Gli auguri di compleanno per una figlia o un figlio che festeggiano gli anni, le frasi più belle da dedicare per celebrare questo giorno speciale

Auguri di compleanno per una figlia o figlio

Gli auguri di compleanno per una figlia o un figlio sono molto importanti (forse anche più del regalo di compleanno). La vita dei genitori ruota sempre attorno ai figli e questo perché, semplicemente, da quando fanno capolino nel mondo o nella vita di mamma e papà in qualsiasi modo scelgano, diventano immediatamente quanto di più caro ha una coppia che ha deciso di avere dei figli.

In questa raccolta troverai tantissime frasi per gli auguri di compleanno per una figlia o un figlio, da dedicare ai nostri piccoli (anche quando sono diventati ormai grandi), nel loro giorno speciale. Ecco tante frasi belle per il giorno del compleanno.

Auguri di buon compleanno figlia o figlio

Ogni anno il giorno del compleanno di un figlio è una festa anche per i genitori. Inutile dire che il ricordo di quanto questa nuova vita è arrivata per cambiare la loro, risveglia in mamma e papà tantissimi pensieri bellissimi e teneri. A partire dagli auguri per il primo compleanno, ogni anni bisogna tenere pronte delle frasi per dire buon compleanno!

Buon compleanno alla piccolina di casa, la nostra figlia adoratissima

Buon compleanno, figlia mia, che questo giorno sia speciale

Buon compleanno alla mia figlia preferita e non perché sei l'unica

Buon compleanno a te che sei mio figlio, stai proprio diventando grande

Buon compleanno a te che sei mia figlia e che ormai hai un bel paio di ali per volare

Buon compleanno, sei mio figlio e mi rendi ogni giorno più orgogliosa

Buon compleanno figlia mia, grazie per aver completamente trasformato la mia vita

Buon compleanno, sono così felice di averti come figlia!

Buon compleanno, un figlio come te mi riempie davvero la vita!

Buon compleanno, sei una figlia speciale e da quando ci sei hai reso la mia vita unica

Auguri di buon compleanno per una figlia lontana

I figli crescono e partono. Spesso si allontanano per motivi di studio, a volte restano all'estero anche a lavorare, o magari si mettono in viaggio per vivere qualche incredibile avventura. Può capitare quindi di dover fare loro gli auguri di compleanno quando sono lontani, qui trovate alcuni auguri di compleanno simpatici da dedicare a chi è lontano, li potete quindi usare anche come frasi di Whatsapp o frasi per Instagram

Tanti auguri di compleanno, sei lontana e ci manchi, ma sappiamo che stai inseguendo il tuo sogno: vivilo fino in fondo

E' così strano non averti qui nel giorno del tuo compleanno, ma siamo contenti perché ti sappiamo felice: tanti auguri piccola!

Buon compleanno! Anche se non sei con noi a casa come sempre, ti pensiamo e ti mandiamo tantissimi baci!

Tanti auguri di buon compleanno! Ci manca non poterti fare gli auguri abbracciandoti dal vivo, ma speriamo che i nostri pensieri ti arrivino

Auguri di buon compleanno, anche se non sei fisicamente qui, noi ti sentiamo più vicina che mai

Buon compleanno a te che sei la nostra figlia amatissima, partita per farsi strada nel mondo

Auguri di buon compleanno, a volte è difficile avere una figlia lontana, per esempio oggi che vorrei farti gli auguri di persona, ma ti immagino felice e sono contenta anche io

Buon compleanno, tanti auguri: sei partita e non ti sei più fermata, brava! Continua così

Auguri per il tuo compleanno, sei volata tanto lontano farfalla mia, e spero che tutto l'affetto che provo ti raggiunga lì dove sei

Buon compleanno a mia figlia, la vera viaggiatrice di famiglia, che oggi è lontana ma che è sempre qui con noi

Da una mamma a una figlia

Gli auguri di compleanno di una mamma a una figlia sono sempre speciali, come è speciale il legame che le unisce. Per questo, a volte, si può avere voglia di mandare un messaggio personale e di scrivere degli auguri di buon compleanno confezionati proprio per la propria figlia. Ecco qualche suggerimento

Auguri di compleanno dalla tua mamma, che ti vuole bene e ti pensa sempre

Buon compleanno alla mia bambina, lo so che sei grande per essere chiamata così, ma che ci posso fare se per me sei sempre un cucciolo?

La tua mamma ti manda tanti auguri di compleanno, ti voglio bene! Passa una giornata splendida

Non vedo l'ora di farti gli auguri di compleanno di persona, figlia mia, intanto accontentiamoci di questo messaggio

Spero che questi auguri di compleanno siano i primi che ricevi! Tanti auguri dalla tua mamma

Buon compleanno, tanti auguri figlia mia, ti voglio tanto bene e ti mando un mondo di baci

Che questa sia per te una giornata speciale, tanti auguri di compleanno: la tua mamma ti copre di bacini

Lo so che gli auguri di compleanno della tua vecchia mamma non sono come quelli del moroso, ma di sicuro sono i più sinceri!

