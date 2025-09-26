Il miele è ricco fruttosio, nonché di una quantità rilevante di vitamine e minerali che vengono assorbiti rapidamente dai capelli. In questa guida, passo dopo passo, vedremo alcune indicazioni utili su come usare nel migliore dei modi il miele per la bellezza dei capelli, talvolta mescolandolo con altri ingredienti.

I benefici del miele per i capelli

I capelli rappresentano per ognuno di noi un bene molto prezioso. Ecco perché, quando ancora si è in tempo, occorre preservarli con cura ed attenzione. Il miele può davvero rappresentare una sostanza adatta alla cura del cuoio capelluto, in quanto dispone di numerose proprietà protettive. Il miele, infatti, dispone di proprietà idratanti, ricostituenti, rigeneranti e nutrienti. Il miele, inoltre, rappresenta una sostanza che è in grado di riattivare la micro circolazione, stimolando la produzione di cheratina ed influendo direttamente su questa. In questa guida vogliamo illustrarvi come utilizzare il miele sui capelli. Un rimedio naturale davvero assai efficace.

Miele per capelli sfibrati

Il miele è prima di tutto un ottimo trattamento per risolvere il problema inerente ai capelli sfibrati. Procurarsi dunque un contenitore, mescolare il miele assieme ad un tuorlo d’uovo e ad un avocado, fino a quando tutti gli ingredienti non saranno ben amalgamati. Applicare quindi il tutto sull’intero cuoio capelluto e lasciare agire per un tempo variabile da un minimo dieci minuti sino ad un massimo di mezz’ora. Risciacquare poi con l’acqua calda. Detta procedura va effettuata almeno due volte alla settimana.

Miele per capelli secchi

Il miele è ideale anche nel caso in cui si abbiano i capelli secchi. Anche in questo caso ci si deve procurare un contenitore per metterci all’interno il miele e due cucchiai di olio extravergine d’oliva. L’olio d’oliva, una volta applicato sui capelli, svolge una benefica e duratura funzione protettiva, preservando il cuoio capelluto dalla consistente aggressività degli agenti atmosferici. Tutti e due gli ingredienti andranno mescolati molto bene, fino a fargli assumere una consistenza piuttosto pastosa.

Successivamente si dovrà applicare il composto ottenuto sui capelli bagnati, aiutandosi con un cucchiaio se necessario, e massaggiare per alcuni minuti. Il massaggio dovrà risultare delicato, facendo in modo di premere accuratamente il cuoio capelluto allo scopo di stimolare la circolazione sanguigna. Lasciare poi agire il tutto per il tempo massimo di venti minuti, quindi risciacquare con acqua tiepida e procedere con il normale shampoo. Se si vuole un effetto più duraturo, si può fissare la maschera con una pellicola trasparente, che dovrà risultare molto aderente.

Miele per i capelli che cadono

Per i capelli deboli o comunque che tendono a cadere, il miele è molto efficace. Mescolare in un contenitore tre cucchiaini di miele assieme ad altrettanti di olio extravergine d’oliva più un cucchiaino di cannella in polvere. Massaggiare il composto ottenuto sul cuoio capelluto per massimo dieci minuti e poi rimuovere il tutto utilizzando sia shampoo che acqua. Tale trattamento, se utilizzato regolarmente, riattiverà la crescita di capelli, ragione per cui è particolarmente indicato anche per tutti coloro che soffrono di calvizie.

Miele per capelli grassi

Anche per tutti i casi di capelli grassi è vivamente consigliato l’utilizzo del miele, in quanto i benefici dello stesso permettono di ottenere una chioma a dir poco perfetta e lucente, semplicemente unendo il miele con il succo di limone. Questi due ingredienti andranno mescolati sino a quando non si otterrà un composto piuttosto omogeneo. Applicare sul cuoio capelluto e massaggiare con la punta delle dita. Attendere circa cinque minuti affinché questo trattamento possa avere effetto, quindi rimuovere il tutto semplicemente risciacquando.

