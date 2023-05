N iente tabù per quanto riguarda la depilazione totale all'inguine ma una serie di consigli per valutare i vantaggi e gli svantaggi prima di "darci un taglio"

Decidere di fare la depilazione totale all'inguine comporta sempre tantissimi dubbi: farà male? Ne ho davvero bisogno? Qual è il metodo migliore?

Prima di vedere nel dettaglio i vantaggi e gli svantaggi della depilazione all'inguine, sfatiamo un mito: la depilazione ha esclusivamente vantaggi estetici. Non c'è altro motivo per cui abbia senso eliminare completamente i propri peli, sia nelle zone intime che su gambe e braccia.

La depilazione totale ha il vantaggio di farci sentire più pulite, in ordine e anche sexy, ma se mal realizzata, la depilazione inguine totale può portare con sè conseguenza davvero molto fastidiose.

Depilazione inguine totale: i PRO

Iniziamo vedendo quali sono i vantaggi nello scegliere una depilazione integrale all'inguine:

Maggiore sensazione di igiene : molte donne affermano che, la depilazione totale le fa sentire più pulite dandogli l'impressione di contrastare maggiormente i cattivi odori.

: molte donne affermano che, la depilazione totale le fa sentire più pulite dandogli l'impressione di contrastare maggiormente i cattivi odori. Aumento del piacere nel sesso: secondo la rivista Fractales le giovani appartenenti alla Gen Z e le Millennials preferirebbero la depilazione integrale in quanto migliora i rapporti sessuali permettendogli di ottenere il massimo piacere in modo molto più esplicito e diretto.

secondo la rivista Fractales le giovani appartenenti alla Gen Z e le Millennials preferirebbero la depilazione integrale in quanto migliora i rapporti sessuali permettendogli di ottenere il massimo piacere in modo molto più esplicito e diretto. Miglioramento estetico del corpo: come precedentemente affermato l'unico motivo per cui vale la pena soffrire ed estirpare tutti i peli pubici è quello di sentirsi più sensuali e avere maggiore sicurezza del proprio corpo. Soprattutto in estate, scegliere questo tipo di depilazione permette di indossare il bikini senza pensieri.

Depilazione inguine totale: i CONTRO

Gli svantaggi della depilazione integrale possono essere anche gravi, passando dalle più semplici irritazioni e arrossamenti alle più problematiche follicoliti.

Richiede più costanza : scegliere la depilazione integrale, che sia con rasoio, ceretta o crema depilatoria richiede un maggior mantenimento.

: scegliere la depilazione integrale, che sia con rasoio, ceretta o crema depilatoria richiede un maggior mantenimento. Consente la prolificazione dei batteri: rispetto a quello che si crede, ovvero che la zona intima sia più pulita senza peli, la loro assenza può creare gravi fastidi. I peli sono infatti termo-regolatori , gestendo il calore e l'umidità della zona inguinale.

rispetto a quello che si crede, ovvero che la zona intima sia più pulita senza peli, la loro assenza può creare gravi fastidi. I , gestendo il calore e l'umidità della zona inguinale. Favorisce le infezioni: in particolare la ceretta è tra i metodi più duraturi ma traumatici per la pelle. In una zona così delicata lo strappo può provocare gravi infiammazioni e infezioni, che possono addirittura condurre ad una follicolite.

Depilazione totale inguine: fa male?

È inutile nascondercelo: la depilazione totale all’inguine fa male. Lo strappo dei peli è abbastanza doloroso (soprattutto se avete una soglia bassa del dolore), in alcuni punti più di altri. E anche nei giorni successivi alla depilazione, potreste andare incontro a fastidi legati alla pelle irritata, come prurito e arrossamento dell’epidermide.

Depilazione totale inguine incinta

La depilazione totale dell’inguine durante la gravidanza è possibile e non rappresenta alcun pericolo per il nascituro. Attenzione però: per una serie di fattori legati alla gravidanza, come l’aumento del peso per esempio, la ceretta tende a essere avvertita come più dolorosa e il fastidio nei giorni successivi potrebbe essere più forte. Per questo il consiglio è di rivolgersi sempre a un’estetista qualificata e adottare tecniche più innovative, come la cera a freddo, che provocano meno dolore.

Ceretta, rasoio, crema: qual è il metodo migliore per la depilazione totale?

Dopo aver scoperto quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi della depilazione intima totale, ti starai domandando: quale metodo scegliere per ottenere un risultato perfetto.