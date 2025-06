Tra sandali, ciabattine e infradito, i veri protagonisti dell’estate sono i piedi. Bastano i primi caldi per dimenticarsi di calze e scarpe chiuse e vivere una stagione praticamente scalze. Certo però è importante prepararsi in anticipo e dedicare la giusta attenzione alla pedicure, anche fai da te. Dopo aver rimosso eventuali calli, ammorbidito i talloni screpolati ed esfoliato la pelle, non dovrai dimenticarti dello smalto. Puoi sbizzarrirti con vari stili e colori, adattandoli ai tuoi outfit e alle tue esigenze.

Prova le lemon nails

Il giallo è il colore dell’estate per eccellenza e quest’anno piace sulle mani e anche sui piedi. Le lemon nails sono perfette per la tua pedicure estiva e ti garantiscono un tocco estroso e divertente. Puoi scegliere una tonalità opaca per mitigare l’effetto, oppure liberare tutta la tua energia con un colore lucido e squillante.

Elegante con le butter nails

A metà tra il giallo e il bianco, il color burro è stato tra i trend primaverili per le mani. Perché non sfoggiarlo anche nella pedicure estiva? Cremoso, sofisticato, sensuale… è una scelta ideale per te che non vuoi perdere la classe nemmeno in spiaggia. Abbinato a una manicure sulla stessa tonalità sarà sicuramente una scelta vincente.

Pedicure al latte di cocco

Per far risaltare la tua abbronzatura, potresti provare le cocconuts nails. La tecnica consiste nel passare sulle unghie uno smalto lattiginoso, che ricordi l’interno della noce di cocco, e concludere con un finish glossy. Non creando stacchi netti con il colore della pelle, la tua tintarella risulterà enfatizzata. Una scelta ideale per una pedicure estiva minimal ma d’effetto.

Lo smalto nelle sfumature del rosso

Sexy e audace, lo smalto rosso è un grande classico che non passa mai di moda. In estate per la tua pedicure puoi scegliere sfumature che vanno dal fuoco oppure il corallo: entrambi freschi ma chic, e che inoltre mettono in risalto l’abbronzatura. Niente però vieta di orientarti su shade più scure, come ad esempio il bordeaux e il borgogna, protagonisti delle stagioni passate e ancora sulla cresta dell’onda.

Smalto perlato per la pedicure

Lo smalto dall’effetto perlato è l’ideale se vuoi una pedicure che sia raffinata. Scegli una tonalità di bianco o leggermente rosata, che lasci una leggera trasparenza sull’unghia. Può rivelarsi anche una scelta strategica visto che uno dei vantaggi è che non evidenzia troppo la forma dell’unghia e si adatta perfettamente anche a quelle più corte. Inoltre maschera eventuali imperfezioni.

Pedicure ombré

Gli smalti di tinte differenti che sfumano e che si perdono l’uno nell’altro senza stacchi netti sono strategici per una pedicure che sia chic ma allo stesso tempo naturale. Preferisci l’abbinamento di tonalità delicate, come quelle del bianco o del rosa, ma se te la senti di osare puoi sperimentare anche accoppiate più insolite. Sta a te poi decidere se concludere con un finish glossy o opaco.

Lo smalto Rosa guava

Il rosa guava, con le sue sfumature calde e aranciate, è l’ideale per la stagione calda e soprattutto questa estate è di tendenza. Protagonista dei make-up, è perfetto anche per le unghie. Provalo su quelle dei piedi con uno smalto di questo colore, per ottenere una pedicure sobria e di classe ma con il giusto tocco di brio.