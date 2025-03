Esistono dei piccoli accorgimenti che vengono in nostro soccorso per dar volume e, allo stesso tempo, rinforzare i capelli fini. Vediamo quali.

Capelli fini

Le cause dei capelli fini sono varie. A volte sussistono motivazioni genetiche, in altre incidono fattori come alimentazione e stress. Ma anche l’attenzione che riservi allo styling, ovvero al corretto uso del phon. Trattamenti aggressivi, infatti, spesso indeboliscono il capello assottigliandolo: il consiglio per voluminizzare la chioma, innanzitutto, è di lavarla usando i prodotti adatti, ma ci sono altri accorgimenti che possiamo seguire. Vediamoli insieme.

Scegli lo shampoo giusto

La prima cosa da fare è scegliere uno shampoo adeguato, per capelli fragili o neutro e rinforzante. C’è poi lo shampoo secco. Al contrario di ciò che in tanti pensano, lo shampoo secco non appesantisce la chioma ed è invece un valido alleato per rivitalizzare e dare volume. Il segreto sta nel modo in cui viene applicato.

I capelli vanno divisi in due sezioni e lo shampoo vaporizzato alla radice, lasciandolo agire per qualche minuto prima di massaggiare la cute ed eventualmente spazzolare i capelli per eliminare il prodotto in eccesso.

Capelli fini, come rinforzarli: balsamo

Allo stesso modo, fate attenzione anche al balsamo che acquistate. Se i capelli fini sono anche secchi servirà un balsamo per nutrirli e districarli. Ma bisogna prestare attenzione all’uso del balsamo, perché tende ad appesantire il capello fine, facendolo apparire piatto. Se potete, evitate dunque il balsamo. Ma se davvero sentite di non poter rinunciare, non usatelo a ogni lavaggio e limitatevi ad applicarlo solo sulle punte per districare la chioma.

Usa spray e mousse

Sì, invece, a spray e mousse voluminizzanti. Applicateli alla radice quando i capelli sono ancora bagnati e subito prima dell’asciugatura, in modo da renderli più corposi. In commercio ne esistono alcuni dedicati ai capelli fini, che non lasciano residui e li rendono lucenti in modo naturale.

Capelli fini, come rinforzarli: asciugatura

È importante, poi, asciugare i capelli nel modo giusto per non stressarli. Evitate di sfregarli con la salvietta e limitatevi a tamponare l’acqua in accesso. Successivamente, mettetevi a testa in giù e procedete con l’asciugatura a media temperatura partendo dalle radici. Questa posizione conferirà volume alla vostra chioma. Quando i capelli sono quasi del tutto asciutti, per ottenere un bell’effetto mosso, posizionate i bigodini in testa e teneteli in posa fino a completa asciugatura. Otterrete capelli setosi, lisci e con nuovo volume.

Lo styling

Se non volete appesantire i capelli, evitate l’uso di cere, oli e gel fissanti e preferite lacche leggere che aiutano a mantenere la chioma in ordine, ma senza compromettere il volume creato.

Il capello fine rende meglio se viene reso liscio e il risultato migliore si ottiene usando la piastra oppure la spazzola. Se invece volete osare con uno styling mosso, utilizzate il ferro arricciacapelli dal diametro grande e create ampie onde, infine, aprite le ciocche con un pettine a denti larghi.

Capelli fini, come rinforzarli: alimentazione

Anche l’alimentazione è importante per rinforzare i capelli. Optate per una dieta ricca di ferro, rame e zinco. Consumate quindi tanta frutta secca, pesce, lenticchie e spinaci.

Capelli fini, come rinforzarli: cheratina

Potete anche recarvi dal parrucchiere e chiedere un trattamento alla cheratina per capelli fini. I vostri capelli verranno nutriti in profondità e acquisteranno subito luminosità.

