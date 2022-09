5 cose che fai a te stessa e che devi archiviare, subito

V olerti bene è il tassello principale per essere felice quindi se stai facendo a te stessa alcune di queste cose cambia subito direzione

Si dice spesso che la relazione più lunga che abbiamo è quella con noi stesse e anche se può sembrare la classica frase fatta da film, riflettendoci attentamente è innegabile che si tratti di un’assoluta verità. Gli amori, infatti, spesso vanno e vengono e a volte anche le amicizie, mentre noi siamo la persona con la quale ci troviamo a convivere per tutta la vita. Proprio per questo è fondamentale amarsi e sviluppare un rapporto con il proprio io il più sereno possibile. Per riuscirci è importante imparare a volersi bene, sviluppare l’autostima e smetterla di compiere alcune azioni che non possono far altro che minare il raggiungimento dell’armonia interiore ma non solo. Queste alcune cose che sicuramente fai a te stessa e che dovresti archiviare immediatamente.

Giudicarti

Essere indulgenti con gli errori altrui a volte ci costa fatica ma mai quanto perdonare noi stesse. Sarà sicuramente capitato anche a te di compiere uno sbaglio, grande o piccolo che sia, e rimuginarci in eterno, senza riuscire mai davvero a perdonarti. Se ti rivedi in questa descrizione smetti subito. Tutti sbagliano ed è solo dagli errori che si può migliorare. Se a quelli che hai visto fare alla tua migliora amica o al tuo compagno sei riuscita a passare sopra o almeno a capirli perché non dovresti farlo anche con te stessa?

Giudicarti in eterno senza concederti mai inciampi è un esercizio difficilissimo da compiere e controproducente, che non può che portarti sofferenza.

Non sentirti all’altezza delle situazioni

Nella vita si può sempre migliorare e, soprattutto in ambito lavorativo ma non solo, l’umiltà e la voglia di mettersi in discussione sono doti apprezzatissime che ti permettono di crescere e diventare una persona più completa. Questo però non significa che tu debba sentirti non all’altezza delle situazioni o a disagio in contesti che giudichi troppo per te.

Non esistono contesti in cui non puoi stare, basta capire come approcciarti alle novità ed essere sempre disposta a imparare e a metterti in discussione, senza mai considerarti inadatta.

Paragonarti alle altre donne

Questa è una cosa che, in modi diversi e con maggiore o minore intensità a seconda delle fasi della vita, facciamo un po’ tutte: guardare un’altra donna e paragonarci a lei.

A volte succede sulla base dell’estetica, osservando una persona che giudichiamo più bella di noi, altre su quella della professionalità, della competenza o di caratteristiche diverse come simpatia e carisma. Mettersi a paragone con le altre però è sempre sbagliatissimo perché ognuna di noi è unica e a qualunque confronto sottoporrai te stessa, rischi di finire per sentirti sconfitta, soprattutto se l’autostima di quel momento non è al massimo.

Smettila quindi di guardare le altre donne come possibili competitor. Piuttosto se ce n’è una che ammiri particolarmente o trovi estremamente affascinante cerca di osservarla e coglierne i punti di forza, non per invidiarla e sentirti inferiore ma per trarre ispirazione per te stessa.

Anche in questo caso però non esagerare, osservando gli altri si può sempre migliorare ma solo se non si mette in soffitta la propria personalità.

Sentirti brutta

Svegliarsi la mattina e vedere nello specchio un’immagine che non si consideri la migliore del mondo capita a tutte e sarebbe falso dire il contrario. A volte la colpa è del mal riposo, del ciclo mestruale o di altri eventi tangibili ma molte altre semplicemente del malumore.

Quando succede non flagellarti troppo e aspetta semplicemente che la tristezza passi, magari aiutandoti con un make up più cool del solito o un outfit colorato. Se però quella che vedi allo specchio è un’immagine che non ami mai fermati un attimo a riflettere, prima che il problema si ingigantisca.

La bellezza è un concetto soggettivo e soprattutto non è assolutamente un parametro attraverso il quale dovresti giudicarti, né ciò che determina il tuo valore. Se lo fai, al punto da non sentirti a tuo agio con il tuo corpo o insieme ad altre persone smettila subito.

Ognuna di noi è bella a modo proprio e sicuramente guardandoti anche tu troverai qualcosa che ti piace o una parte del corpo da valorizzare e che ti faccia sentire bene con te stessa e ci conseguenza con gli altri.

Metterti in secondo piano rispetto al partner

Quando si è innamorate capita spesso, a volte anche senza rendersene conto, di anteporre le esigenze dell’altro alle proprie e di far scegliere alla persona che ci sta a fianco cosa fare, come passare la serata o dove andare a cena.

Ovviamente non c’è nulla di male ad accontentare chi si ama e stare in coppia significa anche fare un passo indietro a volte. Anche in questo caso però, la regola che deve valere è che i sacrifici, anche piccoli, debbano essere fatti da entrambe le parti.

Metterti sempre in secondo piano infatti, non fa solo mare alla relazione che stai vivendo ma anche, e prima di tutto, a te stessa.