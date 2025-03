Pelle liscia, morbida, senza una ruga? Combattere i segni del tempo non si può, però si può migliorare la pelle, attenuare le rughe ed evitare nuove imperfezioni, con gli oli essenziali. In questa guida vediamo come usare alcuni di questi doni che la natura ci offre. Dove troviamo questi oli miracolosi? In erboristeria, in farmacia e nei negozi specializzati in omeopatia. Ricorda che gli oli essenziali per il viso vanno sempre diluiti con altre sostanze (acqua o altri oli vegetali) prima di applicarli sulla pelle.

Oli essenziali per la pelle

Molti sono gli usi degli oli essenziali, uno in particolare riguarda la pelle; infatti essi sono assai utili per curare in modo profondo e per idratare la nostra pelle. Si applicano sulla cute interessata in piccole quantità e per miscelarli e farli assorbire per una maggiore idratazione, si consigliano dei massaggi rilassanti. Possono essere anche aggiunti ai bagni schiuma oppure a lozioni specifiche per il tuo bagno caldo, usando una essenza in particolare o mischiando vari aromi. Con accortezza è bene verificare se la tua pelle sopporta l’olio essenziale scelto oppure presenta problematiche allergiche o altro. La pelle assorbe molto facilmente questi prodotti e per essere più efficaci e duraturi si ricorda di mettere sul palmo della mano qualche goccia di olio (da 1 a 4), o diluirlo con altri oli vegetali, e cominciare con un lieve massaggio iniziando dalle tempie e proseguendo dietro il collo per poi proseguire lungo tutto il corpo.

Oli essenziali per la pelle del viso

Grazie agli oli essenziali soprattutto la pelle del viso sarà più idratata e liscia.

Ogni olio essenziale ha delle particolari caratteristiche che si adattano a diversi tipi di pelle. Esistono oli che levigano la pelle e alleggeriscono l’effetto marcato delle rughe, come l’olio di rosa o di geranio che sono indicati anche le pelli particolarmente secche e poco idratate.



Se invece la tua pelle ha delle piccole macchie scure dovute all’età, gli oli essenziali a base di limone sono ideali. In caso di couperose o di rosacea, è bene scegliere oli alla camomilla o alla carota. L’olio essenziale di camomilla allevia anche alcune irritazioni cutanee, come le scottature, le dermatiti e le scottature causate da lunghe esposizioni al sole. Vediamo nel dettaglio tutti gli oli essenziali migliori per la pelle del viso.

Olio essenziale alla lavanda

Di oli essenziali, ne esistono diverse tipologie che possono essere classificate in base alle esigenze della propria pelle. Tra gli oli disponibili per prendersi cura della propria pelle, è possibile utilizzare il classico olio di lavanda. Questo particolare olio, è perfetto per alleviare la pelle da fastidi come pruriti, rossori o gonfiori causati da punture di insetto, ma anche come olio perfetto per eliminare l’acne dal viso.

Olio essenziale al rosmarino

Un altro olio essenziale molto diffuso e molto utilizzato per i benefici della pelle, è l’olio essenziale al rosmarino. Se hai la pelle del viso con i pori molto dilatati, non c’è miglior rimedio che utilizzare questo particolare olio, che grazie alle sue proprietà astringenti, ha un ottimo effetto tonico sulla pelle del viso.

Olio essenziale al gelsomino

Per chi ha problemi di prime rughe sulla pelle del viso, è possibile anche utilizzare un olio essenziale al gelsomino. Oltre ad eliminare le screpolature del viso, l’olio essenziale al rosmarino, si è dimostrato perfetto per tonificare la pelle ed eliminare le prime rughe dal volto. Puoi applicare mattina e sera qualche goccia di questo prodotto sulla pelle del viso per avere dei benefici.

Olio essenziale al limone

Anche l’olio essenziale al limone, si è dimostrato un ottimo prodotto da applicare sul viso per chi ha problemi di acne o di brufoli sulla pelle. Grazie alle proprietà astringenti e soprattutto disinfettanti, questo prodotto è perfetto per una pulizia del viso molto accurata e per eliminare le piccole cicatrici.