Maschera miele e olio di mandorle

Un’altra maschera davvero efficace per i capelli è quella che si può realizzare con miele e olio di mandorle.

Occorrente

3 cucchiai di miele

2 gocce di olio essenziale alle rose

2 cucchiai di olio di mandorle

ciotola in vetro

asciugamano

shampoo delicato

Procedimento

Versate gli ingredienti all’interno di una ciotola, possibilmente di vetro. Mescolate i tre prodotti, fino a realizzare un composto abbastanza fluido. Qualora tale composto vi sembrerà eccessivamente liquido, potrete aggiungere ancora un solo cucchiaio di miele. Il composto così realizzato andrà poi collocato a bagnomaria per renderlo leggermente tiepido. Dopo che il composto di miele ed oli essenziali si sarà intiepidito per bene, passate all’applicazione sui capelli.

Il cuoio capelluto dovrà essere umido (quindi, precedentemente lavato con uno shampoo molto delicato). L’applicazione si effettua con un cucchiaino, versando con questo il composto sui capelli e frizionando poi con la mano tutte le zone della testa. Dovrete poi lasciare agire per circa 20 minuti, proteggendo i capelli con un asciugamano, in modo che il composto non coli eccessivamente. Trascorso il tempo indicato, togliete l’asciugamano e lavate i capelli in modo da eliminare il miele e le altre sostanze precedentemente applicate. Procedete poi con l’asciugatura del capello.

Ad operazione terminata, vi accorgerete immediatamente di quanto i vostri capelli saranno diventati lucenti, morbidi e delicatissimi al tatto. L’utilizzo del miele da applicare sui capelli rappresenta anche un efficacissimo metodo per evitare che i capelli si spezzino. Vi raccomandiamo infine di non conservare il miele e gli oli essenziali per un periodo superiore a un giorno e di consumare dunque l’intero prodotto in una sola applicazione.

Maschera miele e tè

L’azione combinata di miele e tè verde è un’ottima alleata per la salute del cuoio capelluto.

Occorrente

tè verde 2 bustine

miele 2 cucchiai

cuffia da bagno

fermagli

acqua q.b.

eventualmente aceto di mele

qualche goccia di olio essenziale di bergamotto

Procedimento

Iniziamo col mettere a bollire in un pentolino di medie dimensioni un poco d’acqua, quando l’acqua bollirà aggiungiamo il tè e 2 cucchiai di miele, mescoliamo il tutto con un mestolo di legno e lasciamo cuocere l’infuso ancora per un paio di minuti, fino a quando il miele non si sarà completamente sciolto. Se lo gradiamo, possiamo aggiungere al nostro infuso qualche goccia di olio essenziale di bergamotto, di limone o di mandarino.

È anche possibile aggiungere un poco di fiori secchi, come per esempio quelli di camomilla, filtrando poi l’infuso ottenuto in una ciotola di medie-grandi dimensioni. Una volta che l’infuso è freddo, applichiamolo sui capelli, bagnando per bene il capo in maniera omogenea. Nel caso abbiamo i capelli lunghi, fissiamoli con un fermaglio o facciamo la classica pettinatura a coda di cavallo e poi indossiamo una cuffia da bagno. Se non abbiamo a disposizione la cuffia, possiamo avvolgere i capelli in un poco di pellicola trasparente.

Dopo circa trenta minuti, possiamo togliere la cuffia e lavare i capelli sotto l’acqua tiepida, se lo gradiamo, possiamo utilizzare anche un poco di aceto di mele per lavarli. A causa dello smog e delle condizioni metereologiche spesso avverse, è molto importante curare quotidianamente i nostri capelli, cercando di utilizzare su di essi prodotti che li sappiano rispettare a dovere senza danneggiarli. È quindi importante eseguire degli impacchi naturali sui capelli per almeno 2-3 volte a settimana, in questo modo non solo risparmieremo molto denaro nell’acquisto di prodotti costosi in commercio, ma avremo la certezza di nutrire in profondità i nostri capelli e di irrobustirli.

