi, per drenare e rassodare; infine i pants che cedono alla pelle ingredienti rassodanti e anticellulite (come le alghe brune) e che creano un effetto sauna ottimo per smaltire liquidi e tossine. Sarà facile trovare quelli giusti per te.

La combo anticellulite che fa la differenza

Due trattamenti, un obiettivo per sconfiggere la cellulite (e non solo). Anche nei centri di medicina estetica Sanders Skin, la parola d’ordine è sinergia: ecco perché i medici, per ottenere risultati rapidi, consigliano di abbinare carbossiterapia e mesoterapia. La prima tecnica agisce con microiniezioni di anidride carbonica per stimolare la circolazione e tonificare i tessuti. La seconda, sempre tramite iniezioni indolori (l’ago è sottilissimo), sfrutta principi attivi che drenano, rigenerano e levigano. Il mix funziona, anche nei casi di cellulite più ostinata. E la pelle ritrova compattezza e tono (info: skinsanders.it).

Nel beauty: i prodotti anticellulite su misura

Prodotti anticellulite per i punti critici

Grazie all’alga rossa che stimola la lipolisi, Crema Punti Critici Rassodante Snellente di Biopoint (€23) modella addome, fianchi, interno coscia e braccia.

Il mix di caffeina incapsulata, pepe rosa e alga rossa di Réponse Body Slim-Instant di Matis (€55) riduce i cuscinetti.

La crema nera e vellutata Fuoco Riducente Ridensificante Corpo di Vagheggi (€79, in istituto) è arricchita con minerali vulcanici.

La morbida texture di Cell-Plus Crema-Gel Anticellulite di Bios Line (€26) si assorbe subito.

Formula naturale bruciagrassi effetto caldo per Beta-Burner Sculpting Treatment di Freshly Cosmetics (€29,95).

Prodotti anticellulite ad azione globale

Il trattamento a base di argille Defence My Body ReduxCell Fango Tonificante di Bionike (€40,50, in farmacia) agisce in 30 minuti e ha effetto potenziato.

Il Programma Urto Anticellulite da 21 giorni Cell Rewind di Dibi Milano (€79, in istituto) combina gel ad azione detox, emulsione rimodellante e crema levigante elasticizzante.

Cellulite Trattamento Spa Siero Notte Adiposità Localizzate di Rougj (€32, in farmacia) sfrutta i bioritmi notturni dei tessuti cutanei per rimodellare il corpo.

Dermolipid Crema Corpo di Cosmetici Magistrali (€35,50, in farmacia) con centella asiatica e caffeina migliora la compattezza della pelle.

Prodotti anticellulite effetto caldo-freddo

A rapido assorbimento, B Lift Gel Attivo Cellulite Effetto Ghiaccio di Syrio (€21,50, su qvc.it) tonifica e rassoda.

Il trattamento monouso Bendaggio Ultra Dren Cryo Tonic di FGM04 (€19,90) sfrutta ingredienti riducenti, effetto freddo e compressione.

Il trattamento corpo intensivo effetto caldo-freddo Hot&Cryo di Veralab (€35) abbina due texture per un’azione potenziata.

La texture fango freddo di Body Crio Slimming Gommage&Mud di Miamo (€16, in farmacia) leviga la pelle in 30 minuti di posa.

Gli attrezzini anticellulite

Per la maderoterapia fai-da-te c’è il massaggiatore di legno a sfera di Tuuli (€20,95, su tuuli-shop.com): di forma curva, scorre bene sulle gambe.

Raffreddato in frigo, Body Gua Sha in Quarzo di L’Occitane (€15) migliora la microcircolazione, sgonfia e tonifica.

Massaging Body Roller di Brushworks (€9,40, su Amazon) massaggia “impastando” la pelle.