Olio essenziale alla camomilla

Per chi ha la pelle molto sensibile e non può utilizzare cosmetici e prodotti che possono rovinare il viso, è possibile sostituire ogni crema idratante con un ottimo olio a base di camomilla. L’olio essenziale alla camomilla, è perfetto per attenuare tutte le infiammazioni e i rossori della pelle del viso. Applicate questo prodotto mattina e sera.

Oli essenziali per l’acne

Si potrebbe immaginare che gli oli essenziali non siano adatti per le pelli particolarmente grasse e tendenti all’acne, invece alcuni oli specifici sono addirittura curativi e lenitivi. Invece di utilizzare prodotti con sostanze chimiche e nocive a lungo andare per la nostra pelle, il tea tree, oil un olio essenziale derivante dalla melaleuca, è utile per molti problemi della cute come l’acne e anche l’herpes labiale perché contiene il perossido di benzoile. Il tea tree oil lo possiamo spalmare direttamente sulla parte interessata oppure diluirlo con del miele o dell’aloe vera. Contro l’herpes, invece, appena vediamo una piccola ferita presentarsi sulle labbra, basterà mettere una piccola goccia su una garza e usarlo per almeno tre/quattro volte al giorno ed il sollievo si vedrà già dopo il primo giorno. Anche gli oli di geranio o di bergamotto hanno proprietà antibatteriche e antiinfiammatorie.

Oli essenziali contro le rughe

Come abbiamo visto, gli oli essenziali sono degli alleati contro le rughe. Scopriamo quali utilizzare per combattere queste imperfezioni della pelle del viso.

Olio essenziale di Neroli

L’Olio essenziale di Neroli ha proprietà rilassanti, calmanti, rigeneranti, ed è usato in svariati modi per la cura della persona. Nel nostro caso può essere aggiunta qualche goccia a una crema idratante semplice oppure usato come maschera antirughe: 1 albume d’uovo,1 cucchiaio di miele e 2 gocce di olio essenziale di neroli. Stendi sulla pelle del viso ben pulita e aspetta che il composto indurisca, risciacqua con acqua tiepida.

Olio essenziale di salvia sclarea

Questo olio ha varie funzioni: rilassante, equilibrante, deodorante, espettorante, depurativo e cicatrizzante. Restringe i pori e regola la produzione di sebo, dando tono alla pelle rendendola soda e liscia. Come usarlo: in un vasetto da 50 g. di crema idratante semplice, aggiungiamo 10 gocce di olio essenziale di salvia e 10 gocce di un altro tipo di olio che fa al caso nostro. Usare mattina e sera.

Olio essenziale di sandalo

L’olio di sandalo è conosciuto per le sue proprietà antisettiche, oltre che per la pelle è un ottimo coadiuvante per problemi intimi, influenza e tosse. Come antirughe, mescola qualche goccia in acqua calda e massaggia il viso ben pulito fino ad assorbimento.

Olio essenziale di geranio

L’olio essenziale di geranio è molto usato nella cosmetica perché può essere applicato ad ogni tipo di pelle, idrata e migliora la circolazione sanguigna. Adatto a pelli mature, questo è un metodo per usarlo al meglio: 50 ml di olio di Jojoba, 10 gocce di olio di geranio, 2 gocce di olio di Neroli, 3 gocce di olio di Sandalo e 3 gocce di olio di Ylang- ylang. Massaggia delicatamente e troverai giovamento già dopo poche applicazioni.

Olio essenziale di mirra

Impiegato dai tempi più antichi in medicina, questo olio essenziale ha proprietà toniche, stimolanti, balsamiche e antisettiche. Può servire per bronchiti e influenze, per stomatiti e screpolature della pelle. Nella sua funzione antirughe basta aggiungerne 3 gocce a una crema “neutra” o alla calendula, si applica su viso e collo massaggiando dal basso verso l’alto delicatamente. Se ne può fare anche una maschera, aggiungendone 3 gocce a 1 cucchiaino di tuorlo d’uovo, 1 cucchiaino di miele, 1 cucchiaino di mandorle dolci, olio di rosa mosqueta oppure di avocado. Mescoliamo bene e applichiamo sul viso pulito per 15 minuti. Si risciacqua con acqua tiepida.

