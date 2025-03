Con l’arrivo della primavera, la pelle delle gambe merita particolare attenzione, perché iniziamo a scoprirle dopo i mesi più freddi. Prendersene cura è essenziale per mantenerle toniche, lisce e luminose. Trattamenti mirati, come scrub esfolianti, idratazione profonda e massaggi drenanti, aiutano a stimolare la circolazione e a migliorare l’aspetto della pelle. Una beauty routine con i prodotti giusti, arricchiti con ingredienti naturali e nutrienti, può fare la differenza, donando alle gambe un aspetto sano e radioso. Ecco i nostri consigli.

Ricorri al laser per eliminare i capillari

Le venuzze a fior di pelle (teleangectasie) si formano a causa di una microcircolazione poco efficiente o di una cellulite trascurata e sono un problema estetico per tante donne che fanno fatica a esibire gambe nude anche con il caldo. Se vuoi eliminarle, questa è la stagione giusta. Oltre alle classiche terapie sclerosanti (almeno 3 sedute a distanza di un mese l’una d’altra; 150-350 euro l’una), puoi provare il laser a diodi, efficace se le teleangectasie sono poche e soprattutto di piccolo diametro. «Mirando con precisione i capillari, questa tecnica li chiude grazie alla coagulazione indotta dal calore» spiega Mariuccia Bucci, dermatologa. «Se, invece, hai come delle ragnatele di venuzze medio-sottili, sono più adatti i nuovi dispositivi che permettono di introdurre sottocute una fibra-laser sottile come un capello in grado di emettere radiazioni. Queste colpiscono sia l’interno del vaso sia l’esterno, in modo da chiudere tutti i capillari che formano la ragnatela» (una seduta da 700 euro circa per gamba).

Aggiungi una crema glow alla beauty routine

Una pelle setosa e luminosa fa sembrare più belle le gambe nude e aiuta a mimetizzare cuscinetti e buccia d’arancia. Per averla così, prova a creare l’effetto glassy skin. A cominciare dall’esfoliazione. Puoi farla anche tutti i giorni, se usi formule delicate che non interagiscono con i raggi Uv e, perciò, non rischiano di macchiare la pelle. Le più adatte sono a base di enzimi, acido mandelico o PHA (poli-idrossiacidi, tra cui acido lattobionico e gluconolattone). «Poi, sotto la crema idratante, applica mattina e sera un siero tonificante effetto glow (vanno bene anche quelli per il viso), per esempio con vitamina C» suggerisce la dermatologa Bucci. Altro stratagemma: stendi una BB o CC cream, così abbini l’azione uniformante del colore e quella nutriente della formula. Puoi anche sfruttare i poteri del make up: applica un illuminante sulle tibie per un effetto sculpting o un camouflage (correttore specifico per il corpo) per nascondere discromie e capillari evidenti.

La body routine per far belle le gambe? Prodotti esfolianti 2 e nutrienti. Ma anche trucchi illuminanti. Foto: Herve Leger Summer 2025 Launchmetrics/Spotlight

Passa alla depilazione dolce per gambe nude subito lisce

Se sulle gambe nude ci sono capillari in evidenza, lo strappo della ceretta è troppo traumatico. Soprattutto, se usi quella a caldo. L’alternativa dolce arriva dal Medio Oriente ed è la sugaring, la ceretta a base di zucchero: ecologica, bio e super economica, la puoi preparare anche da sola. Servono 1 bicchiere di zucchero di canna, 1 bicchiere d’acqua, il succo di mezzo limone, 2 cucchiaini di miele. Versa tutto in un pentolino antiaderente e fai sciogliere a fiamma dolce, miscelando. Quando inizia l’ebollizione, abbassa la fiamma e aspetta una decina di minuti prima di spegnere. Una volta che si è raffreddata, lavora la cera con le mani fino a ottenere una pasta malleabile da applicare direttamente sulla pelle. Un’alternativa altrettanto rapida, anche se meno duratura, è il rasoio. Scegline uno con strisce lubrificanti tra le lame e testina flessibile. Poi applica sempre un prodotto per ritardare la ricrescita dei peli.