Auguri di buon compleanno alla mia piccola, ti porto sempre nel mio cuore

Tanti auguri alla mia adoratissima figlia, lo so che ti vergogni quando faccio vedere quanto sono orgogliosa di te, ma non posso farci nulla: ti voglio troppo bene

Auguri di compleanno per una figlia di 16 anni

L'adolescenza, si dice, è un'età ingrata e lo è sia per i figli che per i genitori, che si trovano a seguire l'evoluzione e la crescita senza nessun libretto di istruzione che li guidi. 16 anni sono un compleanno simbolo, si esce definitivamente dalla pre-adolescenza e si comincia a diventare grandi davvero, questi auguri di compleanno per la figlia di 16 anni ti aiuteranno a farle capire quanto le vuoi bene! Se tua figlia o tuo figlio stanno per spegnere le fatidiche candeline della maggiore età, leggi anche gli auguri di compleanno per i 18 anni.

16 anni sono un'età bellissima, goditela fino in fondo!

Ti sai facendo proprio grande, mi pare ieri che eri minuscola e oggi hai 16 anni: tanti auguri

Buon compleanno, auguri per i tuoi 16 anni, passa una giornata speciale

16 anni è l'età dei grandi sogni, spero che i tuoi si avverino tutti, tanti auguri!

Auguri di compleanno, 16 anni sono importanti, ogni giorno cambi un po' di più, ma sei sempre la mia bambina

Tanti auguri, 16 anni già...un'età incredibile, tantissime gioie e qualche piccolo dolore, vedrai che ne amerai ogni attimo

Auguri di compleanno, i tuoi 16 anni saranno unici, vedrai!

Figlia mia, se un giorno mi avessero detto che davvero avresti compiuto 16 anni non ci avrei mai creduto, perché tu sei la mia bambina, ma tant'è! Non mi resta che farti tanti auguri

Auguri di compleanno, che questi 16 anni siano dirompenti e speciali come te li sei immaginati

Tanti auguri dalla tua mamma e dal tuo papà per il tuo compleanno: speriamo che tu sia circondata da affetto e che gli amici non ti manchino mai

Auguri per i 20 anni

Ed eccoci al giro di boa dei 20 anni! E' la prima cifra tonda che si tocca da adulti, quella precedente (i 10 anni) vedeva i figli ancora bambini impegnati ad affrontare l'ultimo anno di elementari. Queste frasi di auguri ti suggeriscono le parole giuste per fare gli auguri di compleanno per i 20 anni.

Auguri alla nostra splendida ventenne, dai che ora sei grande davvero!

Tanti auguri di compleanno, la cifra tonda fa sempre effetto, ma sei ancora giovane!

20 anni sono un primo grande traguardo, tanti auguri di compleanno

Buon compleanno, quest'anno sono venti e a me pare ieri che tentavi di spegnere una sola candelina sulla torta!

Auguri di compleanno, ti voglio tanto bene e non vedo l'ora di vedere che cosa combinerai durante i tuoi 20 anni

I 20 anni sono un'età bellissima, mamma e papà ti fanno tanti auguri e anche se ora sei grande continueremo a starti accanto ogni giorno

Che emozione vederti crescere: tanti auguri per i tuoi 20 anni!

Auguri: buon compleanno per i 20 anni, speriamo che ogni cosa vada assolutamente come tu desideri

Fare gli auguri a un figlio che compie 20 anni fa un certo effetto, tu sei ancora giovane, ma mamma e papà cominciano a sentirsi vecchi

Auguri di compleanno! Non vediamo l'ora di vederti cimentare con le sfide dei 20 anni

Auguri per i 30 anni

Se tua figlia o tuo figlio compiono 30 anni significa che sono ormai adulti, magari da tempo non vivono con te e forse hanno già una famiglia per conto proprio. Ma ti assicuriamo che anche a 30 anni ogni figlia o figlio ha piacere di ricevere le frasi di auguri per il compleanno da mamma e papà!

Tanti auguri alla nostra splendida trentenne!

Buon compleanno a mio figlio che oggi arriva al giro di boa dei 30

30 anni, che effetto fa? Tanti auguri di buon compleanno figlio mio

Auguri di compleanno, 30 anni sembrano tanti, ma in realtà sei ancora un ragazzo

Buon compleanno, 30 anni sono un'età bellissima, auguri al mio figlio adorato

Tanti auguri, 30 anni è l'età della maturità, mamma e papà sperano che tu sia felice della tua vita

Buon compleanno, auguri per i tuoi primi 30 anni, ti vogliamo tanto bene

A 30 anni ti senti grande, ma ricordati che sei sempre un ragazzino: tantissimi auguri dai tuoi genitori che ti adorano

Auguri di compleanno, 30 anni sono arrivati e hai fatto tante esperienze e ne farai ancora, con infinto affetto la tua mamma e il tuo papà

30 anni! Guardati come sei grande: ti vogliamo tante bene, mamma e papà