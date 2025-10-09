Delicato e lenitivo, l’amido di riso ha un’azione rinfrescante e detergente sulle pelli più sensibili dei bambini. Purifica il viso da antiestetici brufoli e punti neri, riequilibrando l’eccessiva produzione di sebo. Ottimo shampoo secco per capelli, viene anche impiegato per ridurre i fastidi da punture di insetto e le abrasioni da rasatura. È facilmente reperibile in tutte le erboristerie e nei negozi di prodotti gluten free e biologici. Ma ecco tutte le proprietà beauty dell’amido di riso.

Amido di riso

L’amido di riso si ricava dal riso prima ammorbidito, poi macinato; l’amido viene poi separato ed essiccato, prima di essere polverizzato. Il tipo di amido che di solito si trova nei supermercati è in realtà amido modificato: per ottenere i benefici migliori dalle sue virtù di alleato di bellezza bisogna acquistare l’amido di riso purissimo, che si trova in erboristeria. L’amido è, prima di tutto, un potente antinfiammatorio, utile a calmare irritazioni e arrossamenti anche su pelli sensibili, come quelle di bambini e neonati. Vediamo quindi tutte le proprietà beauty dell’amido di riso e scopriamo come utilizzarlo.

Proprietà beauty dell’amido di riso

Antinfiammatorio, lenitivo e purificante: l’amido di riso è un vero alleato per la salute della pelle.

Proprietà antinfiammatorie

Le lavande di acqua e amido di riso sono molto utili per parti del corpo facilmente irritabili come le ascelle e la zona genitale. Dall’azione idratante e rinfrescante, questo prodotto calma le irritazioni da rasatura o depilazione, l’orticaria, le punture d’insetto e le dermatiti. In caso di irritazioni della pelle, un rimedio estremamente semplice ed efficace consiste nel portare a ebollizione un pentolino d’acqua, versare un cucchiaio di amido di riso, spegnere il fornello e lasciare intiepidire. Poi, basta applicare l’amido di riso sulla pelle con delle garze, lasciarlo agire per una mezz’ora, poi rimuovere le garze e asciugare senza risciacquare.

Proprietà lenitive sulla pelle dei bambini

Dalla consistenza di una cipria, l’amido di riso ha proprietà lenitive sulla pelle sensibile dei bambini. Con azione antinfiammatoria e calmante, si scioglie facilmente in acqua, senza creare grumi. Delicato sui neonati, riduce arrossamenti da pannolino, irritazioni e prurito. Aggiunto all’acqua del bagnetto sostituisce i comuni detergenti schiumosi spesso aggressivi. Per i neonati, sono in vendita speciali confezioni di amido di riso profumato, da usare dopo il bagnetto

Proprietà purificanti sulla pelle grassa

L’amido di riso ha proprietà purificanti sulla pelle grassa. Per uno scrub delicato leggermente granuloso, mescolare in una ciotola 1 cucchiaio di amido e 2 cucchiaini di acqua. Applicare il composto sul viso ben deterso con movimenti lenti e circolari. Lasciare in posa per 10-15 minuti circa. Quindi rimuovere con acqua tiepida. La pelle troverà il suo naturale equilibrio, riducendo gradualmente il sebo in eccesso.

Proprietà purificanti sui capelli grassi

L’amido di riso ha proprietà purificanti sui capelli grassi. Ideale come shampoo secco d’emergenza, va distribuito in piccole quantità sulle radici. Massaggiare velocemente in modo che assorba il sebo in eccesso. Lasciare agire per qualche minuto. Quindi, rimuovere con una spazzola dalle setole morbide. In pochi istanti la chioma sarà brillante, vaporosa e senza tracce di unto.

Ottimo detergente

Come si può facilmente immaginare, l’amido di riso è un ottimo detergente, e promette di migliorare, con un uso costante, l’elasticità e la morbidezza della pelle. Per l’uso nella vasca da bagno, la quantità varia dai 200 ai 500 grammi. L’aggiunta di qualche goccia del vostro olio essenziale preferito renderà il bagno ancora più profumato e rilassante.

Maschera anti-età

Unendo un cucchiaino di amido di riso a una carota bollita e frullata si ottiene invece un’ottima maschera antietà, con effetto nutriente e illuminante anti-fatica. Questa maschera va applicata e lasciata agire per circa mezz’ora. Una soluzione ancora più semplice per una maschera detergente si può ottenere con un cucchiaio di amido di riso e tre cucchiai di yogurt bianco intero: bastano 15 minuti di posa e un accurato risciacquo alla fine dell’applicazione.

Altri usi dell’amido di riso

Non solo nella beauty routine: l’amido di riso può essere impiegato in altri ambiti. Per esempio, un altro uso industriale dell’amido di riso consiste nell’ampio impiego che ne viene fatto nella preparazione delle ciprie; diverse case cosmetiche hanno prodotto ciprie all’amido di riso, che vantano virtù idratanti in aggiunta alle capacità cosmetiche. L’amido di riso, inoltre, viene impiegato in cucina per preparazioni anche senza glutine e vegane. Sostituisce egregiamente le uova e la farina di frumento. Vanta proprietà addensanti per dolci e creme. Rende le torte ed i prodotti da forno più leggeri e soffici, favorendo la lievitazione. In caso di difficile reperibilità, l’amido di riso si può sostituire con l’amido di mais o maizena, la farina di riso o la fecola di patate.