Fai un massaggio specifico per le gambe

I migliori amici delle gambe sono i massaggi. Se hai una cellulite di primo stadio (molle, edematosa) o ristagni di liquidi, il top sono il linfodrenaggio manuale (minimo 10 sedute, circa 90 euro l’una) o la pressoterapia con i gambali (10-15 sedute, 70 euro l’una). Se, invece, la tua cellulite è più avanzata, con pelle a materasso e nodulini ben visibili oppure adiposa, meglio un trattamento più profondo, come la maderoterapia, eseguita con attrezzini di legno di faggio che stimolano la circolazione sanguigna e linfatica. Efficace se fatta da mani esperte (da 60 euro a seduta), puoi praticarla anche a casa con kit specifici che trovi online. In alternativa, c’è il massaggio palper rouler: manovre profonde e sinergiche (come rotolare tra le dita pieghe di pelle) che tonificano, sferzano la circolazione e sciolgono gli accumuli adiposi sottopelle, saturi d’acqua. Si parte con 2 a settimana per 1-2 mesi, poi si definisce il mantenimento (circa 90 euro a seduta).

Alleate insospettabili: le slingback. Quelle colore nude fanno sembrare le gambe più lunghe e slanciano la silhouette. Per assottigliare le caviglie, sono ok anche le décolletées con il cinturino e i tronchetti al malleolo, scollati a V sul collo del piede. Foto: Herve Leger Summer 2025 Launchmetrics/Spotlight

Applica sulle gambe i nuovi bendaggi drenanti

Se vuoi tonificare e drenare le gambe l’ideale sono i bendaggi specifici. Spesso utilizzati nei centri estetici da soli o durante la seduta di pressoterapia per aumentarne l’effetto, i bendaggi sono un rimedio sempre efficace per tonificare, rimodellare e alleggerire le gambe affaticate da ritenzione idrica e cellulite. «Si tratta di strisce monouso di tessuto leggero imbevute con sostanze snellenti, drenanti e tonificanti, come il fucus, la caffeina, il rusco, il ginseng o con un gel arricchito da fosfatidilcolina» spiega la dermatologa Bucci. A casa funzionano bene anche i bendaggi ad azione urto, ispirati ai trattamenti professionali (da 30 a 60 minuti di posa a seconda del prodotto). Certo ci vuole costanza ma, con un paio di applicazioni a settimana, ottieni risultati visibili: in un paio di mesi perdi qualche centimetro grazie al drenaggio, che migliora applicazione dopo applicazione.

I prodotti per gambe nude subito in forma

Dalla crema per sgonfiare all’integratore drenante, dalla crema glow alle bende da fare a casa, ecco i cosmetici che non devono mancare nella beauty routine per gambe nude a prova di shorts.

Doppia azione, drenante e vasoprotettrice, per l’integratore Leg Renew di Miamo (45 €, 30 compresse, in farmacia).

Venen Gel di Mivolis (2,99 €, da dm) allevia il senso di pesantezza delle gambe.

Super Model Body di Charlotte Tilbury (60 €, su charlottetilbury.com) è una crema corpo shimmer perfetta da applicare sulle gambe nude.

Un olio naturale che idrata e illumina subito le gambe: Glow Edition Body Oil di Freshly Cosmetics (29,95 €).

That Pink Set Barbie x Fler (54,90 €) contiene rasoio manuale con due lamette di ricambio, mousse depilatoria e body lotion per ritardare la ricrescita dei peli.

Beija Flor Elasti-BodyOil di Sol de Janeiro (52 €, su sephora.it e douglas.it) è un olio nutriente e illuminante.

Un gel idratante e sgonfiante effetto freddo: Sinecell Criogel Ultra Gambe di Vagheggi Phytocosmetici (48 €, in istituto e su vagheggi.com).

Bende monouso impregnate di sali naturali concentrati: Slim Me Bende di Veralab (77 €).

Boost Bandage di Reflower è un bendaggio per corpo monouso imbevuto con siero drenante (34,98 €, 2 pz., su qvc.it).

